Подлецам "русского мира"

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
7 сентября 2014, 10:20

Все, кто принес в Украину зло, понесут наказание. Каждый свое...

В этой колонке я не хочу говорить о политике, военных успехах и неудачах, выборе Украины и многом другом. Прямое российское вторжение (только не говорите, пожалуйста, что его нет) окончательно обнажило еще один аспект трагедии, которую сейчас переживает Украина – наверное, самый важный. Аспект этот моральный, который очень часто играет роль не меньшую, а то и несоизмеримо большую, чем территориальные интересы или экономическая выгода. И его значение очень ярко видно в происходящем сегодня.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что сегодня Украина страдает от огромной, просто всепоглощающей подлости. Именно это слово лучше всего характеризует то, что делают Россия и ее многочисленные адепты в нашей стране и за ее пределами. И ситуация, уверен, может быть исправлена, если на минуту предположить, что главные подлецы ответят на простые вопросы. И сделают из них должные выводы.

Например, было бы очень неплохо, если бы один из главных инициаторов того кошмара, который творится в Украине, Владимир Путин, сказал (хотя бы самому себе), обязательно ли нужно идти войной на государство, которое не хочет "русского мира". И в этом ли государстве, будь то Украина, Грузия либо еще кто-то, проблема, или же в "русском мире", символами которого вместо культуры, духовности и всего прочего, что в данное понятие вкладывали те, кто его придумал, стали президент РФ, вечно лгущий и с надменной физиономией, и вооруженный до зубов боевик или солдат. Часто, кстати, не русский, извините за неэтичное замечание, но это факт. Зато сведенный до уровня пушечного мяса и лишенный права на нормальные похороны. А еще тому российскому подлецу хотелось бы посоветовать не терять остатки уважения со стороны мира. И, хотя бы, признать, что он пошел на нас войной, а не отмазываться все менее и менее убедительно…

Но Путин – дело понятное, адекватный человек, по крайней мере, в Украине, вряд ли может ожидать от него что-либо кроме зла. Гораздо страшнее другие подлецы. И вот к совести хотя бы кого-то из них хотелось бы достучаться.

Так вот. Все, причастные к убийству людей (в том числе, огромного просто числа мирных граждан) на востоке нашей страны. Все, кто с воплями "Киев нас не слышит!" схватили любезно предоставленные российскими диверсантами и наемниками автоматы, а потом севшие в их танки и стреляющие из их "Градов". Вы уверены, то тот шабаш, который вы устроили, это то, что нужно востоку Украины? Вы, правда, считаете, что "услышать Донбасс" - это развалить его, убить людей, установить власть не закона, а оружия, и раздать его всякой мрази? Тогда мне очень жаль, что вы появились на моей малой Родине, вы – убийцы Донбасса, причем подленько прячущиеся за мирных жителей.

Скажите мне все, кто поддержал фейковые "республики" ДНР и ЛНР, участвовал в захватах админзданий, ходил на незаконный референдум и кричал: "Путин, введи войска!" И кто до сих пор их поддерживает. Вам нравится то, что произошло сейчас на вашей Родине? Вы, правда, получили что-то хорошее от российских оккупантов, которые вторглись на украинскую землю? Вы продолжаете врать и обвинять во всех бедах украинскую армию, Киев, еще кого-то? Да нет. Это вы позволили пророссийской заразе распространиться по вашей земле, а теперь она ее пожирает. Вам нравится жить в этом огне? Ах, многие из вас уже уехали? Что, некоторые даже в Киев? Неужели он наконец-то стал вас слышать?

Скажите мне, политики, которые пиарятся на горе украинского народа. Вы понимаете, что наша страна стала другой и уже не хочет, чтобы такие, как вы, ее представляли? Депутаты, которые ездят на российское ТВ и рассказывают там гадости о своей стране, вы понимаете, что клеймо предателя теперь у вас на лбу, и его не смыть ничем? Жгучие "патриоты", которые сейчас поднимают вопросы языка или этнической принадлежности, вы понимаете, что после такого вы не имеете права называть себя националистами, потому что работаете на разъединение, а не на объединение украинской нации? Крикуны-популисты, есть ли у вас хоть капля совести, чтобы не делать рейтинги на крови, горе и смертях?

К сожалению, подлецов "русского мира" в нашей стране остается еще очень много. Это и фейсбучные умники, призывающие отделить Донбасс, сравнять его с землей, клянущие не только власть (я вовсе не ее большой сторонник, но власть во время войны нужна, и сильная), но и все украинское только потому, что у них горячую воду отключили. И журналисты, до сих пор, несмотря на все преступления, романтизирующие откровенных бандитов и называющие их "ополченцами". Украинские журналисты, заметьте. И многие другие…

Так вот. Несмотря на то, что прямо сейчас мою малую Родину поливают из автоматов и артиллерии, несмотря на кошмар на Донбассе и то, что войска Путина нагло вторглись в мою страну, хочу сказать одно. Мировая история показывает (и не сочтите меня идеалистом), что подлость и зло, рано или поздно, проигрывают. Признаюсь, что сейчас я хочу только одного – мира для Донбасса, на каких-нибудь условиях, лишь бы люди гибнуть перестали. Вот только все, кто принес в Украину зло, все равно, понесут наказание. Каждый свое. И надеюсь, что хотя бы часть подлецов просто раскается… Искренне в это верю.

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