Подарки дедушки Путина: Новый год будет суровым не по-детски

Александр Сотник

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист

3 декабря 2018, 06:56

У Путина времени мало. Он жаждет избавления от всех, кто подталкивает его к уходу с политической сцены.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Дедушка старый, но он не уйдет, пока не начнет ходить под себя. А еще у него хорошая память. Он поименно вспомнит всех, кто приползал к нему с нижайшей просьбой удалиться от великих дел. Он – мессия, и любой, кто попытается помешать его исторической миссии, будет уничтожен. Пообещать-то он пообещал, но Сталин тоже в свое время кряхтел по-стариковски: "Пора бы и на покой. Старый я стал, о мемуаристике пора подумать…", а сам поглядывал по сторонам: у кого там глазки загорелись? Большую чистку усатому людоеду помешала провести старуха с косой. Пришла в обнимку с Чейн-Стоксом и прервала дыхание, оставив подыхать на обмоченном коврике. Но Владимир Путин мочиться не собирается: он планирует мочить.

Читайте такжеЕсли Путин говорит, что хочет вас убить, то лучше ему поверитьВоенное обострение в Керченском проливе не выгодно Петру Порошенко. Единственный выгодополучатель от этой стрельбы с тараном – Путин, нацелившийся на отторжение очередных украинских территорий. Его план – оттеснить Украину от Азовского и Черного морей, оттяпав Харьковскую и Днепропетровскую области. Выходка "титушни" в Одессе с избиением депутата Анатолия Гриценко – также результат "разогрева ситуации", и в Кремле планируют довести её до хаотической. Пока Путин сидит на троне – забудьте о мире в Украине. Она так и будет полыхать, поджигаемая снаружи и подпитываемая деньгами для продажного олигархата изнутри.

Больше всего плешивого старца волнует вопрос: хватит ли средств для удержания персональной власти? Нефть неумолимо ползет вниз, и огромное количество денег брошено на удержание рубля. Путин лично нарисовал цифры, выше которых деревенеющий рубль подниматься не должен: 67 за доллар, 76 – за евро. Набиуллина крутит Центробанковское фуэтэ из последних сил, но фонды-то не резиновые. Нефтяные магнаты явились к "царю" и накатили на него жестяную бочку: "Делай что хочешь, батюшка, но вот эта самая бочка должна стоить 80, и никак не меньше. В противном случае – твои олигархические овцы отощают, а хроническая бескормица живо заставит их сбросить овечьи шкуры, под которыми прячутся "сами знаете, кто".

Читайте такжеПутин может подождать с захватом Украины до 27 декабряИ в этой ситуации, царь-надёжа, никто не даст вам избавленья – ни Бог, ни Трамп, ни бдящий Золотов, у которого и так разгорелась межведомственная война с ГРУ. Недаром ведь своих орлят летать учил над кремлевскими башнями…" И стоило уйти нефтесосущим, как вслед за ними приперлись газодышащие и обратили взор самодержца на Израиль, который ломится на европейский рынок со своим газом. И если это произойдет – Россия от своей 40% доли поставок утратит половину, что будет равнозначно если не смерти самих "газосварщиков", то уж населения – точно, ибо на внутреннем рынке цены взвинтятся до такого уровня, при котором гораздо проще – сразу в рай.

Россиянам уже вовсю дают практические советы по телевизору: как пережить "вражью блокаду". Программа "Доброе утро" на Первом канале вывела в эфир маркетолога Максима Маклая, который посоветовал ходить по магазинам без детей, дабы отпрыски ничего не клянчили, в супермаркете брать продукты только с нижних полок и покупать исключительно отечественное. Больше пальмового масла – шире морда, больше водки – шире печень. Пора также отказаться от колбасы, используя вместо нее запеченное мясо, елочные игрушки – деревянные – лучше изготовить своими руками, даже если они растут из жопы. Украсьте ими на новый год комнатные растения. Фикус лучше елки, он живой, и можно потом не выбрасывать, а использовать по новогоднему назначению ежегодно – пока не пройдут "годы суровых испытаний". Магазинные пакеты можно и постирать, а не покупать всякий раз новые. Кстати, стирку лучше затевать ночью, когда электричество дешевле.

Так победим, выживем при свечах. Что, в принципе, логично, если уж уползаем в глубокую пещеру прочь от цивилизации. И вообще: много жрать – только зубы стачивать, том более что еда обещает подорожать от 17% до 32%. Возляжет на полку и победоносно сообщит: "Подорожала я, теперь ходи и облизывайся, но слюну не сглатывай, а используй в качестве плевка в сторону Запада. А детишкам скажи, чтобы учились писать письма отцу на фронт, ибо война скоро, от окопов не отвертишься…"

Читайте такжеКерченская развилка, или Как Путин совершил огромную ошибкуНаселение России пребывает в предшоковом состоянии. Ожидания, что Запад ослабит экономическое давление, испарились. Все ждут дальнейших потрясений. И если для Путина главная задача – уломать Саудовскую Аравию взвинтить цены на нефть и встретиться с Трампом на полях саммита "Большой Двадцатки", то для россиян вопрос выживания стал наипервейшим. Путин выживает в одиночку, а россияне – целыми семьями. Государственная газонокосилка режет их беспощадно, как траву на поле для олигархического гольфа. Взоры несчастных "одуванчиков" устремлены наверх: "Не режь нас, кормилец, прямо сейчас, завтра мы еще пригодимся в качестве силоса для твоих опричников!.."

Но у Путина времени мало. Отомстив деду Гундяю, нанесшему личное оскорбление, он нацелился на тех, кто подталкивает его к уходу с политической сцены. "Скощухи не будет" - недаром в СМИ все чаще появляются сливы компромата на вчерашних баловней судьбы – единороссов. Создатель "едросовской" помойки Шойгу уже получил задание живо сваять новую партию под очередные глобальные задачи, поставленные Путиным. Причем, в эту шайку осточертевшая "едросня" уже не попадет. "Спасителю России" нужны новые лица. Он жаждет избавления от всех, кто поколебался в эпоху "суровой годины". А самые преданные уже получают награды вместе с царским благословением – как Усманов со своей женушкой, исправно поставляющей молодых и гибких затейниц для кремлевского борделя.

Новый год обещает быть суровым не по-детски. И дедушка Мороз придет не ко всем. А к кому заявится – тот взвоет от подарков так, что Снегурочку вынесут ногами вперед.

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Владимир Путин Александр Сотник
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