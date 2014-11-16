Боязнь легионеров, или Почему украинские болельщики не любят иностранцев

Популисты правят бал в нашем обществе. Это выражается и в обилии голосов (хотя и не таком, как раньше), отданных украинцами на парламентских выборах за силы, эксплуатирующие простые слоганы: "Всем – работу, всем – зарплату" или же "Повысим зарплаты и пенсии!". Футбольный популизм также находит поддержку в Украине. На его волне вскарабкался на вершину в свое время донецкий "Шахтер": мол, хватит терпеть засилье киевского "Динамо" (читай: вы там, у себя в Киеве совсем зажрались)! На какое-то время "горнякам" удалось перетянуть на свою сторону изрядную толпу провинциальных глорихантеров. Но затем этот же глорихантерский призыв метался от клуба к клубу. При этом всякий раз на флаг выносился лозунг: "Меньше легионеров, дорогу – молодым украинцам!" Спору нет, слоган жизнеутверждающий и абсолютно беспроигрышный. С таким – хоть на выборы иди. Во всяком случае, конкуренцию Дарту Вейдеру составишь. А то, что отдает махровым популизмом, так это не изъян в политтехнологическом понимании.

Обильное проникновение легионеров в нашу футбольную действительность произошло на рубеже веков. Именно тогда стала иссякать инерция, приданная футболу системой советских детско-юношеских школ. Возникший вакуум необходимо было чем-то заполнять. На помощь пришли многочисленные агенты, крутящиеся вокруг большого футбола. Их помощь оказалась достаточно действенной: к нам поехали легионеры. Конечно, шишек было набито немало, отделить зерна от плевел получалось далеко не у всех. Был введен лимит на легионеров в украинском футболе: не больше семи обладателей иностранных паспортов на поле. Путем проб и ошибок ведущие клубы нашей страны нашли алгоритм, позволяющий проводить достаточно качественный отбор зарубежной футбольной рабсилы. Популисты даже возопили: необходимо бить тревогу, засилье легионеров идет вразрез с интересами нашей национальной сборной и всего украинского футбола! Ответом глашатаям псевдоистины стал успех нашей сборной на мундиале-2006 – выход в четвертьфинал. А ведь именно в то время удельный вес легионеров в нашем чемпионате был запредельным. Утвердил во мнении, что корень зла не в легионерах, и клубный евросезон-2008/09. Тогда по весне "Шахтер", "Динамо" и "Металлист" не проигрывали зарубежным командам, уступали только друг другу. Итог – последний в истории розыгрыш Кубка УЕФА (на следующий сезон его ожидал ребрендинг, и популярный турнир стал называться Лигой Европы) закончился триумфом украинского клуба – донецкого "Шахтера".

Новым этапом разговоров о судьбе иностранного легиона в нашей Премьер-лиге стал водораздел между прошлым и будущим Украины, случившийся в текущем году. Война на востоке, ошеломляющая телекартинка из нашей страны, пугающая западного обывателя, скачущая гривна (а ведь не "москаль"!), общая неустроенность нашей жизни практически перекрыли путь в Украину качественому футбольному легиону. Кто из знаковых футболистов поедет в раздираемую и внутренними, и особенно "внешневосточными" противоречиями страну! Популисты вздохнули с облегчением. Это время окрестили шансом для нашей подающей надежды молодежи: благо, на подходе к взрослому футболу ряд небесталанных футолистов. Все-таки в ХХI веке, по крайней мере, ведущие клубы страны наладили систему подготовки юных талантов, да и общественный интерес к футболу, а особенно к зарплатам футболистов, подтолкнул детей (а также их прагматичных родителей) к дверям футбольных школ. Итог – появившаяся молодая поросль, рожденная определенной стабилизацией Украины в начале текущего века.

Расхожая фраза – "легионер должен быть на две головы выше украинца, чтобы играть в основе". С политтехнологической точки зрения она безупречна. Но вот болельщику, отдающему за футбольное зрелище живые деньги (а многим нашим соотечественникам сейчас они достаются ой как нелегко), пусть даже патриотично настроенному, хочется побед своей клубной команды. Те, кто "на две головы выше", стоят в пять раз дороже. А ответить на вопрос, возможны ли клубные успехи на международном уровне без "ландскнехтов", думаю, вы сами сможете без труда. Противостоять-то в Европе приходится разновариантным сборным мира (не только "Реалу", "Барселоне", "Челси", "Ювентусу" или "Баварии", но и клубам поскромнее, не гнушающимся завлекать в свои ряды иностранцев). Общемировая же унификация (единый для всех закон, гласящий, что на поле не должно выходить, к примеру, больше шести иностранцев) футбольных легионов осталась в прошлом как не соответствующая демократическим ценностям.

В условиях тотальной свободы клубному руководству важно найти баланс своих и пришлых футболистов, чтобы был результат и не отвернулись фаны (мол, раньше я за них болел, а теперь не на кого смотреть – одни иностранцы). Тренерам – уйти от советской ментальности: мол, разве к ним найдешь подход, у нас в советском футболе такого не было. Свидетельство того, что шаги в нужном направлении сделаны, – подчеркнутое уважение многих иностранцев, играющих в Украине, к национальному гимну нашей страны. Ребята из далеких палестин нередко кладут руку на сердце во время исполнения государственной мелодии, а некоторые даже подпевают. Возможно, тому причиной – всплеск патриотизма на трибунах, четкая позиция ультрас, но определенный прогресс клубной работы в этом направлении тоже отмечу.

Теперь немногие помнят, что Киев стал первопроходцем в формировании иностранных легионов и в футболе, и в хоккее (помните старую фанатскую кричалку: "И в футболе, и в хоккее киевляне всех сильнее"?). Кувейтец Насер Аль-Саухи, благословленный работавшим тогда в тех широтах Валерием Лобановским, дебютировал в "Динамо" в далеком 1995 году в матче против "Николаева", открыв ящик Пандоры. После этого в Украину хлынул не то, что поток, а целый ниагарский водопад футбольных гастарбайтеров. А пятью годами ранее легионером-пионером в тогда еще советском (!) хоккее стал американец Тодд Харджи, отыгравший сезон в киевском "Соколе". Много лет спустя он написал книгу (какой же американец не думает о бизнесе!) об этом своем приключении с красноречивым названием "За красной линией".

"Болезнью легионеров" называют легочное заболевание, вызываемое бактерией Legionella pneumophila. Эта бактерия разводится в воде и может быть обнаружена в воздухе при наличии неисправностей в системах нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха. Инфекцию вдыхают вместе с крошечными водными каплями, присутствующими в воздухе. Глядя на селекционные потуги иных наших футбольных клубов, ловишь себя на мысли: кондиционеры в нашем душном социуме явно неисправны, и подхватить подобное заболевание проще простого. Но на смену этому может прийти другая крайность – боязнь легионеров. Она свойственна советской ментальности, той системе координат, где существовало две страны – СССР и абстрактный "зарубеж", недоступный практически для всех наших соотечественников. Вероятно, оттуда рудименты легионеробоязни, неумение (а нередко и нежелание, сказал бы, амбициозная лень) найти общий язык с представителями другой культуры (и футбольной в том числе), комплексы, заложенные еще советским обществом. Успешный поиск баланса, думаю, возможен с помощью украинских тренерских кадров, прорубивших окно в Европу уже в постсоветское время. Называть фамилии не буду. Если вы интересуетесь футболом, то без труда назовете их сами. Скажу лишь, что их опыт (конечно, он – "сын ошибок трудных", как же без этого) – золотая акция нашего футбола. Поддержим акционеров!