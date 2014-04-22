Мы теперь и есть "русский мир"

Размежевание Украины с Россией и России с Западом стало вопросом времени. Даже если новый конфликт на востоке Украины завершится миром и сохранением территориальной целостности нашего государства, Крым все равно останется оккупированной территорией. А логика непризнания Крыма будет заставлять Москву делать все новые и новые ошибки, Запад – принимать все новые и новые действия по политической и экономической изоляции российского режима, словом – пройдет совсем немного времени, и Россия окажется за самой настоящей ментальной стеной. А тех, кто захочет из-под этой стены выбраться, будут либо не выпускать, либо не пускать обратно.

Какие выводы мы должны сделать из этой российской изоляции? А очень простые – понять, что деградация российской государственности может стать для Украины историческим шансом. И этот шанс можно использовать, если мы правильно оценим тот культурный конфликт, который пытаются разжечь на территории нашей страны последние годы.

Считается, что это конфликт между украинским и русским. Но, на самом деле, это конфликт между украинским и советским, украинским и имперским, украинским и авторитарным. Дело не в русском языке, а в том, что именно хотят говорить на нем самозваные радетели за народные интересы. Мы же с вами прекрасно понимаем, что это они не русское любят, а украинское ненавидят. Янукович, когда был здесь президентом, маскировался под большого государственника, сторонника украинской независимости и любителя Шевченко. А когда бежал к хозяевам, стал, наконец-то, говорить то, что думает – и большего ненавистника Украины свет еще не видывал.

Но разве при этом Янукович любит русскую культуру? Полноте! Он фамилии Ахматовой выговорить правильно не мог и Чехова поэтом называл. А Путин? Он, конечно, порафинированнее, и с голливудскими звездами любит чаевничать, однако какая у него любимая группа? Правильно, "Любэ","не валяй дурака, Америка". А вы говорите – культура!

У меня нет ни малейших сомнений в том, что государство должно сформулировать и проводить в жизнь программу поддержки украинского языка и культуры. Но мы не можем упустить возможность заменить кремлевский режим в "русском мире". Более того – мы и должны стать "русским миром". Только настоящим. Без Путина, Кремля и Российской Федерации.

Это, на самом деле, не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Россия будет сама, как я уже писал, отгораживаться от мира. Здравомыслие окончательно уступит место единомыслию. Российское политическое телевидение уже сегодня – сборище умалишенных. Скоро таким же сумасшедшим домом будут выглядеть и все остальные СМИ, включая интернет-издания. Российская власть собирается контролировать даже популярных блоггеров. Если кто-то думает, что такого контроля будут лишены известные писатели, театральные коллективы, кинорежиссеры – то он очень наивен. Потому что удержать власть в беднеющей, маргинальной и отрезанной от мира стране можно, только заткнув рот всем несогласным.

Представим себе мир конца 30-х – начала 40-х в прошлом веке. В Германии – нацизм. В Италии – фашизм. Франция оккупирована. Где издавались запрещенные нацистами немецкие, французские, итальянские писатели? Где выходили газеты, в которых, помимо пропаганды, были новости? В Швейцарии.

Конечно, не только в Швейцарии. Но во всех остальных странах они издавались для эмигрантской аудитории или иностранцев, а в Швейцарии книги изгнанных и запрещенных читали те, кто имел живую связь с языком. Герман Гессе, к тому времени уже швейцарский гражданин, завершил одно из величайших произведений немецкой литературы, "Игру в бисер", в 1942 году. Годом позднее роман был издан в Цюрихе. На родине классика, в Германии, роман был издан почти десятилетие спустя.

Украина и должна стать новой восточноевропейской Швейцарией. Пусть книги лучших русских писателей публикуют украинские издатели – а сами россияне покупают их, вырвавшись за границу (не нужно думать, что они их в интернете скачают, свободному интернету в России осталось недолго). Пусть в России и во всем мире приучаются: новости о России, настоящие – в украинских СМИ, а в российских – просто пропаганда. Пусть премьеры честных российских фильмов проходят в кинотеатрах Киева и Днепропетровска. Пусть иностранцы приезжают к нам учить русский язык – не в Россию же им ехать! Словом, самим фактом своего существования мы должны убедить мир, что на русском языке можно произносить и писать отнюдь не только ту средневековую галиматью, которую мы слышим из Москвы.

Понимаю, что эта программа может не понравиться сторонникам этнического национализма и монокультурности. Но я совершенно уверен, что этнический национализм был естественной – подчеркиваю, естественной – защитой от неукраинского государства, притворявшегося Украиной. От Януковичей, которые втаптывали в грязь национальное достоинство, культуру, традициии и чаяния украинского народа. Но сейчас украинцы доказали всему миру и себе самим, как их страна им дорога. Кого же им бояться?

К тому же необходимо понять: если мы не используем свой "русский шанс", отдадим на откуп противнику информацию о собственной стране – и будем раз за разом проигрывать информационные войны. А нам не нужно воевать, нам даже не нужно играть с ней в спортивные игры, потому что Россия, когда проигрывает, хватается за автомат и напоминает, что у нее есть ядерное оружие, что она в радиоактивный пепел, ну вы знаете.

Нам просто нужно остаться на поле одним. Без России. И быть одновременно Украиной – для себя самих, для наших украиноязычных граждан, для всех, кто акцептирует украинский язык и культурные ценности в качестве государственнообразующего компонента страны, и "русским миром" для своих русскоязычных граждан, русских Украины и других стран мира, да и для тех россиян, кто захочет знать правду о собственной стране и о нас.

Мы – "русский мир". Россия сегодня – все больше коричневеющий "советский мир". А это, как говорят в одном из будущих центров настоящего "русского мира", - две большие разницы...