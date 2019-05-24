Презумпция негодяйства: когда ошибки начнут бить по рейтингу Зеленского

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Команда Владимира Зеленского показала в предвыборной кампании, что умеет держать круговую оборону. Они не доверяли никому, кроме себя. В силу того, что в окружении Зеленского преобладают его бизнес-партнеры, а не политики, они инородны для всей остальной среды.

Также, у этих людей нет широких связей, обязательств перед различными группами и нет личной эмпатии – они не ходят в одни и те же спортклубы, у них дети не учатся вместе, и сами они заканчивали совершенно разные учебные заведения. Поэтому нет фактора, который бы способствовал утечке информации.

Во многом и для СМИ они являлись абсолютно черным ящиком, и у журналистов не было возможности найти выходы и слабые точки для того, чтобы кого-то из них разговорить, как это бывает с системными политиками, которые давно находятся в общей перетасовывающейся обойме.

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Слабым местом в команде Зеленского является кадровая политика, его несистемность создает дефицит личного состава. Поэтому среди назначений так или иначе будут проскакивать одиозные личности.

Также, в условиях запроса общества и обещаний Владимира Александровича быть другим, его ошибки будут восприниматься намного токсичнее, чем старых политиков. На них и так действует презумпция негодяйства. Поскольку это будет вызывать разочарование, а не просто подтверждение и так негативных ожиданий.

Дальше могут появится внутренние дрязги. Поскольку сейчас команда имеет ошеломительный успех, выиграна президентская кампания, хорошие стартовые позиции на парламентскую кампанию. И все это может опьянить и не без того разрозненную группу людей, как только они начнут обрастать кадрами. И это привести к созданию рисков внутренней фрагментации и в дальнейшем - противостояния. Команда не была слаженная, собиралась на ходу, и она может не выдержать внешнего давления.

Возможно, будут происходить скандалы, связанные с политической неопытностью. Я думаю, что одним из аргументов отмены коктейльной части во время инаугурации была вероятность того, что на мероприятие могли просочиться некие одиозные личности. И в какой-то ситуации, когда Зеленский даже не знает кто этот человек, тот мог бы с ним сфотографироваться за бокалом шампанского. Например, условный криминальный авторитет. И вот именно это незнание политического и околополитического ландшафта может создавать рискованные ситуации для президента и его команды. Они могут делать ошибки там, где, казалось бы, все и так очевидно тем людям, которые разбираются в украинской политике.

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Помимо остального, несистемный кандидат, порождает и несистемные риски. Они слабо прогнозируемы и будут связаны больше с глупыми и нерациональными ошибками.

Исходя из моего ощущения, у Зеленского есть приблизительно 6-9 месяцев до обвальной потери рейтингов. Это срок условной защищенности от острого разочарования общества, в котором он потерял бы незначительную часть избирателя, поскольку потеря все равно будет происходить.

Но сейчас, в связи с досрочными выборами в парламент и с концентрированием всей полноты власти до сентября месяца, обвал, который начнется с разочарования, может наступить гораздо раньше. Прогнозирую, что где-то в октябре мы уже сможем увидеть перелом трендов и ускорение падения рейтингов президента.