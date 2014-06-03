Донбасс: время негодяев

Когда наблюдаешь за заявлениями, действиями, угрозами представителей террористов и сепаратистов, действующих на Донбассе, в глаза бросаются две вещи. Во-первых, очень низкий моральный уровень тех, кто провозгласил себя "освободителями" и сторонниками "России-матушки". Второе – то, что они все, как и их идеи, какие-то ненастоящие, натянутые, надуманные. И в этом – особая сложность ситуации.



Донецкие сепаратисты (в широком смысле, от участников какого-нибудь митинга до вооруженных боевиков), и вправду, как будто искусственные. Например, один мой знакомый, который всю жизнь боялся драться, и мы отбивали его даже от малолеток. А как только начались в Донецке разнообразные штурмы, так сразу ринулся в бой. Правда, смелее, судя по опыту общения, не стал, и готов бить "бандеровцев" исключительно толпой, никак иначе. Слыхал о профессоре, повернутого на "русском мире", и выжившем с кафедры одного университета сразу нескольких очень хороших специалистов, только потому, что те за Украину. У всех на глазах граждане России назначающие себя "премьерами" и "главнокомандующими", бандиты и террористы, гордо именующие себя "ополченцами" и "повстанцами" и много других персонажей. Боевики с Кавказа, приехавшие "защищать русскую землю". В принципе, говоря о тех, кто сейчас захватил Донбасс, можно смело характеризовать их – ненастоящие.



Настоящие они лишь в одном – подавляющее большинство сторонников ДНР, ЛНР и прочих "Новороссий" и "Луганд" (а как еще называть эту вооруженную до зубов "республику"?) - негодяи. Особый трагизм ситуации в том, что на фоне фейковых "республик", псевдореферендума, проведенного на коленке и с фактически туалетной бумагой вместо бюллетеней, информационной волны, которая включает в себя страшную ложь, вызывающую, при этом, беспрецедентное доверие масс, происходят самые настоящие преступления. Убийства, похищения, грабежи и так далее. Но есть еще одно обстоятельство.



Оно заключается в том, что многие жители региона, не будучи ни сепаратистами, ни уж, тем более террористами, запутались. С одной стороны – негодяи и бандиты, которых пока никто не выбил из их региона. С другой – пропаганда, которая распространяется ними. Так вот, снова, уже не в первый раз позволю себе обратиться к жителям моей малой Родины. Чтобы негодяев, захвативших ваш край было легче победить, давайте проанализируем несколько вещей. И сами дадим ответы на несколько вопросов.



Первое. Вам говорят, что украинская армия пришла на Донбасс, бомбит вас и даже убивает мирных жителей. Давайте подумаем, почему же тогда армия, у которой есть установки "Град" (знаете, как быстро в Славянске не осталось бы ни одного террориста, если бы их применили?), так долго не может выбить боевиков из ряда городов? Уж не потому ли, что бережет жизни мирных жителей? А, если так, то от кого исходит главная опасность в ваших городах, захваченных боевиками?



Второе. Россия Донбассу не поможет. Путин не только не пришлет свои войска (кстати, каким нужно быть непатриотичным, чтобы хотеть ввода российских танков, скажем, в Донецк…), он и мольбы лидеров террористов о признании слышать, похоже, не хочет. Более того, в его интересах нестабильный Донбасс, с помощью которого можно постоянно мешать развиваться и нормально жить всей Украине. Да что уж там, ему интересно и кровопролитие, ведь тогда можно будет обвинить наши власти во всех смертных грехах. И что, мы так и будем верить российскому президенту и его пропаганде о "киевской хунте", или посмотрим на террористов, и поймем, что они к определению "хунта" значительно ближе?



Третье. Хватит верить глупым сказкам о "бандеровцах" (посмотрите на результаты националистов на выборах президента и успокойтесь, наконец), могущественном "Правом секторе" и прочих. Верить в такую откровенную ложь – это значит, извините, в первую очередь, не уважать себя, превращать свое будущее в некий фейк. Центральная украинская власть никогда не была слишком добра к Донбассу (то же самое можно сказать, правда, и о других регионах), вот только она считает вас, дорогие мои земляки, украинцами. А террористы из ДНР и ЛНР – средством для достижения их целей. Так, может, прекратим верить им? И тому потоку лжи, который льется из новостей российского ТВ, которое Вам совершенно неслучайно включили.



В целом, к сожалению, сейчас ситуация на Донбассе сложилась таким образом, что местному населению приходится выбирать – либо террористы и негодяи, либо неидеальное, сложное, но украинское государство. Либо фейки и пропаганда, либо правда, даже такая горькая, что Донбасс пока Украину не кормит. Но никто же не сказал, что он не будет делать этого в дальнейшем, все шансы, уверен, есть.

Понятно, что от выбора людей террористы сразу не испарятся, но, если он будет действительно в пользу будущего мира, шансов победить у них не будет никаких. Вот только выбор этот нужно сделать обязательно, такое уж нынче время…