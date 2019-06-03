Конфетки из крови: как Порошенко будет доказывать ошибочность избрания Зеленского

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

3 июня 2019, 08:34

Вся суть действий Порошенко сводится к попыткам доказать неуспешность и некомпетентность нового главы государства.

Порошенко, Зеленский
Порошенко готовит ловушки для Зеленского / Reuters

Порошенко будет делать все, чтобы выборы Верховной Рады не состоялись 21 июля. То, что он подкупает для этого "правильных" людей, реинкарнирует свою политическую силу, реанимирует свою сеть и укрепляет ее, активно тратит на это деньги – все это вне всяких сомнений.

Но для Порошенко не так важно сорвать выборы, как показать, что Зеленский – дилетант, который ничего не понимает, человек, у которого нет воли и влияния. Ему нужно продемонстрировать, что Зеленский некомпетентен. Если Порошенко удастся сорвать выборы в июле (а объективно все так и должно произойти, и он вкладывает деньги в то, чтобы усилить эти объективные причины), то это будет означать, что он отыграл кусок поля у Зеленского. Если Зеленский остановится на варианте проведения выборов в августе, тогда Порошенко сделает все, чтобы они не состоялись и в августе, дабы доказать, что Зеленский – полный болван. И, естественно, он это докажет, потому что объективно (!) выборы нельзя провести в августе. А если еще и давать деньги на доказательство этого, имея при этом союзником премьер-министра Гройсмана и многих других людей в ключевых госструктурах, которых Порошенко сам и расставил, ему это удастся проще. И тогда Порошенко скажет: "Я же вам говорил! А вы меня не избрали! Так что 25% украинцев были умными, а 75% – тупые!". И тогда люди станут посыпать голову пеплом и признавать, что Порошенко прав.

Вся суть нынешних действий Порошенко сводится к тому, что он пытается доказать неуспешность и некомпетентность Зеленского.

А вот если Зеленский скажет, что, мол, ладно, проводим выборы в октябре, для Порошенко это будет плохо, потому что у него не будет возможности разыграть нового президента еще раз.

Однако к октябрю Порошенко подготовится, чтобы завести в Раду свою мощную фракцию – в это он вкладывает бешенные деньги.

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Не растеряет ли Порошенко остатки своего рейтинга к осени? Это еще не известно, скорее – нет. Он сейчас не делает необдуманных шагов, старается быть в тени и действовать "из-под ковра": деньгами, связями, влиянием, своими людьми. А Зеленский в это время стоит на амбразуре – такого всегда бить легче, чем того, кто "под ковром".

Потому, скорее всего, Порошенко рейтинг не растеряет, а вот Зеленский через сто дней своего президентства может потерять значительную часть своего рейтинга.

Плюс ко всему – Порошенко наверняка наберет в свою политическую силу каких-то знаковых людей, станет выставлять на первый план "витринных персонажей", как в его магазинах "Рошен", где на витринах крутится всякая красота. "Драконов" же он спрячет в андеграунд, в подвалы. На поверхности от Порошенко будут крутиться сказки, будут раздаваться конфетки детям… А то, что конфетки сделаны из крови и человеческих тел – кто об этом будет думать… Конфеты будут сладкими.

Задача Порошенко – сохранить свои 25%, это очень много. Но и это не всё, ведь он имеет деньги, потому проведет в Раду сторонников, подкупит мажоритарщиков – и будет очень много.

Олег Соскин, политолог и экономист, директор Института трансформации общества, специально для Главреда

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