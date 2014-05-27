Выборы в Украине и ЕС. Где же теперь Европа?

Виталий Портников

Публицист, журналист

27 мая 2014, 15:32

Может статься, что и у нас появятся евроскептики, но не те, что считают своим долгом запихнуть нас в ТС...

Выборы украинского президента проходили в один день с выборами в Европейский парламент. Именно потому появилось естественное искушение сравнить это голосование и удивиться: где же теперь Европа?

Еще несколько месяцев назад украинцы стояли на Майдане с флагами Европейского Союза – а многие европейцы отдают свои голоса евроскептикам. На выборах президента Украины фаворитами были умеренные политики – а не заметить успеха на выборах европейских ультраправых и националистов не может только слепец. Неужели Европа перекочевала в Украину?

Но я не спешил бы с выводами. Во-первых, большинство европейских избирателей голосует за "традиционные" партии. Просто партий этих много, и они разные. Консерваторы, социалисты, либералы, "зеленые" – целая палитра разнообразных мнений. И на этом фоне любая ультраправая и националистическая сила – всего лишь элемент, который демонстрирует, что демократы всегда разрознены, а приверженцы авторитарных подходов маршируют в колонне.

Во-вторых, уже очевидно, что чем более сложной оказывается экономическая ситуация, тем в большей степени общество тяготеет к простым ответам на сложные вопросы. В Греции успех пришел и к ультралевым, и к ультраправым, потому что именно они уверяют соотечественников, что Европа к Греции несправедлива. А в Германии относительного успеха добилась партия, которая, как раз, протестует против помощи Греции и другим "сложным" странам ЕС, уверяя немцев, что в одиночку они могли бы прожить получше.

В-третьих, не стоит путать европейские выборы с выборами национальными. Тот, кто приходит на выборы депутатов Европейского парламента, в первую очередь стремится продемонстрировать свое отношение к тому, как развиваются процессы в ЕС. Можно сделать вывод, что европейцы не очень довольны. Но есть и другая закономерность – многих из них Евросоюз просто не сильно интересует.

Именно поэтому так потрясающе различается явка в разных странах – от 90 процентов в Бельгии и Люксембурге, считающихся "сердцем" европейского объединения, до 13 процентов в недавно присоединившейся к ЕС Словакии. И те, кто голосует сегодня за ультраправых на европейских выборах, отнюдь не обязательно будет голосовать за них на выборах национальных. Потому что, как это ни цинично прозвучит, отнюдь не всегда то, чего ты желаешь Европе, ты желаешь собственной стране.

В Украине все эти непростые процессы еще впереди. Для того, чтобы понять, как отличается выбор в Европарламент и свою собственную Раду, нам предстоит стать частью европейского организма и… разочароваться в нем. Да, конечно разочароваться, потому что у каждого объединения свои проблемы роста, свои неоправдавшиеся ожидания, свои конфликты и просчеты.

И очень может статься, что и у нас появятся свои евроскептики – только не те, что считают своим долгом запихнуть нас в Таможенный союз, а те, кто уверен, что Европа просто должна быть другой...

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Евросоюз Европа выборы Европарламент Виталий Портников колонка авторская колонка аналитика правые левые
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять