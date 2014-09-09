Взрыв в Москве и война России с Украиной

Виталий Портников

Публицист, журналист

9 сентября 2014, 11:10

Война стала возможна потому, что в истории России была улица Гурьянова...

15 лет назад, 9 сентября 1999 года, в Россию пришел большой террор – под завалами разрушенного взрывом многоэтажного жилого дома на улице Гурьянова погибло 106 человек, еще 264 получили ранения. И это был только первый из серии взрывов, проходивших на фоне войны в Дагестане и подготовки ко второй чеченской войне.

Я хорошо помню те дни. Помню дежурства в московских многоэтажках, страх, охватывавший перед сном, ожидание трагических новостей поутру. Президентом России еще был Борис Ельцин, но уже было ясно, что приходит какая-то новая, еще неясная по своим последствиям эпоха. Через четыре месяца после взрыва на Гурьянова Ельцин подал в отставку и передал власть своему преемнику Владимиру Путину. В Россию пришел ХХI век, обернувшийся средневековьем.

О том, почему происходили эти страшные взрывы, будет выдвинуто немало версий. Одни наблюдатели будут говорить, что чеченская война не могла не прийти в Москву. Чеченцы просто не могли противостоять российской армии и решили отвечать на уничтожение своей, тогда уже по сути состоявшейся государственности, террором – тем более, что опыт первой чеченской войны доказывал, что столкнувшаяся с террором Россия соглашается на переговоры и начинает вести себя осторожнее.

Другие будут обвинять в происшедшем саму российскую власть, которая уже тогда готовила почву для создания нового авторитарного режима и поддержки этого режима в обществе. Появилась даже книга Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского "ФСБ взрывает Россию", в которой утверждалось, что все взрывы домов были организованы для установления власти российских спецслужб в государстве.

Но даже если отмести эти предположения как конспирологические, нетрудно заметить, что после взрывов российское общество переменилось, и главным стал запрос на избавление от террористической опасности. Так Путин – еще до всяких нефтяных цен – стал героем большинства россиян, надеявшихся, что вторая чеченская война будет последней, и после нее уже не придется сталкиваться с террором. Хотя сразу напомним, что именно вторая чеченская привела к самым душераздирающим террористическим актам в новейшей российской истории – Дубровке и Беслану.

Но кто бы ни был виновником террористических актов в российских городах, уроки происшедшего важны отнюдь не только для России. Первый из этих уроков прост: военное подавление мятежной территории без поиска политического решения всегда приводит к терроризму и диверсиям, и государству, считающему, что оно может доказать свою правоту исключительно силой, нужно с этим считаться. И это касается и войны России с Украиной, и антитеррористической операции на Донбассе.

И второй – если вы не можете найти политическое решение для мятежного региона, его проще отсечь, чем завоевать. В России такой вариант даже не рассматривался – и в результате победа над Чечней стала победой чеченского криминалитета над Россией. Более того, "чеченизировалась" сама российская политическая жизнь, да и само российское общество – и сегодня нравы в элите куда в большей степени напоминают Кавказ, чем 15 лет назад.

Да и сама цена человеческой жизни стала совсем другой, куда менее весомой для общества, куда менее "европейской". Собственно, и война России с Украиной стала возможна именно потому, что в истории России была улица Гурьянова.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Путин терроризм Москва Чечня теракты взрыв Виталий Портников колонка авторская колонка Кавказ аналитика Гурьянова
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять