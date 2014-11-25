Коллективный Путин, или Как нам обустроить Россию

Виталий Портников

Публицист, журналист

25 ноября 2014, 12:15

В Киеве всегда было удобнее воспринимать Путина как единовластного правителя, от желания которого зависит будущее России.

Рассказанная моей коллегой Ольгой Романовой история о том, что Владимир Путин превратился в декоративного – "для Ангелы Меркель" – президента Российской Федерации – а на самом деле в кремлевском руководстве постоянно идет борьба между двумя главными конкурентами на власть, Игорем Сечиным и Сергеем Шойгу, стала одной из самых обсуждаемых среди наблюдателей тем.

Действительно ли всевластие Путина – лишь миф, за которым не стоит живой человек со своими желаниями и эмоциями? Действительно ли силовики лишь используют президента для обогащения и решают вопрос о том, кто в конечном счете получит доступ к финансовым потокам современной России?

Обо всем этом можно рассуждать до бесконечности, если только не понять одну важную вещь: Путин и "коллективный Путин" – это практически одно и то же. Мне уже приходилось писать об этом в начале президентства Путина – и, кстати, мысль о важности клановых интересов, вполне приемлемая тогда в российском аналитическом сообществе, воспринималась в штыки украинскими коллегами. В Киеве всегда было удобнее воспринимать Путина как единовластного правителя, от желания которого зависит будущее и самой России, и российско-украинских отношений. Точно также воспринимался и путинский предшественник Борис Ельцин.

Но секрет успеха любого российского "царя" – вовсе не в том, что ему удается укротить элиту, а в том, что он наиболее точно выражает ее интересы. Ельцин в 1991 году воспринимался как желанная альтернатива Михаилу Горбачеву не потому, что был большим демократом, а прежде всего потому, что первый и последний президент СССР лежал бревном на дороге экономических преобразований. Горбачев не просто не понимал необходимости рынка. Он еще и не давал обогатиться чекистам, "цеховикам", "красным директорам" – всем тем, кто уже ощутил запах больших денег.

Ельцин был готов идти и на реформы Гайдара, и на приватизацию Анатолия Чубайса – на все то, что открывало невиданные доселе возможности и одним махом превращало скромных научных сотрудников и подполковников КГБ в обладателей миллиардных состояний. А демократическую вывеску, которая должна была сопутствовать рыночным изменениям, все эти люди готовы были и потерпеть – тем более, что понимали ее недолговечность. Ресурсы российской экономики в результате ельцинского правления оказались не в руках общества или многочисленного слоя мелких и средних предпринимателей, а в руках ограниченной группы обладателей миллиардных состояний и высокопоставленных государственных чиновников. Так что демонтаж демократической имитации оказался всего лишь делом времени.

Удача Путина – не в его единовластии, а в конечном счете в том, что все, составляющие сегодня круг принимающих решения людей в России думают так, как он. И Сечин, и Шойгу, и Медведев, и Лавров, и все остальные. "Коллективный Путин", как мы могли заметить по дискуссии о будущем оккупированного Крыма, проглядывает и в Навальном, и в Ходорковском – и это не просто стремление угодить абстрактному избирателю, а собственные взгляды на мир, разделяемые большей частью представителей российской элиты и общества. И разница – исключительно  в представлении о рисках. Какой-нибудь наследник Путина, более осторожный, чем действующий российский президент и изнуренный экономическими санкциями, может действовать осмотрительнее. Но параметры задач останутся теми же – недопущение собственных граждан к контролю над финансовыми потоками (а значит, над государством) и поглощение бывших советских республик для создания мега-империи воровства. И в этом смысле Россия Путина ничем не будет отличаться от России Сечина или Шойгу, а Россия Навального или Ходорковского может оказаться очередной демократической декорацией накануне нового приступа шовинистической отрыжки.

Есть ли выход из этого заколдованного круга? Вне всякого сомнения, но он не в смене власти в России, а в санации самой российской государственности. В годы краха Советского Союза западные страны не смогли обменять свою помощь беднеющей России на проведение настоящих реформ. И если не готовиться к такому обмену сейчас, можно вновь упустить шанс на изменения, в которых заинтересованы не только сами россияне, но и жители соседних с бывшей империей стран.

Первое – и самое главное – Россия должна перестать быть "осколком империи" и стать настоящей федерацией с равным представительством субъектов в Совете Федерации. Если перед этим возникнет необходимость административной реформы и укрупнения субъектов – это дело самих россиян. Но для международного сообщества важно поддержать самобытность народов России и предоставить им право на равных с русским народом определять будущее своей страны. Это и есть путь к созданию новой российской политической нации – нации содружества народов. В такой конструкции президент России мог бы стать репрезентативной фигурой, избираемой в Совете Федерации, а в Государственной Думе, избираемой по открытым партийным спискам, формировали бы правительство страны. Но самое главное – центр необходимо было бы лишить функции перераспределения финансовых потоков, оставив за ним лишь стратегические функции. И тогда мы бы могли наблюдать совершенно новую картину: каждый регион России был бы заинтересован в собственном будущем, а не в войне и агрессии против окружающего мира. Быть региональным политиком стало бы не менее почетно, чем сейчас разворовывать Россию в Москве.

Конечно, сегодня все это выглядит фантастикой, но не менее фантастичным выглядит и статичность российской государственности в ближайшем будущем. Изменение России, лишение ее агрессивных устремлений, попытка обратить внимание жителей этой страны на собственное будущее и ответственность за свою страну – это и есть то, что сделает наше соседство с Россией безопасным и комфортным и позволит не жить в ожидании новых войн и трагедий.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Путин Меркель Портников Виталий Портников колонка Шойгу авторская колонка Сечин Романова
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять