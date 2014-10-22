"Гречневая" психология: почему избиратель продает голос за новый асфальт и сладкую вату

Такое впечатление, что избиратель привык продаваться за килограмм гречки и банку тушенки. Если не каждый, то большинство думают, что перед выборами кандидаты им что-то должны. Хорош тот претендент, кто берется угождать. Спектр желаний широк: от латания дыр в асфальте до ремонтов в подъездах и замены детских площадок. И то не беда, что на самом деле никто из кандидатов это делать не обязан. Более того, любое подобное действие сегодня может расцениваться как нарушение статьи 157-й Уголовного Кодекса – подкуп избирателей.

В МВД говорят, что уже начато 71 криминальное производство за подкуп избирателей.

Среди названных – досудебное следствие в отношении экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, представителя "Оппозиционного блока" уже дважды уличили в подкупе избирателей – за отданный голос предлагали вознаграждение в 200 гривен.

Но, пожалуй, самым показательным процессом может стать конфетно-букетная предвыборная прелюдия Сергея Кивалова.

Бывший регионал, а ныне - кандидат по 135-му одесскому округу, устроил застолье для пенсионеров: на столах – бутерброды, пирожные, фрукты, газировка, на сцене – сам кандидат. Все бы ничего, если бы фото не попали в Интернет, и МВД под давлением общественности не обратило на предвыборный пикник внимание.

В ведомстве обещают: то ли еще будет! В воскресенье, 19 октября, Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Уголовный кодекс. Очень скоро некоторым участникам пикантного процесса может угрожать семь лет за решеткой за подкуп избирателей.

Другой вопрос: успеет ли Украина воспользоваться этими новшествами до выборов 26 октября? Сегодня те, кто твердо решил занять бархатное место под куполом Рады, действуют старыми методами: очевидными для избирателей и "незаметными" для правоохранителей.

Болезненное желание стать неприкосновенным, заставляет кандидатов изощряться и действовать с разных фронтов. Кто-то открыто раздает крупы или консервы, кто-то действует через собственные благотворительные фонды. Некоторые прямо, но осторожно, выдают материальные компенсации, другие – осмеливаются по старинке подписывать "договора" о покупке голосов, мол, покажете фото с галочкой – получите вознаграждение.

Классический пример окучивания избирателей всеми возможными способами можно наблюдать несколько лет подряд на 217-м округе в Киеве. В Гражданской сети "Опора" говорят о нем, как чуть ли не самом проблемном в столице.

Этот округ известен тем, что в 2012 году во времена правления Виктора Януковича на нем чудом победил представитель тогдашней оппозиции Александр Бригинец, не обладавший большими ресурсами, а агитировавший разве что на продярмарках. Позади остался представитель власти Вадим Столар – хороший знакомый сына Леонида Черновецкого – Степана и соучредитель скандальной стройки "Элита-центр". Не помогли регионалу даже регулярные вливания пенсионерам – минимум по 400 гривен на нос в виде невинной адресной материальной помощи.

Помню, как наша соседка Дуська ходила от квартиры одних пенсионеров к квартире других со списками и, протягивая деньги, говорила: "Вы никому ничем не обязаны" или: "Вы мне понравились – выдам вам дополнительную премию". Но потом в разговорах со всеми как бы вскользь замечала: "Ну, этот хоть деньги дает!".

Сегодня времена поменялись. Бригинец идет 75-м номером в списке президентского блока, фактически оставив округ своему бывшему конкуренту и, выходит, нынешнему единомышленнику – Столару, ведь тот неофициально идет с лозунгами Петра Порошенко (а ведь еще зимой работал в команде регионалов – был главой Патронатной службы КМДА при тогдашнем мэре Владимире Макеенко).

На этот раз стать депутатом, хоть и городского масштаба, для Столара не составляло особого труда. Для этого даже не надо было прибегать к материальной помощи, можно было открыть еще несколько детских площадок.

Столар все эти годы работал с электоратом – открыл три общественные приемные и поддерживал своих избирателей – "бабушек Черновецкого". Май же вообще превратился в сплошной ленинский субботник: ямы в асфальте латались, детские площадки устанавливались, почтовые ящики менялись, цветочные клумбы разбивались… Так Столар покупал голоса оптом и недорого. В результате он стал депутатом Киевсовета.

Эту же стратегию кандидат оставил и при подготовке к нынешним парламентским выборам.

Вот на днях захожу в свой подъезд. А там новехонькие серые почтовые ящики. За недельку до выборов их установил кандидат в народные депутаты Вадим Столар. Мои предположения подтвердила соседка, бросив фразу, мол, что сделал для нас Бригинец, которого мы выбрали в прошлый раз? Другая вообще заявила: "Надо было еще попросить постелить линолеум на первом этаже…".

Мало кого возмущает присутствие "десанта" Столара в красных жилетках, который просто оккупировал улицы и дворы в границах 217 округа.

Их деятельность доходит до абсурда.

Женщина из 16-б дома по улице Героев Днепра пожаловалась, что ей воняет мусорный бак. В приемной взялись помочь – перенести место для контейнера на территорию соседнего дома – под окна других людей. Главное – не здравый смысл, а возможность угодить. Уверена, если понадобится, то мусорный бак перенесут еще раз – в угоду других жильцов…

Другой пример. Недалеко от школы №194 на месте стройплощадки накануне местных выборов установили детскую площадку. Открывали в пятницу вечером – фактически за день до голосования, и не все секции заборчика успели установить – не установлены они и до сих пор. Зато неделю назад на той площадке появился информационный стенд о "добрых делах" кандидата, его окрасили, но детей и родителей предупредить не успели – посетители испачкались краской. В приемной депутата предложили возместить ущерб, а виновных горе-исполнителей – наказать…

Официальные представители Столара пошли даже в детские сады. В результате одного такого визита детский сад "Журавлик" получил современную кухонную технику. В приемной кандидата затем объяснили: он лишь только помогает искать спонсоров для детсадов.

Что тут поделаешь, к схеме оказания помощи не подкопаешься: ныне официально депутат Киевсовета реагирует на любые обращения избирателей. А таких множество, ведь свой фонд Столар активно рекламирует. Например, в метро. Правда, ЦИК не считают нарушением размещение агитационных материалов фонда Столара в столичной подземке. И отписка соответствующая имеется.

Так же, как и Столар действует иной кандидат в нардепы по этому же округу – Владимир Старовойт. Он – представитель "Батькивщины". На заре предвыборной кампании пошел к пенсионерам и школьникам с подарками. Первым дарил продовольственные наборы, вторым – планшеты и спортивный инвентарь.

А потом заглянул во дворы – раздавал деткам сладкую вату

.

На одной из таких "встреч" его поклонница заметила: "Дети не являются участниками избирательного процесса, а вас просто жаба давит, что вата только для детей".

Можно предполагать, что работая таким образом с избирателями, один кандидат по 217-му округу отнимает голоса у другого.

Но дело сейчас даже не столько в том, кто победит на 217-м или любом другом округе, а в том, что мои соседи, как и тысячи жителей Оболони (и уверена – Украины) думают, что предназначение кандидата в народные депутаты – благоустраивать территории. Складывается впечатление, что претендент на одно из 450 мест в Раде – обыкновенный начальник ЖЭКа или даже дворник.

Вспоминаю, как после местных выборов одна моя знакомая сказала: "Столар хотя бы залатал дыры в асфальте во дворе и разрисовал площадку. А что сделали другие "новые" лица?". А потом добавила: "Да, меня подкупил обновленный двор – не вижу в этом ничего плохого".

Выходит, продать голос за почтовые ящики или сладкую вату – дело незазорное. Даже более того – обычное: если дают – бери! Приходят же люди на обед к Кивалову, берут же деньги у Столара или Бакулина, приводят своих чад на сладкую вату к Старовойту. И, кажется, со времен "классика" Черновецкого ничего не поменялось – люди выбирают не возможность глобальных перемен, а возможность получения ситуативной выгоды – хоть шерсти клок здесь и сейчас. Как будто не было ни "Революции Достоинстсва", ни сотни смертей на Майдане, ни аннексированного Крыма, ни войны на Востоке…

Видео: youtube.com