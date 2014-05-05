Победить сепаратиста в себе

Некоторое время назад, еще когда сепаратистский шабаш на Востоке Украины лишь становился особо бурным и активным, у меня был занятный разговор с одним донецким знакомым, вполне респектабельным молодым человеком, и при этом сторонником "Донецкой народной республики". Пытаясь донести до него свое мнение о том, что потрясения, подобные тем, что происходят в Донецке, крайне пагубно влияют на жизнь когда-то очень спокойного региона, я привел ему, по-моему, самый яркий пример того, что сепаратизм на Донбассе – это зло. Напомнил, что во время нападения пророссийских протестующих на участников митинга за единство Украины, погиб человек. Погиб за политические убеждения, что раньше в, повторюсь, крайне мирном и даже аполитичном регионе было совершенно невозможно. Ответ меня ошеломил.

"Не человек - свободовец", - сказал мой собеседник. Сразу вскрыв, как по мне, всю суть нынешнего донецкого сепаратизма. На слова о том, что, когда человек гибнет, партийная принадлежность, вообще-то, не важна совершенно, ответ был примерно следующим: "Повторяю – не человек, а свободовец, нацик".

Тогда мне впервые стало страшно за свою малую Родину. Ведь произносящий такие слова и меряющий ценность жизни людей их политическими взглядами, а потом, наверное, национальностью, цветом кожи, еще чем-то, не может нести в себе ничего хорошего. Он сделал бы хорошую карьеру при Гитлере. Или при Сталине. Сейчас, похоже, мечтает делать ее при Путине. Но при этом он, занимая позицию совершенно аморальную, рассказывает о справедливости, уважении к правам регионов и прочем. И, наверное (общаться то я с данным субъектом прекратил), участвует в том ужасе, который сейчас устраивают на Донбассе.

Зачем я рассказал эту длинную историю? На ее примере хочу обратиться ко всем, кто разделяет идеи сепаратизма, но не дошел до того, чтобы взять в руки краденое оружие, никого не убил, а просто сочувствует тем людям, которые творят беззаконие на востоке Украины и, что самое страшное, зовут к нам российские войска. Прошу Вас, выслушайте меня, пожалуйста.

Дорогие земляки, жители Донбасса. Ваше сочувствие сепаратистским выступлениям, поверьте, я понять могу. Ведь Вы в своей жизни видели очень мало хорошего со стороны государства (как, поверьте, и жители других регионов нашей страны). У Вас маленькие пенсии и зарплаты, Вас вот уже несколько месяцев запугивают Майданом, "националистами", "Правым сектором". Местное руководство иногда даже доходило до того, что хотело поживиться за Ваш счет и для того, чтобы содрать Ваши кровные, придумывало всяческую ерунду. Например, требовало сдать деньги на ремонт Майдана в Киеве.

Кроме того, Янукович, которого Вы, несмотря ни на что, считали своим, оказался клептоманом и трусом и, устроив массовое убийство, просто сбежал. Тех, кто пришел после его свержения, Вы не принимаете, а, с другой стороны, в телевизоре видите Путина. Такого уверенного в себе, бодрого, успешного, ярко говорящего, пусть даже, в основном, ахинею и откровенно шовинистические и великодержавные лозунги. Все равно, доверие к нему понять, честное слово, можно. Вот только давайте проанализируем, что будет, если каждый из Вас не победит в себе сепаратиста, так легко идущего за красивыми словами.

То, что в условиях современной Украины получило название сепаратизма, является, прежде всего, ложью. Уже, к сожалению, очень привычной, для наших реалий. При Януковиче жителей страны очень долго зомбировали с экранов телевизоров, рассказывая, что хорошо, а что плохо (в рамках понимания прошлой власти, разумеется), и полностью нивелируя сам смысл этих слов. Есть еще и российская пропаганда, до сих пор смеющая называть себя журналистикой, люди типа Дмитрия Киселева, уверенно называющие белое черным и наоборот. Существует целая система лжи, которая ежедневно транслируется, причем подается так уверенно, что ей начинаешь верить. Но давайте просто посмотрим по сторонам. Сколько всего интересного, отличного от этой пропаганды, мы увидим.

Например, послушав про гордых жителей Юго-Востока, которые борются за свои права и при этом, так уж получается, захватывают админздания, пользуясь при этом "широчайшей поддержкой населения", мы оглянемся по сторонам и увидим нечто другое. Кучки агрессивных людей, часто пьяных, которые ломятся в обгосадминистрацию в Донецке или СБУ в Луганске, захватывают оружие, начинающее гулять чуть ли не по всей стране, кричат какие-то совсем непонятные лозунги (например, о референдуме – они его где, на площади под захваченным зданием будут проводить?) и объявляют себя борцами за свободу.

Увидим бандитов, которые, получив оружие, сразу становятся смелыми и, самое страшное, неконтролируемыми. Слыхал, в Горловке в кафе уже стреляют. Ну а убийство местного депутата Владимира Рыбака неизвестными (надеюсь, пока!) зверями – это уж совсем за рамками разумного. Но факт в том, это только начало.

Мы видим бандитов, которые, скрывая свои лица под масками, прикрываются мирными жителями, поверившими им. А еще, если попытаемся заглянуть вперед, можем увидеть российские танки на улицах наших городов. Огонь, смерть, разрушения и кровь, или Вы думаете, что российское вторжение принесет что-то другое? А ведь те самые сепаратисты приближают подобный сценарий. Кому он нужен?

Кроме того, сепаратизм, расползающийся по нашей стране, несет в себе и другую угрозу – абсолютной аморальности. И связанного с ней беспредела. Сегодня террористы уничтожают людей за их политические взгляды. Завтра, дорогие жители Донбасса, они могут установить новые правила. А что, оружие в руках есть! И тогда (и это не страшилка, а реальный сценарий) им может не понравиться, например, что у вас есть дом и хорошая машина, а у них нет. И они выберут новую цель в своей "борьбе". Или, вообще, человеку с автоматом может не понравиться, как вы на него смотрите. Задумайтесь, нужна ли кому-то такая перспектива, кроме бандитов, дорвавшихся до оружия?

Наконец, еще один немаловажный момент. Все идеологи, сторонники и борцы за "Донецкую народную республику" скрывают от своих адептов одну очень неприятную вещь. В случае, если на Востоке Украины таки сварганят "референдум" и создадут эту самую "республику", ее жители очень сильно пострадают. Во-первых, они окажутся в "серой зоне". Оттуда не только нельзя будет выехать в мало-мальски приличную заграницу (если не считать таковой Россию и "дружественные" ей страны). Туда не будут летать самолеты, там не будут выдавать визы иностранных государств, наконец, самое печальное, там, совершенно прав донецкий губернатор Сергей Тарута, не будет никаких пенсий, зарплат и соцвыплат. Им просто неоткуда будет взяться. Перспектива, честно говоря, незавидная.

Во-вторых, не сомневаюсь, что эта самая "Донецкая республика" станет территорией настоящего безвластия. Уже сейчас там многое решает человек с автоматом (посмотрите на захваченный Славянск), а если он утратит ограничения, даже минимальные, которые есть сейчас, и войдет во вкус, не поздоровится никому. И нынешняя власть, многими на Востоке называемая "хунтой", будет казаться ангельской. И это тоже – необходимое последствие сепаратизма.

Наконец, в-третьих, всем, кто разделяет сепаратистские настроения, очень рекомендую прочитать интервью лидера славянских экстремистов, господина Пономарева. В частности, его рассказ об уничтожении всех, кто против захвативших город людей. И ведь подобные субъекты – это только верхушка, пусть и очень страшная, горы бандитов, которая нарастает с каждым днем дестабилизации ситуации в восточных регионах. Неужели кому-то будет важно, что преступник, напавший на него, будет говорить по-русски и быть земляком?

В целом, говорить можно много. Но главное – чтобы каждый из нас подумал, что будет, если вооруженные люди с георгиевскими ленточками таки захватят часть Украины. И как это отразится на каждом из нас. Уверен, уже после таких мыслей сепаратист во многих будет жестоко придушен.

Задуматься стоит и тем, кто говорит, что Донбасс мы можем отпустить, мол, совсем он нам не нужен. Мы уже "отпустили" Крым, и теперь наших граждан, которые не хотят предавать свою страну, там начинают преследовать местные "гоблины" и прочие представители "власти". Я уже не говорю о потере территории. Потому главное сейчас, для того, чтобы всем обществом ответить на нависшую над нами угрозу, - разобраться с "сепаратистом" в себе. Тогда, уверен, проблемам будет легче противостоять. Даже несмотря на путинские истерику, диверсантов и танки...