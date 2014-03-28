Дорогой товарищ Янукович

Виктор Янукович, самый, наверное, однозначный президент в истории Украины, еще может сыграть свою роль в ближайшее время. Политик, который, несмотря на всю любовь к золотым батонам, мог стать выдающимся государственным деятелем и отцом евроинтеграции (подпиши только Соглашение об ассоциации, и все!), превратился в убийцу, беглеца и предателя, который просит ввести войска Путина, не скрывающего своего к нему презрения. И сформировал тем самым некий сборный образ коллективного "януковича" - того, как вести себя нельзя, причем ни при каких обстоятельствах. И вот здесь мы вполне можем найти для себя пользу.

Наш коллективный "янукович" просто обязан стать примером для чиновников всех рангов – от работника сельсовета до сотрудника Кабмина. Он показал, что никакая власть, даже стремящаяся к абсолютной, никакие полномочия и силовики, наконец, никакие деньги и коррупционные схемы не защитят тебя от краха. Он может быть самым разным – от увольнения до тюрьмы или того же бегства, но будет при этом именно крахом. Кроме того, общество должно запомнить, что коррупционеры, какими бы они ни были, рано или поздно, теряют свои позиции, даже самые прочные. Если такое осознание проникнет в Украину – значит, мы уже сделали шаг вперед. Если нет – это еще один утраченный шанс.

Янукович, кроме того, просто обязан научить нас ответственности. Экс-президент стал, наверное, пиковым примером ее отсутствия в нашей, извините за выражение, "политической традиции", когда "государственные мужи" интересовались исключительно самообогащением, сферами влияния и прочим и не несли своей деятельностью ни одного процента ответственности за страну, которую им доверили.

Все увидели, что такая позиция ни к чему хорошему не приводит. И не только в политике. Теперь же должны понять, что свобода, которую хотят иметь все, несет и готовность отвечать за свои поступки. И если ты работаешь где-то (неважно, во власти, или нет), то, будь любезен, делай это хорошо, если выходишь протестовать, взвешивай все последствия и выходи под действительно достойными лозунгами (а не, скажем, за заезжего гастролера под российским флагом) и так далее. И пусть, хотя бы, нежелание быть такими, как Янукович, подвигает нас к этому.

Наконец, тот же Янукович очень ярко показал одну из самых очевидных, но слишком часто забываемых вещей, - предательство не оправдывается ничем и всегда губит совершившего его. Я не знаю, как сейчас живет экс-президент, сколько ценностей он реально вывез и так далее. Факт в другом – из руководителя большой европейской страны, которому пожимали руку сильные мира сего, он превратился в изгоя, о котором говорят с пренебрежением не только руководимый им народ, но и те самые мировые лидеры. Возможно, то, что сейчас есть у Януковича, скорее всего, материальные ценности, это и окупают. Но я сомневаюсь, что потеря статуса и тот факт, что, повторюсь, имея шансы войти в историю, он закончил вот так, просто дались нашему бывшему гаранту. Чем не урок для нас всех?

В целом же, по последним событиям кажется, что Виктор Янукович всем нам еще икнется, и не раз. Рассказы российских властей о "легитимном президенте", а также то, что его портреты внезапно появились на митингах сепаратистов, показывают, как минимум, возможность того, что оккупанты из Москвы еще попытаются сделать его таким себе "дорогим товарищем", сидящим в Киеве и строящим "дружественный" режим. Сразу скажу, что в успех такого сценария не верю, но почему бы соседям не попытаться его реализовать? Более того, далеко не факт, что вопиющий пример Януковича будет таким уж актуальным для многих из нас - не дай Бог вернется, стерпим, чего уж там. Но есть один момент.

Любое событие и любая ситуация, даже такая сложная, как то, что сейчас происходит в Украине, обязательно должны чему-то учить. При этом эффективнее всего можно научиться на своих ошибках. Янукович – это коллективная ошибка украинцев, причем всех, голосовали они за него, или нет. Правил он нами всеми. Потому, если сбросить все лишнее - оценки, смех над оговорками и так далее, и оставить суть, выходит, что именно Янукович – пример того, как быть не должно. Какой не должна быть власть, как не должен себя вести чиновник, каким в принципе не должен быть человек, претендующий на что-то серьезное. Так получилось, что все это сейчас объединилось в нем.

Потому можно долго ругать экс-президента и радоваться его бегству. Сделать выводы из его поведения – путь к тому, чтобы не допустить повторения того, что было. Ни Межигорья и глобального воровства, ни продажи национальных интересов, ни убийства людей на улицах. Украинцы в последнее время, кажется, начинают учиться пользоваться предоставляемыми им шансами. Давайте не потеряем его и здесь.