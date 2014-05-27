Выборы в Украине и ЕС. Где же теперь Европа?

Выборы украинского президента проходили в один день с выборами в Европейский парламент. Именно потому появилось естественное искушение сравнить это голосование и удивиться: где же теперь Европа?

Еще несколько месяцев назад украинцы стояли на Майдане с флагами Европейского Союза – а многие европейцы отдают свои голоса евроскептикам. На выборах президента Украины фаворитами были умеренные политики – а не заметить успеха на выборах европейских ультраправых и националистов не может только слепец. Неужели Европа перекочевала в Украину?

Но я не спешил бы с выводами. Во-первых, большинство европейских избирателей голосует за "традиционные" партии. Просто партий этих много, и они разные. Консерваторы, социалисты, либералы, "зеленые" – целая палитра разнообразных мнений. И на этом фоне любая ультраправая и националистическая сила – всего лишь элемент, который демонстрирует, что демократы всегда разрознены, а приверженцы авторитарных подходов маршируют в колонне.

Во-вторых, уже очевидно, что чем более сложной оказывается экономическая ситуация, тем в большей степени общество тяготеет к простым ответам на сложные вопросы. В Греции успех пришел и к ультралевым, и к ультраправым, потому что именно они уверяют соотечественников, что Европа к Греции несправедлива. А в Германии относительного успеха добилась партия, которая, как раз, протестует против помощи Греции и другим "сложным" странам ЕС, уверяя немцев, что в одиночку они могли бы прожить получше.

В-третьих, не стоит путать европейские выборы с выборами национальными. Тот, кто приходит на выборы депутатов Европейского парламента, в первую очередь стремится продемонстрировать свое отношение к тому, как развиваются процессы в ЕС. Можно сделать вывод, что европейцы не очень довольны. Но есть и другая закономерность – многих из них Евросоюз просто не сильно интересует.

Именно поэтому так потрясающе различается явка в разных странах – от 90 процентов в Бельгии и Люксембурге, считающихся "сердцем" европейского объединения, до 13 процентов в недавно присоединившейся к ЕС Словакии. И те, кто голосует сегодня за ультраправых на европейских выборах, отнюдь не обязательно будет голосовать за них на выборах национальных. Потому что, как это ни цинично прозвучит, отнюдь не всегда то, чего ты желаешь Европе, ты желаешь собственной стране.

В Украине все эти непростые процессы еще впереди. Для того, чтобы понять, как отличается выбор в Европарламент и свою собственную Раду, нам предстоит стать частью европейского организма и… разочароваться в нем. Да, конечно разочароваться, потому что у каждого объединения свои проблемы роста, свои неоправдавшиеся ожидания, свои конфликты и просчеты.

И очень может статься, что и у нас появятся свои евроскептики – только не те, что считают своим долгом запихнуть нас в Таможенный союз, а те, кто уверен, что Европа просто должна быть другой...