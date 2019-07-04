Возврат к тоталитаризму: чем опасен закон о матюках

Рада может принять закон о дематюкизации

Пока что вы в печатном тексте продолжаете называть российского президента "@уйло" или заменяете другую букву в оригинале точкой. Вы уверены: после такой косметической процедуры слово потеряет нецензурный смысл, сделается приличным и печатным. Но действующий народный депутат, в миру – известный врач-дерматолог и автор-исполнитель бардовских песен Ольга Богомолец считает иначе.

Своё мнение законодатель оформила в законопроект № 10414 "О противодействии сквернословию (дематюкизации языка)". Он был зарегистрирован в Раде 2 июля, вынесен на обсуждение на следующий день. Благодаря активным неравнодушным коллегам автора попал в публичное пространство. После чего госпожа Богомолец выгребла на орехи от сограждан. Пользователи Facebook оторвались по полной, упражняясь в остроумии и, кстати, щедро сдабривали свои посты и комментарии матерком.

Читайте также"Нашего х*я крюк": Ирена Карпа прокомментировала антиматерный закон и вспомнила письмо казаков турецкому султануНамерения Ольги Вадимовны, как в большинстве подобных случаев, абсолютно благие. Нет человека, который бы признался – ему нравится, когда рядом кроют матом в три этажа, да ещё при детях. И особенно неприятно, когда матерятся сами дети.

Инициатива госпожи Богомолец воскресила в памяти школьную стенгазету из моего отрочества, героем которой стал пятиклассник по фамилии Ионов. Вся наша школа знала его как завзятого матерщинника. Сегодня мне кажется, что для 11-летнего парнишки матерная брань имела характер скорее патологии, чем желания поскорее повзрослеть и попытка подражать старшим товарищам. Усугубляли ситуацию маленький от природы рост парнишки и щуплое телосложение. Потому подпись под карикатурой школьной "Колючки" стояла такая: "Маленький Ионов – большой ругатель".

Однако законопропроект "О дематюкизации" в исполнении и комментариях его идеолога как минимум лукавый и спекулятивный. Он направлен на что угодно, кроме реальной борьбы за чистоту украинского языка. При этом Ольга Богомолец выглядит искренней в своём желании. Это видно из записки, которой сопровождается законопроект.

В ней используется тяжёлая артиллерия. Госпожа Богомолец утверждает: "Мат украинцам исторически чужд, его насаждали российские колонизаторы". У этого тезиса на самом деле есть немало искренних поклонников в патриотической среде. Известно несколько фейсбучных инициатив, авторы которых призывали не материться и быть украинцем, потому что если ты ругаешься матом – уподобляешься русскому агрессору. Среди читающей публики встречаются принципиальные, и не только женщины, которые интересуются, если в книге ненормативная лексика. Если есть, читают мораль, не покупая книгу. Если нет – тоже не всегда купят, но обязательно промоют косточки "матерщинникам" Сергею Жадану, Лесю Подервянскому, Ирене Карпе и другим, кого вспомнят.

Читайте такжеЗакон про мат: что нужно знать и как будут штрафовать за нецензурную лексикуНо борцы за очищение украинского языка от русской матерной идентичности, как и сама Ольга Богомолец, вряд ли объяснят существование в Украине не одного, а нескольких словарей, в котором собрана и объяснена раздражающая их лексика. Самый известный словарь – труд рано ушедшей из жизни языковедицы Леси Ставицкой "Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та відповідників". Издание одобрено Нициональной Академией наук Украины и Институтом украинского языка. То есть, ненормативная лексика всё-таки присуща украинскому языку. Это подтверждают многочисленные примеры, в том числе, классической литературы, которыми учёная иллюстрирует применение матюков в любых оттенках.

Украинский этнограф, популяризатор украинских традиций Ирина Игнатенко в своих книгах приводит примеры фольклора нашего народа, который рискует попасть под меч "дематюкизации". Тем самым конфликтуя с моралистами, которые упорно считают ненормативную лексику исключительно российской колонизаторской заразой. В моей домашней библиотеке есть сборник "Українські сороміцькі пісні", записанные украинскими классиками. Среди них – Иван Франко, Николай Гоголь и автор Гимна Украины – Павло Чубинский. А также – "Сороміцькі оповідки", собранные современным украинским писателем Юрием Винничуком. Везде ненормативная лексика не только присутствует – матерные слова усиливают эмоции и восприятие.

Пора перейти к главному. В предисловии к упомянутому выше словарю Леся Ставицкая отмечает: борьба за стерильную чистоту языка и табуирование лексики есть одним из признаков тоталитарного мышления. Ведь запрет на естественное и живое не существует отдельно от наказания. Потому Ольга Богомолец отдельно выделяет штрафы за использования нехороших слов. Наказывать могут граждан, телеканалы, печатные СМИ, интернет–издания. Писатели и книгоиздатели тоже рискуют, как создатели фильмов и песен.

Читайте также"Запретить х**й и п**ду": Подервянский оригинально прокомментировал закон о матахЭто Украина уже проходила и с большим трудом избавилась от такой напасти. Речь о печально известной Национальной экспертной комиссии по вопросам общественной морали. Которая была создана на основании и во исполнении Закона об общественной морали, автором которого был Леонид Черновецкий, одиозный миллионер, политик, мэр Киева по прозвищу "Космос". За время своего существования НЭК успела запретить как непристойную наружную рекламу женского белья, несколько музыкальных клипов, добиться запрета на демонстрацию фильмов ужасов и расправиться с книгой писателя Олеся Ульяненко. Решением НЭК роман "Женщина его мечты" признали порнографическим, изъяли из продаж, пустили под нож. Не выдержав борьбы, писатель преждевременно скончался.

Узаконенная борьба со сквернословием вполне может выполнять те же функции. Если законопроект превратиться в закон, граждан не будут ловить на улицах и штрафовать. Но цензура получит дополнительный рычаг влияния.

Андрей Кокотюха, писатель, для Главреда