Чи винен "мовний закон" у вторгненні Росії в Україну

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

11 марта 2014, 15:38

Навіть після повалення Януковича українцям доведеться ще довго виборювати право на власну ідентичність.

Сьогодні навіть записні українські ліберали вже не обережно припускають, а категорично заявляють: величезною помилкою було скасування "закону Колесніченка–Ківалова" або ж "мовного закону". Нагадаємо, це рішення було в числі перших, ухвалених новою владою. Питання поставив спікер парламенту Олександр Турчинов, і більшість депутатів проголосувала "за". 

Якщо накласти на подальші події матрицю теорії змови, все виглядає взаємопов'язаним. 23 лютого скандальний закон, через який влітку 2012 року в Києві тривало громадянське протистояння, скасовують. Буквально за кілька днів у Донецьку, Луганську, Харкові та Одесі почалися проросійські мітинги. Організатори та учасники, прикрашені георгіївськими стрічками, вимагали приєднання до Російської Федерації, в тому числі – якщо не насамперед! – через те, що в Україні їм забороняють розмовляти рідною російською всякі бандерівці, фашисти та екстремісти. Як доказ цього наводили скасування "мовного закону", і російські ЗМІ хором спиралися саме на цю інформацію, коли обґрунтовували "миротворчу" місію російського війська в Криму.

Тобто, між відміною закону авторства одіозних регіоналів Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова і російським вторгненням у Крим – менше тижня. Здається, є всі формальні підстави твердити: непродумане, спричинене революційною ейфорією рішення переможців дало поштовх активності сепаратистів на Сході та Півдні. А потім – повзучої окупації Росією Криму.

Якщо прийняти це за основу, то напрошується дуже простий висновок: Верховна Рада України спровокувала російську агресію по відношенню до своєї ж країни. Підкинувши Володимиру Путіну привід надати військовий захист "кримським росіянам". Чиє життя, або, щонайменше, громадянські права опинилися під серйозною "загрозою" після того, як, скасувавши "мовний закон", нова українська влада "заборонила" їм розмовляти російською.

Олександр Турчинов як в.о. президента України вже вирішив не підписувати рішення парламенту щодо "закону Колесніченка–Ківалова" - до речі, він же, як спікер, сам раніше виніс його на голосування. Отже, не лише де-факто, а й де-юре так званий "мовний закон" лишається в дії. Причому Турчинов зробив це ще тоді, коли російських "зелених чоловічків" у Криму не було. Більше того: створена робоча група, котра працює над новим законом, котрий регулюватиме обіг мов на території України. Навіть якщо помилки й припустилися, її досить швидко виправили.

Але вже після цього у Харкові сталося криваве побоїще біля ОДА. В інших містах Сходу агресивні молодики, озброєні битами, кийками, холодною зброєю та з державним прапором Росії над головою далі розхитують ситуацію та провокують бійки – і все це називається, серед іншого, захистом прав російськомовного населення. А офіційна Росія в своїй риториці спирається саме на це – скасувавши "мовний закон", офіційний Київ почав наступ на російську ідентичність. Що, на переконання Володимира Путіна, дає йому моральне право вводити війська на нашу території ледь не з правозахисною місією.

Чи справді тут винні непродумані, емоційні, як вважається, рішення переможців Єврореволюції? Можна відповісти такою ж емоцією і заявити: Кремль планував вторгнення в Україну давно, незалежно від нашої мовної ситуації. Нагадати – 22 лютого в Харкові тоді ще діючий президент Янукович збирався почати процес федералізації, і за це, кажуть, готувалися одностайно голосувати депутати всіх рівнів зі Сходу та Півдня. І взагалі, визнати: аби не "мовний закон", Путін знайшов би інший привід для вторгнення, у нього в рукаві таких козирів достатньо.

Але пропоную насамперед критикам передчасного скасування цього закону оцінити проблему з раціональної точки зору. І, ввімкнувши здоровий глузд, усвідомити кілька очевидних речей.

Перше – відомо, що "закон Колесніченка–Ківалова" приймався 3 липня 2012 року з численним порушеннями. Процес оцінив не менш одіозний "регіонал" Михайло Чечетов: "Ми розвели їх, як кошенят!"

Отже – нелегітимність "мовного закону". Тому скасувати закон, ухвалений з порушеннями, правильно з усіх точок зору. Це те ж саме, що відмінити "закон Колесніченка–Олійника", прийнятий 16 січня 2014 року так званим "копитним голосуванням". Але коли ліквідовують нелегітимний "закон про цензуру" – всі аплодують, і громадянське протистояння через це не починається. Коли ж скасовують такий самий "закон про мови" - це чомусь розділяє навіть демократичний табір українців на дві частини.

Друге – так само відомо: провокації з сепаратистськими гаслами на наших Півдні та Сході влаштовують не українські тітушки, а їхні колеги з Російської Федерації. Це свідчить як про те, що після втечі Януковича вітчизняні "спортсмени" в тітушки вже не вербуються, так і про цілковиту байдужість українських професійних провокаторів до мовного питання. Значить, воно роздмухується не лише штучно, про що говорилося раніше, а й ззовні.

Нарешті – третє. Самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов уже запропонував півострову власний "мовний закон". За його словами, вільно в Криму ходитимуть дві мови – російська й кримськотатарська. Тоді як про українську мову лідер сепаратистів пропонує забути.

Отже, як колись, так і тепер залишається ризик утисків в Україні саме української мови, і сепаратисти при мовчазній підтримці Кремля прямо визнають це. Тож виглядає, що навіть після повалення Януковича саме українцям в Україні доведеться ще довго виборювати право на власну ідентичність.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Кокотюха Россия Путин Крым Андрій Кокотюха колонка Крим язык мова русский язык авторська колонка языковой закон российское вторжение закон про мови вторгнення
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять