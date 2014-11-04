Возвращение "бандитского Путина", или Зачем России Шакро Молодой

29 октября в Москву рейсом из Испании прибыл гражданин Российской Федерации и Грузии Захарий Калашов, более известный в широких кругах криминального сообщества как Шакро Молодой. Одного из самых известных в России воров в законе – его нередко называют подлинным хозяином преступного мира – в аэропорту Домодедово встречали высокопоставленные офицеры министерства внутренних дел РФ. Шакро Молодого доставили в здание МВД, где с ним встречалось руководство министерства. Сразу же после встречи Калашов отправился восвояси и начался праздник возвращения "крестного отца", находившегося в испанской тюрьме семь с половиной лет.

Казалось бы, ничего выдающегося в возвращении Калашова нет. Человек отбыл положенный ему срок, был выслан из Европейского Союза, прибыл в страну, гражданином которой он является – а тут за ним ничего не числится. Но это только верхняя часть айсберга. Как я уже указывал, Шакро Молодой имеет еще и грузинское гражданство, а в Тбилиси его заочно приговорили к тюремному заключению за вполне реальные преступления. Чтобы Шакро Молодой оказался в роскошной резиденции на Рублевке, а не в тюремной камере в Тбилиси, руководство Российской Федерации должно было предпринять дополнительные усилия, договорившись с испанскими правоохранительными органами. Наблюдатели в Москве считают, что российскому МВД это было не так уж сложно – ведь именно россияне в свое время помогли испанцам в раскрытии собственной мафиозной сети на территории королевства. Но, как бы то ни было, а ясно, что Шакро Молодой нужен России не для того, чтобы оказаться за решеткой. Более того, Россия спасла его от тюрьмы.

Такие услуги преступному миру Кремль оказывает не впервые. Вспомним о том же Деде Хасане, до своего убийства спокойно жившем в российской столице. Или о партнере Дмитрия Фирташа – Севе Могилевиче, укрывающегося от правосудия на территории гостеприимной России. Даже арест Могилевича не позволил предъявить знаменитому криминальному авторитету реальные обвинения – человек, разыскиваемый во всем мире, отделался легким испугом и частью бизнеса.

Удивляться этому не приходится. Сама российская государственность еще при Ельцине – и уже тем более при Путине – выстроена как инструментарий крышевания бандитизма. В России в буквальном смысле этого слова нет закона и судебной системы – решения выносятся по указаниям администрации президента, руководства правоохранительных органов и спецслужб. И без симбиоза с преступным миром просто не обойтись – иначе вся система начнет рассыпаться. Вот почему российское руководство так заинтересовано в нахождении криминальных авторитетов на своей территории и создании им комфортных условий жизни – ну и, разумеется, деятельности. Возможность пообщаться с Шакро Молодым прямо на Рублевке, а не через сложную сеть посредников в испанской – или, еще хуже, грузинской – тюрьме дорогого стоит. Тем более, что, по мнению российских специалистов по криминалитету, с помощью воровского мира Кремль сейчас организовывает не только пополнение бюджета высокопоставленных чиновников, с которыми принято делиться доходами от нелегального игорного бизнеса и прочих подобных мероприятий, но и политические авантюры в Крыму и на Донбассе. Не секрет, что большую часть руководства и рядовых бойцов бандформирований на оккупированных территориях составляют представители криминальных группировок, которые – в силу исторических обстоятельств и особенностей ведения "бизнеса" находятся в прямой зависимости от "общесоюзных" авторитетов. А среди этих "авторитетов" Шакро Молодой не просто генерал – генералиссимус, настоящий Путин воровского мира.

Встреча в здании МВД стала своеобразным сигналом: в Россию вернулся человек, который в силу своего положения, жизненного опыта, авторитета и влияния на бандитов станет одним из самых влиятельных представителей высшего руководства страны – просто в должности не премьер-министра или министра внутренних дел, а вора в законе и хозяина преступного мира. И если понять, как на самом деле функционирует Российское государство, то нетрудно убедиться, что эта должность ничем не отличается от прочих.