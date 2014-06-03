Россия Путина: центр нестабильности

Осенью 1991 года я опубликовал в "Независимой газете" статью, к которой до сих пор нередко возвращаюсь. Она называлась "Центр нестабильности" и была посвящена желанию окружения президента Бориса Ельцина провозгласить независимость Российской Федерации.

Я исходил из того, что эта независимость будет очень условной. От кого независима Россия? От Советского Союза? Но она и есть, между тем, сам Советский Союз. Украина, провозглашая независимость 24 августа, обращалась к традициям своей государственности, грубо попранной большевистской оккупацией, и готова была к референдуму, участники которого должны были согласиться с решением парламента или отвергнуть его. Ничего подобного в России не было. Более того, существовало несколько союзных республик – Беларусь, Казахстан, Киргизия, возможно, Таджикистан и Узбекистан – которые готовы были строить с Россией новое союзное государство. Почему нужно было от этого отказываться?

После публикации своей статьи я несколько раз встречался с людьми из ближнего круга президента Ельцина и коротко разговаривал с самим Борисом Николаевичем. Из этих бесед я вынес три тезиса, мотивировавших целесообразность российской независимости.

Первый – самый главный для Ельцина – это избавление от Горбачева, от союзного центра. Ельцину уже смертельно надоело находиться в роли президента какой-то союзной республики, он хотел быть на равных с "другом Джорджем" и "другом Гельмутом" и вообще хотел обладать всей властью в стране. Горбачев ему мешал.

Второй – в окружении Ельцина были уверены, что обновленный Советский Союз приведет, в конечном счете, к распаду самой России, так как многие российские республики стремились получить статус союзных. А так, по образному выражению одного из советников Ельцина, "им уже некуда будет выходить". Это был грубый просчет, он привел к двум войнам на Кавказе и, все равно, не убрал вопрос распада России с повестки дня.

Третий – и сам Ельцин, и его советники считали, что без Украины никакой новый Союз невозможен. Парадоксально, что так же считал и Горбачев. Я встретился с главой его администрации Григорием Ревенко незадолго до референдума 1 декабря, и Григорий Иванович подтвердил мне позицию президента СССР. Мое замечание, что этой позицией Горбачев упрощает возможность собственной отставки, разумеется, не было воспринято всерьез.

Ельцин и его окружение считали необходимой выработку такой модели, которая позволит рано или поздно создать новое союзное государство с Украиной – но с Ельциным во главе. Я утверждал, что Украина потеряна для России безвозвратно, но надо мной только подсмеивались. Поиск модели привел к Беловежью и созданию СНГ. Для нас это был инструмент развода, для Москвы – возможность затащить нас в новую империю.

Что мы видим спустя 23 года? Ельцин скончался, инициаторы российской независимости давно на пенсии, а российское руководство по-прежнему остается центром нестабильности. Создан Евразийский экономический союз, в который объединяются те же самые страны, которые могли бы составить новый союз суверенных республик в 1991 году. При этом Украину в этот союз затащить все равно не удалось, и Москва вновь вернулась к варианту, обсуждавшемуся в российских политических кулуарах накануне референдума 1 декабря 1991 года – силовых действий с целью отъема Крыма и дестабилизации Востока.

Из-за неуемного честолюбия Ельцина и непонимания российской политической элитой исторических процессов и психологии украинского общества Россия протопталась на месте 23 года! Все решения, которые Путин принимает сегодня, могли бы быть приняты в 1991 году! При этом – исторический парадокс – Путин подписывает соглашение о создании Евразийского союза с тем самым Назарбаевым, который тогда считался наиболее вероятным главой правительства обновленного объединения.

Создание обновленного союза могло бы привести к "мягкому распаду" империи в новых условиях. Но вместо этого Россия 23 года подряд бегала вокруг Украины, как ошалевшая, чтобы только теперь, не добившись взаимности от бывшей "второй республики", выйти из круга на дорогу, которая рано или поздно и приведет Евразийский союз и его участников к этому самому "мягкому распаду". История опять движется по прямой.