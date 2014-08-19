Бегство от продавца: как Путин режет "Газпром"

Виталий Портников

Публицист, журналист

19 августа 2014, 11:58

День, когда Украина полностью откажется от услуг "Газпрома", не так уж далек...

Министр экономики и энергетики Болгарии Васил Штонов распорядился прекратить все действия по сооружению газопровода "Южный поток" до тех пор, пока он не будет отвечать требованиям Еврокомиссии. Таким образом, болгарские колебания относительно строительства нового российского газопровода, призванного стать альтернативой украинскому маршруту, завершены.

Россия не просто наблюдала за этими колебаниями. После того, как в июне работы по "Южному потоку" были приостановлены, Москва попыталась оказать беспрецедентное давление на болгарское правительство. И нужно сразу сказать, что у России для этого были возможности, учитывая инкорпорированность целого ряда представителей болгарской политической и предпринимательской элиты в российский бизнес – даже объекты самого "Южного потока" не обошлись без такой инкорпорации.

Когда в июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Болгарию, он услышал от своего болгарского коллеги Кристиана Вигенина заверения в поддержке проекта. Правда, и в этом случае Вигенин оговаривался о необходимости придерживаться европейских норм – но Лавров предпочел не заметить напоминания. Российская сторона уговорила себя, что вопрос "Южного потока" решен – и ошиблась.

Новая заморозка проекта обусловлена целым рядом причин, повлиять на которые Москва просто не в состоянии. Первая из них – конец того благодушия, с которым Европейский Союз относился к энергетическим проектам России. Если еще несколько лет назад к потокам относились просто как к желанию Москвы избежать зависимости от недобросовестных транзитеров, то теперь совершенно очевидно, что Россия использует газ как самое настоящее экономическое оружие. И если вчера в Брюсселе не видели ничего из ряда вон выходящего в новых маршрутах и окончании зависимости России от украинского транзита, то сейчас поняли: как только Россию перестанет волновать труба, она начнет новую войну в Европе. А если выбирать между предотвращением войны и газом, то Европа выберет предотвращение войны.

Еще одна причина – это внутриполитическая ситуация в самой Болгарии. Правительство, с которым договаривался Кремль, в отставке, страна готовится к новым парламентским выборам. Одним из важных элементов критики правительства, которое практически ни одного дня не смогло проработать спокойно, без массовых требований о своей отставке, были обвинения в корпоративных связях с путинским режимом. И теперь ни один потенциальный премьер-министр Болгарии не осмелится продолжить сооружение "Южного потока" – разве что этого продолжения от него будет требовать Еврокомиссия.

Из всего этого следует простой вывод: Россия зависима от украинского транзита не меньше, чем Украина зависима от российского газа. Более того, у Украины больше возможностей диверсифицировать поставки, чем у России – диверсифицировать транзит. И чем меньше Украина будет закупать российского газа, тем меньше у России будет возможностей для диверсификации транзита, потому что для строительства новых магистралей и модернизации старых нужны деньги, которых у "Газпрома" уже недостаточно – а завтра будет еще меньше.

Украина – один из главных клиентов "Газпрома", а энергоемкость украинской экономики делала нашу страну одним из самых стабильных и выгодных клиентов. Энергетическая политика Кремля еще при Януковиче стала приводить к отказу от закупки дополнительных объемов газа – и уже нет сомнений, что день, когда мы полностью откажемся от услуг "Газпрома", не так уж далек. А значит, недалек и день банкротства российской газовой монополии, не способной ответить на политические и экономические вызовы нового времени.

Но "Газпром" уничтожаем не мы – клиенты, которые вынуждены спасаться от бесноватого продавца. "Газпромовскую курицу", несущую золотые яйца, режет лично Путин.

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Россия Путин Газпром газ Европа Болгария Виталий Портников колонка авторская колонка аналитика Южный поток газовая война
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