Крымские высоты и предательство Путина

Виталий Портников

Публицист, журналист

18 марта 2014, 16:47

Аннексия Крыма - самое обыкновенное предательство...

С самого детства я слышал по телевизору и радио, читал в газетах и пропагандистских брошюрах о том, как поджигатель войны на Ближнем Востоке – израильская военщина – захватывает чужие территории, не считаясь с международным правом. Одной из любимых тем советской пропаганды всегда были Голанские высоты – территория Сирии, перешедшая под израильский контроль после Шестидневной войны 1967 года и ставшая частью территории Государства Израиль в 1981 году.

Именно Голаны всегда были самым очевидным для советских, а затем и российских пропагандистов доказательством израильской "агрессивности" – как же это так, средь бела дня аннексировать чужую территорию, да еще что-то там обустраивать! Советский МИД и его российский правопреемник извели горы бумаги для обличения агрессора, нарушающего святая святых международного права. Для России Голаны навсегда остались оккупированной территорией, которая должна рано или поздно вернуться под сирийский суверенитет.

Теперь давайте попытаемся понять, чем Голаны отличаются от Крыма. Крым – исконно русская земля? Но израильские историки расскажут вам, что евреи на Голанах появились гораздо раньше, чем русские в Крыму – этак на пару тысячелетий. Крым – подарок Хрущева? Так и Голаны – британский подарок Франции, которая в нарушение собственных международных обязательств передала свою подмандатную территорию и лишила евреев возможности обустраивать здесь национальный очаг. Крым стратегически важен для России? Ну уж, простите, Голаны для Израиля куда важнее! Черноморский флот – груда металлолома в озере. А с Голан можно обстреливать половину Израиля, чем сирийцы до Шестидневной войны и занимались. В Крыму живут русские, и к Украине он никакого отношения не имеет? Так и на Голанах сейчас подавляющее большинство населения – евреи, они в Сирию не хотят. А исконное население Голан – друзы, вы у них спросили? А вы спросили у крымских татар? Они тоже исконное население полуострова, и до первой российской оккупации Крыма составляли подавляющее – до 80-90 процентов – большинство.

Словом, можно проводить огромное множество параллелей, которые продемонстрируют, что Россия в Крыму делает именно то, в чем она несколько десятилетий кряду обвиняла Израиль, – только с особым цинизмом. Цинизм этот состоит в том, что Израиль на Голанах защищался, а Россия в Крыму нападает. С Голанских высот десятилетиями обстреливался Израиль и осуществлялись террористические вылазки, а в Крым россияне всегда ездили как к себе домой, отдыхали, покупали недвижимость – о российской военной базе я уже не говорю. Израиль воевал с Сирией с первого дня провозглашения своей независимости. Украина не воевала с Россией никогда.

Именно поэтому аннексия Голанских высот – как бы ни относиться к ней с точки зрения международного права – самая обыкновенная самозащита. А аннексия Крыма – что бы там Путин и его окружение ни рассказывали о "вечной славе" – самое обыкновенное предательство, которому нет оправданий.

Впрочем, в Москве никто оправданий и не ищет. И у меня нет ни малейшего сомнения, что вскоре мы вновь увидим ноту российского дипломатического ведомства, укоряющего Израиль за оккупацию Голанских высот.

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