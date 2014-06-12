Бандеровцы не придут

"А скажи, в Киеве все против нас? Против Донбасса? Да ладно, кто там за нас… Вон, Славянск бомбят из "Градов". Да, не снесли город еще, пустыми болванками бомбят (зачем пустыми, и как это происходит технологически, не говорится)".

Подобные вопросы я слышу в последнее время достаточно часто. А недавно появилась новая страшилка, распространенная кем-то из руководителей потешных "народных республик" и уже начавшая проникать в широкие массы. Оказывается, скоро бандеровцы (западенцы, галичане, "Правый сектор", нужное подчеркнуть) придут на восток Украины и заселят его выходцами с запада страны. Версии того, что сделают с жителями Донбасса, разнятся – от простого выселения до полного уничтожения…

Широкое распространение вышеприведенного и похожего на него бреда, на самом деле, - самое печальное в ситуации, сложившейся на Донбассе, после гибели мирных людей и того, что многие вынуждены стать беженцами, а еще больше людей стали фактическими заложниками толпы бандитов, в частности, приехавших из России. Более того, подобные настроения и негативные символы типа "бандеровцев", которые распространяют бессовестные лжецы, почему-то называющие себя гордым словосочетанием "российские журналисты", во многом способствуют тому, что ситуация лишь усугубляется. Мирные, адекватные, умные люди, не имеющие отношения не только к преступникам, но и к российской пропаганде, вдруг начинают верить в полнейшую ерунду. Более того, чем абсурднее навязываемые им тезисы, тем больше они в них верят. И боятся кого угодно - украинскую армию, националистов, тех же бандеровцев, но только не боевиков, которые представляют настоящую опасность. Происходящее наталкивает на два вывода.

Первый, касающихся всех жителей востока Украины, которые поверили во всю эту чепуху. Дорогие, искренне уважаемые жители Донбасса, даю Вам даже не сто-, а тысячепроцентную гарантию, что бандеровцы к Вам не придут. По простой причине – их не существует. Нет, есть, конечно, националисты, сторонники бандеровской идеологии и почитатели ОУН и УПА. Но, во-первых, их совсем немного в масштабах страны Украина. Во-вторых, они и не задумывались над злодеяниями, которые им приписывает московская пропаганда.

Дорогие земляки, вы боитесь несуществующих вещей. Гипертрофированных, придуманных, гротескных, но несуществующих. Не верите? Приведите доказательства обратного – ссылки на российские СМИ просьба не давать. Приведите доказательства "массовых убийств", совершенных украинской армией, Нацгвардией или "Правым сектором". Не слова и страхи, а конкретные доказательства. Не получается так сразу вспомнить? То-то же.

А еще бандеровцы не придут, потому что на Вашей земле, на моей малой Родине, уже есть свое зло. Реальное, вооруженное автоматами и гранатометами, ездящее на БТРах и КамАЗах, а теперь еще и на танках. И это зло, к сожалению, многие из Вас встречают, как освободителей. Забывая несколько вещей.

Ни один из тех, кого Вы называете "ополченцами", не позаботится о Ваших правах. Не заплатит зарплату или пенсию. Не гарантирует безопасности от воров, грабителей и убийц, которым он сам выдал оружие. Самое главное – не оставит никакой альтернативы, на Донбассе сейчас ведь принято разгонять митинги, которые за Украину. Да еще и с жертвами или, в крайнем случае, заложниками. И обязательно "накажет" Вас, если вы будете против его "единственно верной" позиции.

Уважаемые жители Востока, недовольные Киевом, центральной украинской властью и так далее. Сейчас у Вас, несмотря на всю сложность ситуации, есть выбор. Выбор глобальный – он может определить Ваше мировоззрение на долгие годы вперед. А именно от мировоззрения буде зависеть будущее и возможное процветание региона. Либо его полный распад. Ведь сначала была информационная война, а потом появились диверсанты и боевики…

Например, можно вспомнить давнюю, еще советскую (я не предлагаю отказаться от всего, что было в СССР, в этом опыте есть, что использовать) традицию считать Донбасс регионом труда и даже трудового подвига. Новый Президент предложил Вам мир и переговоры, уверен, государство найдет ресурс на поддержку экономики. И пусть каждому воздастся по затраченным усилиям. Слушайте, если в 30-е годы прошлого столетия шахтеры-ударники ездили на крутых для того времени машинах, почему это невозможно в наше время? Уверен, что возможно, нужно только к этому стремиться.

А можно опереться на современность. В том же Донецке есть отличный город, объекты, привлекательные для инвестиций, наконец, спортивная гордость региона – "Шахтер". Есть все для того, чтобы преумножить достижения, почему-то мне кажется, что на этот раз государство Вас не забудет. Да еще и проведет, таки, децентрализацию, чтобы Вы сами могли понять, где Донбасс может себя прокормить, а где нужно еще поработать. Кстати, государство, которое многие из Вас ненавидят, отдадим ему должное, выполняет свои обязательства. И пенсии с зарплатами не платятся только там, где идут слишком уж активные бои, и в том нет вины Киева.

Таких путей можно выбрать много. Но Вам навязывают другой. Путь ненависти, которая никогда не сделает Вас счастливыми и не позволит добиться успеха и благосостояния, потому что на ее основании ничего хорошего построить нельзя. Лжи, которая, рано или поздно, приведет к большому разочарованию. Навязывают пропаганду, уничтожающую способность мыслить. Ответьте себе на вопрос – готовы ли Вы идти по такому пути? Только дайте честный ответ, каким бы неприятным он ни был.

И второй вывод. Украинское государство ни в коем случае не должно оставлять жителей Донбасса наедине с террористами. Нельзя отдавать миллионы людей на растерзание российскому психопату Дугину, фашисту Баркашову, который как-то обещал, что весь Донецк будет в огне, трусливому предателю Цареву, который тявкает на Украину из Москвы да из-за спин террористов с автоматами. Нельзя отдавать не только тысячи тех, кого били на митингах, и кто не хочет жить в условиях российско-террористической оккупации. Нельзя оставлять и тех, кто запутался, поверил в ложь, попал в плен пропаганды. Они – такие же граждане Украины, как и остальные.

К сожалению, где-то понимаю тех, кто предлагает "отпустить" Донбасс и сделать так, чтобы за него не гибли наши военные. Но нет, мы не можем так отнестись к тем, кто попал в беду. Равно как должны помнить о людях, попавших в жестокую гоблино-путинскую оккупацию в Крыму.

Вот только те на Донбассе, кто хочет вырваться из беды, должны четко помнить – бандеровцы не придут. А зло уже пришло. И во многом от Вас зависит, уйдет ли оно с Вашей земли…