МИД РФ и зеркало российской души

Дипломатия – это настоящее зеркало государственной души. Официальные заявления дипломатических ведомств оказываются куда более точными "термометрами" будущей государственной политики, чем высказывания первых лиц. Сейчас уже мало кто помнит речь, которую самый либеральный из министров иностранных дел России, Андрей Козырев, произнес в Стокгольме в декабре 1992 года, на пике тогдашнего взаимопонимания между Западом и РФ.

Вот цитата, касающаяся представления российского руководства о соседях по бывшему СССР: "Пространство бывшего Советского Союза не может рассматриваться как зона полного применения норм СБСЕ. Это, по сути, постимперское пространство, где России предстоит отстаивать свои интересы с использованием всех доступных средств, включая военные и экономические.

Мы будем твердо настаивать, чтобы бывшие республики СССР незамедлительно вступили в новую федерацию или конфедерацию, и об этом пойдет жесткий разговор. Все, кто рассчитывает, что можно не считаться с этими особенностями и интересами, что Россию ожидает судьба Советского Союза, не должны забывать, что речь идет о государстве, способном постоять за себя и своих друзей".

Козырев потом уверял, что просто "пошутил", хотел продемонстрировать, что будет, если к власти придут "реваншисты". Но, учитывая то, что сам министр накануне своей отставки в 1996 году стал произносить речи, не слишком отличавшиеся от стокгольмской, а его преемники отточили "искусство реванша" до риторики Сергея Лаврова, можно констатировать хорошее понимание Козыревым подлинных настроений в российских коридорах власти.

Эти настроения не менялись никогда. Менялись только цены на нефть. Козырев выступал со своим предупреждением в эпоху, когда российскому руководству еще приходилось решать сложнейшие экономические задачи, и помощь Запада заменяла ему "нефтедоллары". С годами в экономике все изменится коренным образом – не изменится только российское представление о соседних странах и собственной роли в мире и на постсоветском пространстве. Просто теперь в Москве решили, что могут больше не стесняться и говорить, что шутят. И не шутить.

Попавший в интернет разговор двух российских послов в африканских странах, возможно, удивил кого-то на Западе, но уж точно не стал сюрпризом для самих россиян, хорошо понимающих, в каких категориях мыслят их чиновники. И то, что послы в своих взглядах на жизнь не сильно отличаются от рядовых зрителей программы "Время" и прочих российских пропагандистских агиток – тоже не удивительно. Потому что программа "Время" создает реальность, которая необходима российской номенклатуре – и тем, кто находится сегодня на государственных должностях, эта реальность не просто удобна: они в нее верят.

Разве мы не знаем, что в случае, когда страна придерживается пренебрежительной политики по отношению к окружающему ее миру, в дипломатии происходит естественный отбор, и на первый план выдвигаются люди, искренне презирающие другие страны и народы? И чем, собственно, оскорбительные высказывания послов в частной беседе по поводу румын или болгар отличаются от недавних заявлений российского МИДа о высказываниях румынских руководителей об украинском кризисе? Или вот – "руководство США "сильно заело", и там никак не могут примирить себя с новой ситуацией, возникшей во многом вследствие целенаправленной линии тех же США и их союзников в Европе на подготовку прихода к власти на Украине антироссийски настроенных сил". Это ведь уже не телефонный разговор. Это – официально.

Поэтому те, кто считает публикацию разговора дипломатов "ответкой" Запада на подслушанные разговоры американцев и европейцев, заблуждаются. Конечно, госдепартамент официально никогда не позволит себе резко высказываться о Европейском Союзе. Конечно, министр иностранных дел Эстонии официально не будет рассказывать на публику о разговоре с активистами и их частных мнениях. А вот то, что заявляет в последние месяцы российский МИД, практически ничем не отличается от шуток послов.

Душа сгнила.