Когда флаг в чести. "Динамо" как синоним сборной СССР

45 лет назад алмаатинская газета "Ленинская смена" учредила один из призов, как тогда говорили, большого футбола. Приз был наречен по-совковому патриотично и незамысловато – "Честь флага", а его обладателем становился клуб, делегировавший наибольшее количество игроков в национальную сборную.

Советский патриотизм, лелеемый пионерскими, комсомольскими и партийными ячейками, все-таки не был пустым звуком. Можно потешаться над безвкусными памятниками вождю мирового пролетариата, тотальным враньем о "пополнении закромов Родины", маразмом постаревших к началу 1980-х партийных бонз, но нельзя отрицать тот факт, что в применении к подавляющему большинству наших соотечественников идеологические установки все же работали.

Послушная масса рядовых "строителей коммунизма" (нерядовые превращались, скорее, в устроителей собственной карьеры) была опьянена мнимым величием страны, провозглашала здравицы в адрес вождей во время праздничных демонстраций и в общем-то считала себя патриотами, с пиететом относясь к красному полотнищу с серпом и молотом. Футболисты не были исключением. Право представлять свою страну на международных соревнованиях они почитали за честь. А поездки за пределы "первого в мире государства рабочих и крестьян" в то время для многих были недостижимой мечтой (если, конечно, речь шла не об исполнении "интернационального долга" в Афганистане). Футболисты же международного класса вожделенным статусом выездных обладали.

1969-й год – ранний застой. Ушли в прошлое сталинский террор и хрущевская оттепель, на посту компартийного генсека освоился Брежнев. После разнообразных потрясений жизнь в большой стране потихоньку налаживалась. В таких условиях очень важно не пустить на самотек идеологическую работу (а то, знаете, в стабильном обществе без надлежащей подпитки марксистско-ленинскими инъекциями не ровен час возникнут альтернативные точки зрения). В газете "Ленинская смена" – органе ЦК ЛКСМ Казахской ССР – это прекрасно понимали. Учреждение идеологического футбольного приза прекрасно вписывалось в тогдашний временной контекст.

Футбол был чрезвычайно популярен (какое еще массовое действо могло собрать сто тысяч человек, выложивших свои деньги за право быть к нему приобщенным!), сборную уже назвали "главной командой страны", и поощрение клубов, делегировавших наибольшее количество своих игроков в нее, выглядело логичным. Почему датой учреждения приза стал именно 1969-й год? Полагаю, что он появился бы и раньше, но в предыдущие три года доминирование киевского "Динамо" в союзном футболе было настолько явным (три чемпионства подряд!), что соперничество за численное представительство в сборной СССР (легионеров тогда в нашем футболе не было и играть за другие национальные сборные участники чемпионата СССР просто не могли) было бы абсолютной формальностью.

В 1969-м на чемпионском троне киевлян сменил московский "Спартак", и борьба за максимальное представительство в сборной, казалось, обострится. Но этого не произошло: за десятилетие существования приза "Честь флага" только однажды он покинул берега Днепра: в 1971-м году за честь флага постояли московские армейцы. В девяти остальных случаях лауреатом награды журналистов из Казахстана становились динамовцы Киева. В середине 1970-х союзная сборная состояла из киевлян практически полностью (немудрено, ведь тогда киевское "Динамо" по праву считалось одной из лучших команд Европы).

В 1979-м в "Ленинской смене" утратили интерес к своему детищу. Розыгрыш приза превратился в фестиваль одной команды. Московские товарищи мягко надавили на казахских комсомольцев: мол, откровенную рекламу киевского "Динамо" (сейчас сказали бы, "джинсу") пора бы и свернуть. В Казахстане взяли под козырек, а сменившееся руководство тамошней молодежки футбол откровенно не жаловало. Приз канул в Лету.

Можно спорить о нынешнем уровне патриотизма в украинском обществе. Сравнение с застойным временем, очевидно, будет некорректным: сейчас в Украине идет война, и наличие национальных флагов на балконах и окнах жилых домов в разных городах страны (как человек, регулярно колесящий по всей Украине, могу сказать, что их обилие наблюдается не только в Центральной или Западной Украине, но и на юге и востоке нашей страны) объяснимо. В футболе же наши сборники, отстаивая честь сине-желтого знамени, забывают о распрях между своими клубами. Тем не менее, думаю, что учреждение аналога советского приза "Честь флага" в современном украинском футболе было бы уместным.

В связи с известными событиями количество легионеров в нашем чемпионате заметно уменьшилось. На авансцену выходит украинская молодежь. 20–23-летние игроки все настойчивее стучатся в двери национальной команды, и большинство из них без преувеличения почитает за честь защищать ее цвета. Эти ребята представляют поколение, родившееся уже в независимой Украине. Им неведома ностальгия по ушедшей империи, но, к сожалению, знакомы ужасы войны, развязанной адептами ее возрождения, страдающими фантомными болями. Победа нашей национальной команды над белорусами достигнута во многом стараниями представителей этой новой генерации. Две парфянские стрелы, прилетевшие в ворота белорусов под занавес матча, возродили веру наших болельщиков в успешность квалификации на Евро-2016.

Помнится, кто-то из тренеров московского "Спартака" лет пять-семь назад заявил: мол, главная наша задача – подготовить как можно большее количество игроков для сборной России. На дворе – циничный ХХI век, в футболе работает множество тренеров-временщиков, торсида требует сиюминутных успехов, а он о подготовке игроков для сборной – что это, вообще, за задача для самого "Спартака"! Не буду петь оды спартаковскому наставнику. В данном случае, полагаю, имела место, если не горькая ирония, то неуклюжая попытка оправдаться за неудачи своей команды. Однако цель, обозначенная им (пусть и поневоле), благородна, и, полагаю, ряд украинских клубов сейчас работает именно в таком направлении (не забывая, конечно, и о турнирных задачах). Думаю, что вы и без меня назовете эти команды.

Болельщики "Спартака" в 1980-е годы очень злились на возглавлявшего сборную СССР Валерия Лобановского, не бравшего на большие турниры их любимца Федора Черенкова. Им было невдомек, что причиной тому не личная неприязнь киевского мэтра к яркому представителю оппонирующего лагеря, а болезнь, разрушавшая психику красно-белой звезды. Неделю назад Черенкова не стало, и разговоры об этом в проспартаковской прессе возобновились с новой силой. Передергивая факты и отрицая очевидное (неужели современным медийным акулам, особенно приближенным к "Спартаку", сложно найти нужную информацию и сопоставить факты?), некоторые российские коллеги получили очередной повод бросить камень в огород давно ушедшего от нас Лобановского, а заодно слегка подогреть антиукраинский градус в российском обществе (в современной Белокаменной это приветствуется).

Как бы то ни было, предмет (игра за сборную) спора и его ожесточенность говорят о том, что вызов в главную команду страны действительно считался честью. "Досадно мне, что слово "честь" забыто", - пел еще в 1970-е годы Владимир Высоцкий. Давайте о ней помнить и честь флага не ронять!