Конфетки из крови: как Порошенко будет доказывать ошибочность избрания Зеленского

Вся суть действий Порошенко сводится к попыткам доказать неуспешность и некомпетентность нового главы государства.
Порошенко будет делать все, чтобы выборы Верховной Рады не состоялись 21 июля. То, что он подкупает для этого "правильных" людей, реинкарнирует свою политическую силу, реанимирует свою сеть и укрепляет ее, активно тратит на это деньги – все это вне всяких сомнений.
Но для Порошенко не так важно сорвать выборы, как показать, что Зеленский – дилетант, который ничего не понимает, человек, у которого нет воли и влияния. Ему нужно продемонстрировать, что Зеленский некомпетентен. Если Порошенко удастся сорвать выборы в июле (а объективно все так и должно произойти, и он вкладывает деньги в то, чтобы усилить эти объективные причины), то это будет означать, что он отыграл кусок поля у Зеленского. Если Зеленский остановится на варианте проведения выборов в августе, тогда Порошенко сделает все, чтобы они не состоялись и в августе, дабы доказать, что Зеленский – полный болван. И, естественно, он это докажет, потому что объективно (!) выборы нельзя провести в августе. А если еще и давать деньги на доказательство этого, имея при этом союзником премьер-министра Гройсмана и многих других людей в ключевых госструктурах, которых Порошенко сам и расставил, ему это удастся проще. И тогда Порошенко скажет: "Я же вам говорил! А вы меня не избрали! Так что 25% украинцев были умными, а 75% – тупые!". И тогда люди станут посыпать голову пеплом и признавать, что Порошенко прав.
Вся суть нынешних действий Порошенко сводится к тому, что он пытается доказать неуспешность и некомпетентность Зеленского.
А вот если Зеленский скажет, что, мол, ладно, проводим выборы в октябре, для Порошенко это будет плохо, потому что у него не будет возможности разыграть нового президента еще раз.
Однако к октябрю Порошенко подготовится, чтобы завести в Раду свою мощную фракцию – в это он вкладывает бешенные деньги.
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Не растеряет ли Порошенко остатки своего рейтинга к осени? Это еще не известно, скорее – нет. Он сейчас не делает необдуманных шагов, старается быть в тени и действовать "из-под ковра": деньгами, связями, влиянием, своими людьми. А Зеленский в это время стоит на амбразуре – такого всегда бить легче, чем того, кто "под ковром".
Потому, скорее всего, Порошенко рейтинг не растеряет, а вот Зеленский через сто дней своего президентства может потерять значительную часть своего рейтинга.
Плюс ко всему – Порошенко наверняка наберет в свою политическую силу каких-то знаковых людей, станет выставлять на первый план "витринных персонажей", как в его магазинах "Рошен", где на витринах крутится всякая красота. "Драконов" же он спрячет в андеграунд, в подвалы. На поверхности от Порошенко будут крутиться сказки, будут раздаваться конфетки детям… А то, что конфетки сделаны из крови и человеческих тел – кто об этом будет думать… Конфеты будут сладкими.
Задача Порошенко – сохранить свои 25%, это очень много. Но и это не всё, ведь он имеет деньги, потому проведет в Раду сторонников, подкупит мажоритарщиков – и будет очень много.
Олег Соскин, политолог и экономист, директор Института трансформации общества, специально для Главреда