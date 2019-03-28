Выборы-2019: почему так отличаются результаты соцопросов

Результаты соцопросов трех компаний сильно отличаются / УНИАН

Впервые украинская социология столкнулась с такой сложной обстановкой, и потому ни один социолог не может дать абсолютно точного прогноза. А кто лучше замеряет станет понятно только после первого тура.

Наше общество слишком фрагментарно, слишком многие мыслят атомизировано, по-своему, это все очень трудно замерить, трудно масштабировать модель опроса, слишком быстро все меняется в ходе кампании. Опросы показывают тренды, показывают, что разница между кандидатами невелика, что у каждого еще есть резервы роста, что очень многое будет зависеть от организационных структур на выборах. Новые факторы:

1. Небывалая конкуренция, на результаты 1-го тура влияют результаты минимум пяти кандидатов, сразу три претендента на выход во второй тур ведут в целом равную борьбу с условно одинаковыми шансами. Ранее как правило боролось два фаворита, поляризация была очень простой.

Читайте такжеУ Порошенко есть только один сценарий для победы на выборах2. Воздействие средств массовой информации - беспрецедентное, в результате технологической и культурной революции - большинство населения располагает смартфонами и доступом к интернету, двадцать телеканалов ведут отчаянную борьбу за зрителя, небывалое информационное вовлечение аудитории в выборы, даже маленькие дети в первых классах обсуждают выборы, потому что реклама кандидатов вешается даже на мультики. Впервые такая мощная конкуренция в СМИ.

3. Сотни тысяч людей в той или иной роли участвуют в выборах в качестве агитаторов различных кандидатов, такого вовлечения общества в избирательный процесс еще не было.

4. Впервые выборы проходят в обстановке небывалой политической свободы - власть впервые не монолитна и впервые МВД не поддерживает действующего президента, это на порядок снижает значение административного ресурса и усиливает конкуренцию.

Поэтому противоречия социологов вполне логичны, и не должны вызывать удивления. Украина становится на этих выборах более демократичной страной, и высокий накал дебатов, высокая конкуренция, информационный шум - это нормально.