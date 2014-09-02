Агрессия Путина и Европа: Туск в поисках выхода

Виталий Портников

Публицист, журналист

2 сентября 2014, 10:41

Становится очевидным, что с Путиным договориться нельзя...

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поприветствовал избрание своего премьера Дональда Туска президентом Европейского Совета латинским изречением, отсылающим к констатации избрания нового понтифика католической церкви. Действительно, неожиданное избрание Туска напоминает многим полякам то ликование и изумление, с которым было встречено в тогда еще находящейся под кремлевским сапогом Польше провозглашение краковского кардинала Кароля Войтылы Папой Римским.

Можно конечно, сказать, что параллели проводить, в лучшем случае, неэтично. С одной стороны – Папа, чей престол освящен тысячелетней традицией и авторитетом Католической церкви в мире. С другой – какой-то там президент Европейского Совета, вообще непонятно, что может человек, находящийся на этой должности.

Но стоит напомнить, что к моменту избрания Войтылы католическая церковь переживала многолетний кризис политического влияния, начавшийся чуть ли не с момента ликвидации Папского государства и добровольного затворничества пап. Ведь саркастическое замечание Сталина относительно Папы – "сколько у него дивизий?" - прозвучало отнюдь не случайно. Спустя десятилетия новым геронтократам в Кремле пришлось убедиться, что именно Иоанн Павел II вернул в политику нравственность, продемонстрировав, что задачей авторитетного лидера является, прежде всего, борьба со злом – и в этом его взгляды разделялись и Рональдом Рейганом, и Маргарет Тэтчер и другими лидерами той прекрасной эпохи, эпохи краха коммунистической идеологии и ее родного брата – великорусского шовинизма.

Избрание Туска президентом Европейского Совета состоялось в непростой момент. Не случайно сам будущий глава Евросовета определялся с назначением буквально в последние дни, прекрасно понимая, что ставит под удар электоральные перспективы собственной партии в Польше. Именно этим моментом вызова избрание Туска отличается от избрания его предшественника Хермана ван Ромпея. Предложение, сделанное опытному политику, бывшему премьер-министру Бельгии, было связано с поиском нейтральной фигуры, которая решительно ни у кого не вызывала бы ни малейшего раздражения или отторжения – именно поэтому европейские лидеры отказались тогда всерьез обсуждать кандидатуру одного из самых блестящих политиков ЕС, бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Но Туск – это нечто совсем другое. Его не назовешь нейтральной фигурой ни для самой Москвы, ни для европейских стран, рассчитывающих смягчить последствия реакции на агрессивную политику Владимира Путина.

Можно было бы сказать, что с избранием Туска Европейский Союз демонстрирует особое внимание к украинскому кризису и вообще к проблемам стран востока Европы, которые отнюдь не по своей воле – а, прежде всего, из-за реваншистской политики Кремля – оказались в центре внимания цивилизованного мира. Можно также заметить, что с избранием Туска ЕС перестал делать вид, что между ним и путинской Россией возможны какие-либо серьезные, тем более стратегические партнерские отношения – не случайно еще раньше, чем Туск, об этом сказала новый руководитель внешней политики Евросоюза Фредерика Могерини. Но главное, все же, не в этом, а в том, что избрание Туска продемонстрировало - Европейский Союз находится в самом настоящем внутриполитическом тупике и лихорадочно ищет выход из сложившейся ситуации.

Еще недавно руководители Польши или Литвы, предупреждавшие об опасности беспечного реагирования на реваншистские тенденции во внешней политике Москвы – будь то "горячая" война против Грузии или экономическая война против Украины и Польши – воспринимались на Западе как безнадежные маргиналы, пытающиеся перенести в ХХI век исторические комплексы ушедшего столетия. И Барак Обама, и Ангела Меркель, и Франсуа Олланд, как, впрочем, и их предшественники, жили в убеждении, что с Путиным можно как-нибудь договориться, стоит только учесть то, что сам российский правитель считает "национальными интересами России".

Но теперь становится очевидным, что с Путиным и с отравленным шовинизмом обществом, которое его пока что поддерживает, договориться нельзя, потому что под национальными интересами России подразумевается полное игнорирование интересов соседних стран вплоть до войны против них и уничтожения их населения – если только это население хочет самостоятельно определять свою судьбу. 

Понимание, что с Путиным и его режимом договориться нельзя, уже есть. А понимания, что делать, если договориться нельзя, еще нет. Именно с этим связана очевидная растерянность ведущих политиков Запада перед лицом российской агрессии в Украине. И именно с этим поиском решения связано появление Туска во главе Европейского Совета.

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