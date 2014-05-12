Самый страшный враг Украины

В нынешний, самый трагический момент современной украинской истории, у нашей страны оказалось сразу много врагов. Но главный из них – вовсе не Россия, Путин, беглый Янукович, и даже не террористы и экстремисты, которые не дают спокойно жить востоку страны. Страшнейший враг Украины вот уже много лет – система лжи, так или иначе, подчинившая себе миллионы людей, и в последнее время просто проявившая себя во всей красе. Повод подходящий подвернулся.



Украинцы привыкли к тому, что им врут. Но это не так страшно, хуже то, что они привыкли верить лживым заявлениям, обещаниям и рассказам. Именно поэтому боевики так стремятся включить российское ТВ на территориях, которые они захватывают (сначала в Крыму, а сейчас – на востоке Украины). Мне приходилось встречаться с людьми, которые, будучи совершенно адекватными, после двух дней просмотра какой-нибудь "России-24", начинали повторять, как заученные, фразы про "Правый сектор", "бендеровцев", "националистов" и прочую ахинею российской пропаганды. Почему так? Да потому что мы совершенно беззащитны перед постоянным обманом.



Есть несколько причин такой ситуации. Во-первых, чуть ли не все годы независимости политики, увлекшиеся борьбой между собой, навязывали нам ненастоящие, искусственные ценности, да еще и сталкивали лбами на их основе практически перед каждыми выборами. Нам навязывали вопрос языка, который никогда проблемой не был, потому что, говорю твердо, никто и никогда ни на Донбассе, и нигде больше, за русский язык преследованиям не подвергался. А во время сепаратистского шабаша, гляди ж ты, именно этот вопрос стал очень болезненным. Да и до него то языковой закон отменяли, то возвращали, как будто у страны не было больше проблем после бегства Януковича.



Украинцам никогда не позволяли забыть, что у многих из нас разные исторический опыт и герои, и что они находятся в конфликте друг с другом. Украинцев всегда держали на поводке легенд про "бандеровцев", "западенцев", "донецких" и так далее, активно мешая увидеть в жителе другого региона, в первую очередь, человека и согражданина, безо всякого клейма на лбу.



Результат видим сейчас – украинское общество, в целом, потеряло множество ценностей. Тысячи людей не ценят свое гражданство, не понимая, что с его потерей и наступлением независимости какой-нибудь сепаратистской псевдореспублики, они утратят покой и любые социальные гарантии. Тысячи людей не хотят видеть в своих согражданах тех, с кем можно строить общее будущее. На основании простого человеческого желания работать и жить в мире. Наконец, тысячи людей уже даже не хотят этого самого мира, они меняют такие, казалось бы, базовые ценности, на химерные ДНР, ЛНР и прочие странные псевдогосударственные образования. Вот первый и один из самых страшных результатов многолетней лжи.



Во-вторых, обман украинцев, что уж там греха таить, очень усилился во время Майдана. Янукович, который и сейчас время от времени выступает с совершенно уже дикими по содержанию заявлениями, вместо того, чтобы попытаться успокоить народный гнев и улучшить ситуацию в стране, занялся войной. Среди прочих – информационной. Именно во время Майдана Донбасс вдруг неожиданно "вспомнил" о вышеупомянутых "бандеровцах", узнал, что такое "Правый сектор" (кстати, если задуматься, масштабы этой силы в российской трактовке таковы, что она уже должна б всю Украину завоевать и к Москве подбираться). Именно в это время местные чиновники-негодяи стали требовать деньги на "ремонт" Майдана. И так далее, и тому подобное. С другой стороны, на фоне пропагандистской ерунды, которая несется со стороны востока, люди в других частях Украины стали жертвами другой иллюзии. Мол, зачем нам этот Донбасс, пусть отделяется если с нами жить не хочет. Получился двойной обман, из которого мы пока не можем выкарабкаться.



Наконец, в-третьих. Одна из больших бед современной Украины – в том, что по меркам современного мира, со всей его открытостью, прежде всего, информационной, наше общество безнадежно устарело. И стало очень конформистским, что особенно хорошо видно по выборам (проголосую за Януковича, хоть живу я плохо, но он, все-таки, наш). В эпоху активнейшего развития Интернета новости большая часть украинцев узнает из телевизора, причем не различая источников информации и легко отказываясь от отключенных украинских каналов в пользу российской пропаганды. Среднестатистический современный украинец не будет отказываться от своих политических предпочтений, даже если жизнь его "пакращуеться" не по дням, а по часам. Наконец. Среднестатистический украинец совершенно не хочет мыслить критически. Это ведь вызывает неудобство. Была надежда, что ситуация улучшится после Майдана, процесс, в общем то, пошел, но пока движется очень медленно. Что только приближает трагедию развала страны. А люди уже гибнут, что еще хуже.



А теперь самое главное. Разумеется, это звучит неприятно, но никто из нас сейчас, когда ложь стала критически опасной, не победит ее без усилия над собой. Разумеется, не мы лишь виноваты в том, что, так или иначе, стали жертвами лживой пропаганды. Но и без нашего согласия, пусть часто неосознанного, не обошлось. Потому, уважаемые жители востока Украины, Донецкой и Луганской областей. Если Вы не поймете, что называющие себя "ополченцами" бандиты и террористы страшнее несуществующих боевиков "Правого сектора", если не осознаете, что всякие ДНР, ЛНР и прочие выдумки приведут к Вашему обнищанию, если вы не увидите, что война хуже мира, а Украина – единственный путь к хоть какому-то развитию, вы очень пострадаете. От бандитов, силовых сценариев, жизни в непризнанной республике и прочей гадости, которые принесли в нашу страну заезжие и внутренние пропагандисты и террористы.



Дорогие жители других регионов Украины, которые считают, что Донбасс нужно куда то там "отпускать", и которые находятся в плену легенды о том, что восточные регионы – это не Украина. Вы очень ошибаетесь и также являетесь жертвами пропаганды. Донбасс – это очень даже Украина, и граждане там патриотичные, просто сейчас здесь захватили власть террористы, которые на большинство совершенно не обращают внимания. Давайте учитывать это и пытаться помочь нашим согражданам, кто чем может.



Вообще же, сейчас, несмотря на всю сложность ситуации, мы все получили исторический шанс. Мы можем если не разрушить, то начать бороться с той ложью, которая мешала Украине стать успешной и по-настоящему единой. Понимаю, что это будет сложно, но украинское государство по-настоящему состоится, несмотря ни на что, если мы будем видеть в жителях других регионов таких же украинцев, как мы сами, и не лепить на них ярлыки, будем называть террористов террористами, а оккупантов - оккупантами. Если мы научимся думать о настоящих ценностях и понимать, что их нам гарантирует единство Украины, а не попадание в серую зону непризнанных республик или империю Путина, все у нас в итоге будет хорошо.

Достичь этих "если", в действительности, непросто. Но давайте попытаемся. Верю – у нас получится. И самый страшный враг Украины, хотя бы, для начала ослабнет. А там и остальные посыпятся.