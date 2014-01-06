"Еврохохлы" Задорнова: чем Россию задел украинский Майдан

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
6 января 2014, 17:04

Российские критики чувствуют, что Украина им достойно не ответит...

Недавнее резкое и оскорбительное высказывание российского писателя-юмориста Михаила Задорнова насчет "еврохохлов" и "разбежавшегося" Майдана очень показательно. С самого начала протестов в Украине в РФ давали жесткие и очень специфические, часто не имеющие никакого отношения к действительности оценки происходящего.

Были "утопающий в мусоре" Киев, и оговорка насчет "погибших" во время разгона акции 30 ноября, оценки насчет "смрадного" Майдана и многое другое. Казалось бы, и заявления Задорнова – всего лишь маленький элемент в этом информационном потоке, причины которого, на первый взгляд, очевидны – имперские амбиции, нежелание отпускать Украину и прочее. Но, думается, главная причина заключается вовсе не в позиции россиян.

Основной момент того, что со стороны РФ продолжают звучать резкие заявления, а подчас и оскорбления, убежден, лежит в нашей позиции. Конкретнее – в абсолютных неспособности либо нежелании защитить себя от соседских нападок и, в конечном итоге, продемонстрировать свою настоящую независимость. И нынешние отношения с Россией очень ярко это демонстрируют.

Сразу скажу, ничего не имею против России, ни как страны, ни как государства. Очень рад, что могу поехать туда без визы (и езжу иногда), люблю ее культуру и так далее. В общем, в русофобии меня обвинить нельзя при всем желании. Более того, считаю позитивом налаживание наших отношений с РФ (не знаю, правда, до конца, что там подписали 17 декабря в Москве, но, если оставить возможные подводные камни в стороне, сам факт очень положителен). В то же время, уверен, что государство, которое не отвечает на уколы со стороны соседа, делает их политик или писатель-юморист, прежде всего, показывает неуважение к своим гражданам. И ставит под сомнение то, что нас будут уважать в мире.

В ситуации с высказываниями Задорнова именно такое неуважение и сквозит. Фактический отказ нашего МИДа комментировать оскорбления россиянина (не говоря уж о том, чтобы потребовать объяснений от российского посла, полностью согласен в этом с Виктором Балогой) проблемы не решает. Наоборот, дает понять другим российским критикам, а таких просто уйма, что мы для их "стрел" уязвимы. И неважно, что критикуется Майдан, там стоят такие же люди, как те, которые поддерживают власть или вообще не интересуются политикой. Они – украинцы, к ним отнеслись с пренебрежением, и хотя бы минимальная дипломатическая реакция быть должна. А нет, и что-то не видно, что будет…

Нельзя не упомянуть и другой момент – своим отношением к словам Задорнова мы демонстрируем двойные стандарты. Ведь критика западных политиков, и уж тем более их позитивные оценки насчет Евромайдана, нашей власти ой как не нравятся. Сколько раз только за последний месяц звучали резкие заявления в адрес европейцев и американцев. И премьер Николай Азаров рассказывал о том, что, дескать, нельзя так в наш адрес высказываться и "провокаторов" майданных поддерживать, и президент Виктор Янукович прямо призывал не вмешиваться во внутренние дела Украины. А тут оскорбления с другой стороны – и тишина.

Неужели налаживание отношений, кредит и скидка на газ – это повод глотать "еврохохлов"? Наоборот, это самое улучшение, мне кажется, тесно связано со взаимным уважением. А то вдруг наши соседи, увидев, что мы так спокойно воспринимаем одно оскорбление, поймут, что и в других сферах по отношению к нам можно высказать пренебрежение? И тогда двойные стандарты ударят, в первую очередь по нам самим. И ой как больно может быть!

Отсюда - главный вывод. Майдан в Киеве раздражает россиян не только тем, что люди на нем выступают против сближения с Москвой. Российские критики чувствуют, что мы им достойно, на государственном уровне, не ответим. И их просто начинает нести, как это произошло с Задорновым. Уважаемые МИД и другие органы государственной власти, может быть, стоит эту практику прекратить? Мы же уважение тех же россиян получим, разве оно нам помешает?

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