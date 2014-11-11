"Разворот" Путина на Восток: телевизионная сказка для россиян

За передвижениями Владимира Путина по миру любопытно наблюдать: российский президент перемещается с одного международного саммита на другой, демонстрируя, что с ним все разговаривают и считаются. Но на самом деле поездки Путина – демонстрация полета в безвоздушном пространстве. Российские пропагандисты говорят о "драматическом повороте на Восток" просто потому, что Путина игнорирует Запад. Западные лидеры теперь встречаются с российским президентом только для того, чтобы поговорить с ним о его преступлениях. Понятно, зачем разговаривать с Путиным премьер-министрам Австралии и Нидерландов – их интересует "Боинг" и они рассчитывают на содействие российского лидера в расследовании катастрофы. Все остальные разве что "машут рукой", как президент Соединенных Штатов и брезгливо общаются со скомпрометировавшим себя диктатором в кулуарах форумов. Путину просто повезло, что экономика России пока еще не рухнула – после ее краха его не будут замечать даже в кулуарах.

Поэтому – поворот на Восток! Поворот тем более странный, что именно во время нынешней поездки Путина стало ясна вся стратегическая бесперспективность российско-китайского сотрудничества. Представленный как "сделка века" российско-китайский газовый контракт на поверку обернулся катастрофой века. В Пекине не скрывают нежелания инвестировать в проект нового газопровода "Сила Сибири", и глава "Газпрома" Алексей Миллер уже заявил, что строить "Силу" будут за российские деньги. А это означает огромные инвестиции для поставок количества газа, вполне сравнимого с украинским – при том, что с Украиной российский газовый монополист ведет себя всегда по-хамски. Логика тут, конечно же, есть – Россия хочет присоединить к себе украинские земли, а Китай – часть российских. И в этом смысле Путин не найдет в Пекине доброжелателей. Да и экономически Китай не способен заместить российским компаниям западных кредиторов, утерянных из-за санкций. А юань – чтобы там не предлагал китайцам Путин – не заменит доллар.

Поэтому разворот на Восток – это скорее телевизионная сказка для дезориентированных российских граждан, начинающих осознавать весь кошмар экономических последствий агрессии против Украины. Никакого другого лекарства для успокоения общества кроме обещаний взять на Востоке все то, что потеряно на Западе Путин пока что просто не придумал.