Одинокий агрессор Путин

После решения Совета Федерации о вводе войск в Украину Россия оказалась в политической изоляции, равной которой еще не было. Попросту говоря, нет ни одной страны, которая поддержала бы режим Владимира Путина в его претензиях на Крым и стремлении нарушить украинскую территориальную целостность.

Позицию западных стран объяснить легко. Они опасаются ревизионистских устремлений Кремля не первый год, но крымская авантюра – это было уж слишком. И если раньше страны Западной Европы относились к страхам своих соседей в центре континента с определенной долей скепсиса, то сейчас уже никому не нужно объяснять, что опасения были не напрасны и объясняются не исторической памятью, а трезвой оценкой кремлевских намерений.

Но гораздо интереснее опасения партнеров России – Беларуси и Казахстана. Ни Александр Лукашенко, ни Нурсултан Назарбаев не выразили никакой поддержки Владимиру Путину, хотя обоих авторитарных правителей Майдан беспокоит не меньше, чем российского президента. Однако, помимо страха перед Майданом, есть и страх перед Россией.

Александр Солженицын когда-то писал о "раздутом Казахстане". Владимир Путин предлагал Беларуси входить в Россию областями. Таких примеров пренебрежительного отношения не только политиков, но и обычных россиян к Беларуси и Казахстану можно найти множество. Суммируя стереотипы, мы придем к простому выводу: Беларусь – вообще никакое не государство, а в составе Казахстана слишком много "русских" областей.

Если сегодня Владимир Путин добьется своего и расчленит Украину, Казахстану и Беларуси будет подписан смертный приговор. И это никакое ни преувеличение. Это обычное развитие событий. Потому что то, что можно Донецкой области, можно будет и Могилевской, и Уральской. В Беларуси – в особенности после того, как Лукашенко перестанет контролировать ситуацию – может появиться огромное количество сторонников присоединения к России, которых, разумеется, завезут из Смоленской области. А в Казахстане после Назарбаева может наступить такой хаос, что введение российских войск для защиты многочисленных соотечественников будет казаться вполне естественным развитием событий. И в результате мечта Солженицына осуществится, и в составе Российской Федерации окажется половина Казахстана.

Конечно, и Лукашенко, и Назарбаев живут по принципу "после нас хоть потоп". Но они прекрасно понимают, что действия Путина в Украине могут угрожать и им самим. Просто потому, что утверждают одну простую вещь: это все временные государства. А есть одно "постоянное" – Российская Федерация, которая в любой момент может вмешаться во внутренние дела соседей и даже ввести танки.

И именно поэтому ни Лукашенко, ни Назарбаев – не союзники Владимира Путина.