Югославский рецепт Путина для Украины

Виталий Портников

Публицист, журналист

6 мая 2014, 10:21

Путин готовит Украине судьбу Боснии, а мы обязаны стать Хорватией, если хотим выжить.

Каковы планы Кремля относительно соседней страны? Чего на самом деле добивается Владимир Путин, и что еще предпримет Москва для того, чтобы не дать Украине стать полноценным, самостоятельным, демократическим государством? Конечно, просчитать поступки Путина с точностью не получится. Однако можно многое понять, если увидеть, по чьим лекалам скроен украинский план Кремля.

Владимира Путина и в Украине, и на Западе стало модно сравнивать с нацистскими диктаторами прошлого века. Однако из всех своих предшественников Путин более всего похож на бывшего президента Сербии Слободана Милошевича.

Как и Путин, Милошевич развязал войну в мирной стране, где все вопросы могли быть решены исключительно политическим путем. Как и Путин, Милошевич не хотел допустить того, чтобы в других бывших югославских республиках жили бы лучше, чем в Сербии – это угрожало будущему криминально-коррупционной камарильи, связанной с диктатором. Как и Путин, Милошевич опирался главным образом на шовинистический плебс. Как и Путин, Милошевич использовал наиболее отвратительные инстинкты толпы, начав свое кровавое восхождение с лозунга о том, что "все сербы будут жить в одной державе".

Отличие между Милошевичем и Путиным только в том, что маршал Иосип Броз Тито не оставил своему неожиданному преемнику в Белграде атомную бомбу, а генералиссимус Иосиф Сталин своему не менее неожиданному преемнику в Москве – оставил. Учитывая то, что Милошевич был куда более крупным политиком, чем Путин – и, к тому же, с блестящим экономическим образованием – и умудрялся без бомбы участвовать в качестве посредника в тех конфликтах, которые сам же и развязывал, с ядерным оружием он бы разворотил пол-Европы.

Главные войны Милошевича – это хорватская и боснийская. Как будто бы они происходили между разными народами и для сравнения с Украиной не подходят. Но на самом-то деле это был цивилизационный конфликт. Хорваты (и словенцы, с которыми все окончилось быстрее, это была такая югославская Балтия) хотели в Евросоюз, а сторонники Милошевича до сих пор расскажут вам байки о развращенном Западе и американском жандарме – югославский диктатор начал этими разговорами лечить свой народ тогда, когда Путин еще в петербургской мэрии работал. С Боснией было еще хуже: республика, которую сербы считали своей колонией, захотела самостоятельно определять свою судьбу только потому, что помимо поклонников Милошевича там жили мусульмане и хорваты. И, кстати, сербы, уверенные в возможности превращения Боснии в самостоятельное многонациональное государство.

Так вот что нужно знать. С Хорватией у Милошевича не получилось. А с Боснией – получилось. Хорваты приняли вызов и несколько лет жили в состоянии войны с недавним братом. Причем "брат" действовал ровно так же, как и сейчас российское руководство – засылал диверсантов, избирал "народных руководителей" в захваченных городах, провозглашал квази-республики. Югославская народная армия, подчинявшаяся Милошевичу, вначале исключительно "защищала конституционный порядок", помогая диверсантам и наемникам оружием. Но в конце концов война завершилась, а затем и территориальная целостность страны была восстановлена. Хорватия сегодня – мобильно развивающаяся страна, член Евросоюза.

В Боснии тоже приняли вызов Белграда, но сложный состав населения страны привел к тому, что единства не было даже среди противников Милошевича. Мусульмане и хорваты Боснии конфликтовали между собой, были конфликты и среди самих политиков-босняков – и это во время войны! Запад долгое время не хотел давать себе отчет, что это – не гражданская война и даже не межнациональный конфликт, а война Сербии против Боснии и Герцеговины. Именно поэтому в конце ХХ века удались страшные этнические чистки, которые позволили боснийским сербам уже в процессе урегулирования создать собственную республику в составе Боснии – но без единой территории. В Сараево шутят, что благодаря маленькому городку Неум Босния имеет выход к морю, а благодаря маленькому округу Брчко, разрывающему территорию Республики Сербской – выход в мир.

Но шутки шутками, а Босния до сих пор не может развиваться как полноценное государство. Фактически она находится под внешним управлением. Часть страны смотрит на Запад, часть – на Белград. При этом в самой Сербии произошли судьбоносные изменения, которые большинством боснийских сербов восприняты без энтузиазма. Как и следовало ожидать, Милошевичу удалось отравить воду не только в сербских речках – но очистить ее от грязи куда легче в Сербии, чем в Боснии.

Путин готовит Украине судьбу Боснии, а мы просто обязаны стать Хорватией, если хотим выжить. Необходимо понять одну простую вещь. Если для сохранения мира и стабильности в стране мы примем российские условия игры, начнем всерьез воспринимать тезисы о "федерализации", "особом народе" Донбасса или Бессарабии, "Новороссии" и прочую псевдоисторическую галиматью, юго-восток Украины станет средоточием самой темной реакции – даже если останется в составе нашей страны. Более того, когда в России уже забудут о Путине и начнут жить нормальной жизнью, тень полузабытого в собственной стране политика будет все так же падать на Донбасс, как падает на сербскую часть Боснии тень Милошевича. 

Победить реакцию и шовинизм может только единая, уверенная в своем выборе и своей правоте страна. Как и жители бывшей Югославии, мы в Украине переживаем не гражданскую войну, не межнациональный или языковой конфликт (в Югославии все воеваdшие вообще пользовались фактически вариациями одного и того же языка), а конфликт цивилизационного выбора, конфликт между прошлым и будущим. Будущее не может сдаваться просто потому, что для него в прошлом места нет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Путин Украина Сербия Виталий Портников колонка авторская колонка Хорватия Милошевич Босния Югославия югославский сценарий
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять