Песня про Путина: всему свое имя

Когда в медиа-пространстве впервые появилась теперь уже всем известная песенка украинских ультрас об их отношении к главе соседнего государства, нагло отхапавшему часть территории Украины, вряд ли кто мог предположить, что эти два слова и небольшое отступление "ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла" станут настолько популярны.

К слову, эта фанатская кричалка существовала и ранее. Когда несколько лет назад у Александра Ярославского, который, на тот момент, был президентом футбольного клуба "Металлист", разгорелся конфликт с президентом Федерации футбола Украины Григорием Суркисом, именно последний стал главным персонажем этой песенки. Но, то ли потому, что главный "герой" на это не реагировал, то ли потому, что мелодия (по разным причинам) не пришлась по душе ультрас других футбольных клубов, то ли потому, что время этой песни еще не наступило, хитом она не стала. Зато, когда фамилию "героя" фанаты "Металлиста" заменили на другую - так сказать, на злобу дня - песенка "заиграла" новыми красками и ушла в народ.

В марте-апреле вариации "на тему" заполонили социальные сети и вылились в них массой анекдотов, прочно закрепив за российским президентом новое прозвище. В мае, перед началом Чемпионата мира по футболу, текст фанатской кричалки подхватили футбольные болельщики из других стран, выкладывая свои версии в Сеть. И не исключено, что этот хит еще прозвучит на некоторых играх Мундиаля или после них.

Также в мае новое слово, которое, в принципе, можно принять за свежий неологизм, пополнило английский сленговый словарь Urban Dictionary. Прежде неизвестное англоязычным людям словечко сопровождается пояснением, что это – типичное русское оскорбление, обозначающее человека, если выражаться корректно, "которому нельзя доверять". В качестве же примера такого человека приводится хозяин Кремля.

Но, пока англоязычные граждане изучают новое сленговое слово, а фанаты футбола только разогреваются в изучении текста кричалки, украинские граждане – от студентов до и.о. министра – выражаясь языком ультрас, "заряжают". Причем, при всей неуместности поступка нынешнего руководителя украинского внешнеполитического ведомства, примечательна реакция на него. Если большинство украинцев и без этого считали и считают Владимира Путина персонажем известной песни, то высокопоставленные россияне своими высказываниями не только подтвердили свое знакомство с "творчеством" ультрас соседней страны, но и придали ему международную значимость. А, попутно, убедили еще большее количество граждан Украины в правильности их мнения.

Чего только стоит заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который посчитал фанатскую кричалку оскорблением всего российского народа и "Великой России", за которое "придется ответить" и, в целом, каждое утро извиняться "за свой хамский поступок". Жаль, что при этом этот "патриот года Российской Федерации" (согласно всероссийского интернет-конкурса "Оплот России – 2013") не вспоминает, как сам, будучи болельщиком грозненского ФК "Терек", оскорбил арбитра, за что команда была наказана, в том числе, финансово. И, несмотря на то, что оскорбление прозвучало из динамиков, разнесшись над всем стадионом, сам Кадыров заявил, что действовал как простой фанат команды. Правда, скромно умолчал, что простые фанаты нелицеприятные высказывания озвучивают на своих зрительских местах, не используя систему оповещения стадиона.

Впрочем, оскорбление конкретного судьи вряд ли кто воспринял, как оскорбление всех арбитров отдельно взятой страны или мира в целом. Потому и фанатская кричалка украинских ультрас тоже вряд ли может претендовать на оскорбление "Великой России". Справедливо считать, что это – посыл одному конкретному человеку, единственному персонажу песенки, который, похоже, войдет в историю именно под этим именем. Человеку, который, в своем упорстве завоевать Украину не заметил, как "завоевал" весь мир хитом в свою честь.

В этой истории занимательно и то, что историческое прозвище Владимиру Путину придумали на Востоке Украины – в Харькове. Том самом, который, по замыслу хозяина Кремля, должен был стать центром "Новороссии". Вслед за Харьковом, песенку подхватили и остальные "регионы Новороссии" - от Луганска до Одессы. Так президент России не сумел возвыситься до Владимира Великого, о чем, видимо, мечтал, "объединяя земли русские". История запомнит его, разве что, в связке с припевом: "ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла". Что ж, всему – свое имя.