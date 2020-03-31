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Катастрофу скрывать уже невозможно: путинской России пришел конец

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

31 марта 2020, 09:51

Что возникнет на обломках путинской РФ, сегодня неизвестно никому.

Кремль
Путинской России пришел конец / YouTube

Наверное, теперь можно с полной уверенностью говорить о том, что одна из точек невозврата пройдена. Наша жизнь уже точно не будет такой, какой она была месяц-два-год назад. Дело здесь в том, что существующая экономическая, общественно-политическая, социальная система взаимоувязана с системой отношений и балансов в управляющем контуре, а также с этикой взаимоотношений между властью и обществом. Сегодня всё то, что было ранее, заканчивается. Причем очень быстро.

Уже даже неважно - есть ли на самом деле эпидемия зловредного вируса или это чей-то проект по переустройству. Важно то, что слом уже произошел, даже если мы психологически еще к нему не готовы.

Всё это означает, что нынешняя правящая в России элита находится в агонии. В том виде, в котором она существовала, ее больше не будет. Даже если у нее есть на этот счет какие-то иллюзии. На ее месте появится другая: хуже или лучше - но точно не такая, как еще вчера. Просто потому, что нынешняя соответствует прежней модели управления и отношений. В новых условиях появится новая элита.

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Динозавры вымерли потому, что были не приспособлены к изменившимся климатическим и природным условиям. Они могли доминировать лишь в тех условиях, которые были раньше. В новых они стали аутсайдерами, их место заняли другие виды, а динозавры вымерли, хотя некоторые смогли приспособиться, но при этом либо кардинально изменились, либо заняли очень узкие экологические ниши.

Для социальной системы с определенными оговорками ситуация примерно та же. Правящие Россией уголовники, воры и бандиты из девяностых вполне комфортно вписались в путинскую вертикаль, смысл существования которой все двадцать лет путинского правления был один - воровать и грабить страну.

Собственно, даже сейчас, когда катастрофа накрывает с головой, Путин с Миллером ошкуривают последние крохи бюджета, выделяя очередные миллиарды на бессмысленную Силу Сибири-2, государство оплачивает долги Роснефти в Венесуэле, отдавая Сечину 9 процентов акций Роснефти. Что приобрел Сечин, понятно - 9 процентов Роснефти. Что приобрел бюджет - неизвестно. Скорее всего, только новые долги.

Но эта модель и привела страну к катастрофе, которую уже невозможно скрывать. Собственно говоря, то, что происходит теперь - это ее крах. Эпидемия лишь обострила и ускорила его.

Что возникнет на обломках путинской России, сегодня неизвестно никому. Хотя бы потому, что трансформация будет проходить в несколько стадий. Возможно, на какой-то из них окончательно оформится откровенно фашистский режим, возможно, мы пройдем через стадию фрагментации страны, возможно, все это будет сопровождаться гражданской войной и сопутствующей ей иностранной интервенцией и отторжением территорий. Но рано или поздно система нащупает новую точку равновесия и сформирует новую устойчивую модель власти и социальной системы.

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И этой новой модели потребуется новая элита. И точно не нынешняя, так как воры и бандиты могут вписаться только в сегодняшнюю модель безудержного разграбления страны. Грабить больше нечего, поэтому и кризис. Поэтому и крах модели. Поэтому нынешняя российская элита неизбежно сойдет с дистанции. Это, конечно, хорошая новость. Хотелось бы, конечно, увидеть в отношении нынешних весь набор социальной справедливости и возмездия - но тут уж как получится.

Но все остальные новости сложно отнести к хорошим. Хотя бы потому, что россияне должны вначале понять - какие новости хорошие, а какие плохие. Понять это можно только одним путем - сформулировать образ будущего, относительно которого и измерять все происходящие процессы и достигнутые результаты.

Россияне уже точно могут сформулировать, чего они не хотят. Они не хотят продолжения нынешней модели существования, которая убивает их, страну и будущее ихних детей. Но вот чего они хотят - это предстоит еще озвучить. Нащупать и найти. И это - самое сложное. Хотя бы потому, что правильная цель - это правильно заданный вопрос. А правильный вопрос - это всегда половина правильного ответа. Пока нет ни того, ни другого.

Размышлять в состоянии катастрофы о будущем кажется глупо. Но это - единственный способ найти выход из нее.

Владимир Путин новости России кризис Эль Мюрид
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