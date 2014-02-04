Российская пропаганда, или Страна Однообразия

Виталий Портников

Публицист, журналист

4 февраля 2014, 15:44

Телевизор – не место для дискуссий, а если место, то их будет проводить проверенный телеведущий.

Вначале были "олигархи". Они вовремя поняли, что у независимой прессы нет никаких шансов уцелеть в джунглях нового российского капитализма. Да и было этой независимой прессы – кот наплакал. Зато "олигархическая" расцвела пышным цветом – и вскоре перестала интересовать своих хозяев, так как у них образовалось телевидение. Так у "Сегодня" и НТВ появился Владимир Гусинский, у "Независимой" и ОРТ – Борис Березовский, и началась свобода слова.

Потом "олигархи" объединили усилия своих СМИ вокруг поддержки тяжело больного Бориса Ельцина – журналистов убеждали, что нет никакой альтернативы фактически переставшему работать президенту, иначе – Зюганов. Так россияне впервые узнали, каким бывает медийное единогласие, впрочем, долго не продержавшееся.

Когда Ельцин решил уходить, Березовский придумал Владимира Путина, а Гусинский поддержал Примакова с Лужковым. НТВ у него отобрали. Отобрали ОРТ у Березовского – чтобы много о себе не воображал. Правда, Березовский с Гусинским перевели команду НТВ на ТВ-6, а на НТВ Йордан разрешал оставшейся команде некоторые вольности. Но ТВ-6 угробили, Йордана выгнали, "Свобода слова" переместилась в Киев вместе с Савиком Шустером. Телевидение стало глупым и желтым. Желтые газеты сошли с ума. Качественные ввиду окончания политики стали питаться аппаратными слухами и писать о чужих революциях.

Тогда общественность ушла в интернет – пока-пока. В Сети у нее были разные сайты, для снобов и либералов, для консерваторов и просто новости, которых на центральных каналах уже днем с огнем было не сыскать. В эпоху Дмитрия Медведева для общественности придумали новое развлечение – телеканал "Дождь". Правда, его транслировали только кабельные операторы, а в интернете за просмотр приходится платить, но зато хотя бы была иллюзия альтернативной информации – скромной, но выглядящей куда живее и честнее "бетона" центральных каналов с их монументальными лжецами-ведущими и бесконечным Путиным-Медведевым в новостях.

Но "Дождь", как метко выразился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "перешел красную линию", задав не тот вопрос. Практически в день перехода линии в действие вступил закон о досудебном блокировании сайтов, якобы придуманный депутатом-чекистом Андреем Луговым, известным на весь мир в качестве подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко. Закон этот позволяет властям расправляться без суда и следствия с любой неугодной информацией. "Дождь" ее тоже не озвучит – "канал для несогласных" выгнали их эфира все согласные кабельные операторы.

На этом российская журналистика окончательно превратилась в пропаганду – причем даже не сурковскую, о сурковской жители Однообразии еще будут вспоминать с ностальгией. Конечно, "Дождь" еще можно увидеть в интернете  и там же есть несколько сайтов, позволяющих себе сообщать, что белое – это белое, а черное – черное. Но такую крамолу долго не потерпят, уверяю вас – благо весь юридический механизм защиты политического и нравственного дальтонизма уже действует. Белое – это то, что кажется таковым программе "Время", черное – то, что объявил таковым президент Путин.

Телевизор – не место для дискуссий, а если место, то их будет проводить проверенный телеведущий, съедающий от раболепия собственный язык. Словом, все стало хорошо окончательно. И у нас будет так же, если восторжествует авторитаризм.

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Путин авторская статья Портников Виталий Портников Березовский Шустер журналистика Гусинский
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