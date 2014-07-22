Путин попал в капкан Милошевича

А как все замечательно начиналось! Тонущий в креслах кремлевского кабинета человек с неприметной внешностью профессионального спецслужбиста мог ощущать себя гениальным стратегом, решившим отомстить Западу за позорный крах великой империи и нежелание всяческих Обам считаться с подлинной ролью России в мире! Если "западники" думают, что Россия не понимает, что над ней грубо издеваются, что у нее, вопреки всем представлениям о "сферах влияния" и здравому смыслу, пытаются похитить Украину с помощью проплаченного Майдана – то они ошибаются!

Он, Путин, тоже не лыком шит! Мастерским ударом он перевернет доску и обрушит град шахматных фигур на головы зазевавшихся соперников! Он уничтожит международное право – и вместе с тем не даст ни малейшего повода заподозрить себя в интервенции против соседней страны, это ж все ее собственные бывшие граждане, "Самооборона Крыма", поддержанная загадочными "зелеными человечками" с рязанской пропиской. Он устроит ад на востоке Украины – но что вы, Россия тут ни при чем, это "сторонники федерализации", пригласившие на Донбасс самых одаренных джеков-потрошителей из соседней страны, помочь "русскому миру". И так можно еще долго дергать тигра за хвост, не опасаясь его серьезной реакции. И поверить в собственный гений, тем более что рейтинг будет взлетать и взлетать, как космическая ракета.

Проблема всех скучных чиновников – а Путин, конечно же, скучный чиновник, а не политик – в их вере, что все в этом мире развивается согласно их планам и желаниям, а не согласно тенденциям и исторической логике. Предшественник Путина, такой же скучный чиновник, только куда более талантливый и кровавый, – Слободан Милошевич – тоже считал, что сумеет обхитрить весь мир, и что ему все дозволено, пока не попался в собой же созданный косовский капкан, не стал врагом одновременно демократов и шовинистов, не угодил в Гаагу и умер, не дождавшись приговора – а ведь так все хорошо начиналось!

Путин тоже попал в капкан, который сам же на себя и поставил. Логика его представлений о действиях террористов на Донбассе была проста: сохранить регион как очаг перманентной напряженности, не вводя туда регулярных частей российской армии. Но для того, чтобы парамилитарные формирования могли противостоять украинским вооруженным силам, необходимо их усиливать вооружением. Чем дальше, тем более современным. А когда современное оружие оказывается в руках идиотов – думаю, мало кто из слышавших интервью и телефонные переговоры всего этого зоопарка бородаев сомневается сегодня в их идиотизме – они рано или поздно распоряжаются им по своему разумению. Путину – и нам с вами – еще сильно повезло. Если в руках у бородаев появится оружие, с помощью которого удастся устроить взрыв на какой-нибудь украинской АЭС, они и это сделают, не колеблясь. Это пока они сбили гражданский самолет, потому что получили в распоряжение "Буки". Продолжение следует.

Так Путин и попал в "капкан Милошевича". Выбор у него невелик. И это не выбор между миром и войной, как могут полагать многие. Это, на самом деле, выбор между пониманием реальности и нежеланием с ней считаться. Сегодня у Путина еще есть возможность "отмотать ситуацию назад", отказаться от конфронтации с Украиной, помочь с уничтожением боевиков и найти правовые возможности для решения крымского вопроса. При этом он станет тем, кем является на самом деле – руководителем не очень развитой и не очень богатой, но слишком растянутой территориально для нормального развития страны, с уважением прислушивающейся к рекомендациям цивилизованного мира по реформированию и преодолению трудностей преодоления кризиса.

Если Путин захочет играть в Наполеона дальше, через недолгое время он окажется причастен к куда более серьезным, чем сегодняшнее, преступлениям своей клиентеллы, станет неудобен и для элиты, и для шовинистов и потеряет власть. Честь прислушиваться к рекомендациям цивилизованного мира по реформированию России и преодолению трудностей преодоления кризиса тогда получит кто-то другой.