Верховный Цапок: Путин и Россия-"Большая Кущевка"

Виталий Портников

Публицист, журналист

8 июля 2014, 12:00

В России на откуп "цапкам" отданы целые города и села.

7 июля в СИЗО скончался Сергей Цапок – главарь, пожалуй, самой известной российской банды послевоенного времени. Она терроризировала кубанскую станицу Кущевская почти два десятилетия. Действовала нагло и масштабно – отъем бизнеса, массовые изнасилования учащихся местного педагогического училища, избиения и даже убийства тех, кто не мог мириться с произволом. И все это – при невмешательстве местных властей и милиционеров: поговаривали, что главарь банды даже пользовался личным покровительством губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Фактически Цапок был некоронованным королем Кущевской. Его избирали в местный совет, он даже защитил кандидатскую диссертацию – любимое хобби всех настоящих бандитов.

Произволу Цапков положило конец только массовое убийство 12 человек – в том числе 3 детей – в Кущевской. Именно тогда на станицу обратили внимание московские правоохранительные органы, а краснодарское начальство сделало вид, что не знакомо с бандитами. Впрочем, сотрудникам Следственного комитета России и журналистам, которые приехали в Кущевскую, пришлось нелегко. С ними просто не хотели сотрудничать, обвиняли в очернительстве, в том, что они взорвали привычную спокойную жизнь провинциального городка.

Стало ясно, что люди не просто боятся банды, а воспринимают ее как настоящую власть, гарантов стабильности не хуже Владимира Путина. Даже в изнасилованиях девочек из педучилища многие собеседники московских журналистов склонны были обвинять не бандитов, а самих жертв, которые провоцировали "пацанов" слишком привлекательным видом. Впрочем, в дни расследования преступлений в Кущевской многие призывали не акцентировать особого внимания именно на этой станице, увидев в ней модель российского провинциального мира, в котором банды "цапков", которым отданы на откуп целые города и села, просто тупо эксплуатируют местное население и делятся доходами с региональными властями. Один из журналистов даже назвал Россию "Большой Кущевкой".

Но если Кущевка – модель российской провинции, то суд над участниками банды и их судьба – модель российского правосудия. Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению. Но еще до того, как приговор вступил в силу, Цапок умер в камере СИЗО, где дожидался обжалования вердикта. Ему было 38 лет, но уже известно, что смерть наступила по естественным причинам. Другим членам банды повезло меньше. Сергей Черных, участник той самой массовой расправы, совершил самоубийство несколько дней назад. До этого покончили с собой еще два члена банды.

Я далек от желания проливать крокодиловы слезы на могилах этих мерзавцев. Но их смерти – из того же разряда, что и массовое убийство в станице. Действует не закон, а право сильного. Государство – а кто же еще – хладнокровно уничтожает бандитов в собственных тюрьмах, невзирая на собственные приговоры, процедуры обжалования и прочую лабуду. Пока Цапки были в силе – они могли карать и миловать своих крепостных. Но когда сами всесильные бандиты оказались в руках "верховного Цапка", государства, их просто раздавили, как опасных насекомых. И сообщения об их смертях еще раз докажут жителям освобожденной станицы, что прав тот, кто сильнее. Он и есть закон.

 

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