Украинцы в России: от Тверской до футбольных полей

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
29 ноября 2014, 14:17

Ныне украинский легион в России заметно поредел.

"Ваши бабы – на Тверской!" – оскорбительный заряд российских болельщиков, адресованный украинцам, приводит в ярость наших соотечественников и в какой-то степени помогает "самоутверждению" некоторых россиян (не все же водкой да квашеной капустой пробавляться). При этом как-то никто из скандирующих не обращает внимания на то, что на Тверской в ожидании клиентов томятся и россиянки легкого поведения.

Что говорить, Москва как город, где можно заработать или, говоря более современным языком, реализовать себя, издавна привлекала украинцев. Актеры и журналисты, инженеры и партийные работники, водители общественного транспорта и айтишники направлялись в Белокаменную в поисках лучшей доли. Немалая их часть оседала там, ассимилируясь, приобретая "мааасковский" акцент, переставая по-провинциальному трогательно "гхэкать" и "шокать". Футболисты – не исключение. К примеру, Владимир Маслаченко стал легендой московского "Спартака" и Центрального телевидения, Виктор Онопко нашел себя как на футбольном поле (верой и правдой служил тому же "Спартаку"), так и на тренерской скамье (нынче входит в штаб ЦСКА), еще один спартаковец и экс-игрок украинской сборной Максим Калиниченко стал москвичом, но периодически наведывается в Украину в качестве футбольного эксперта на телевидении. Словом, несть числа российским одиссеям украинцев.

Ныне украинский легион в России в связи с известными событиями заметно поредел. Четкая направленность милитаристской России на разрыв культурных и спортивных связей с Украиной вылилась среди прочего и в массовый исход спортсменов-украинцев из России. Тренеров с украинскими паспортами также не жалуют. Пример – увольнение Юрия Максимова из саранской "Мордовии". Экс-игрок "Днепра" и киевского "Динамо" привел мордовский клуб к досрочной победе в чемпионате ФНЛ (говоря общепонятным языком, в первой лиге) и завоеванию путевки в элиту. Но, видимо, паспорт с трезубцем оказался препятствием на пути к дебюту Максимова во главе саранского клуба в премьер-лиге. Украинец был уволен, а на его место заступил экс-тренер киевского "Динамо" Юрий Семин (кстати, весьма положительно высказывавшийся по поводу российской аннексии Крыма, пребывание же этого специалиста в Киеве российские журналисты окрестили, используя столь любимую на тамошних просторах военную тематику, – "Палыч в оранжевом тылу"). Ныне талантливый украинский наставник трудоустроился в минском "Динамо". О том, на какой планете находится российский футбольный люд, можно судить по такому примеру. Ветеран российского футбола Никита Симонян, в свое время слывший соратником Валерия Лобановского, недавно патетически заявил: мол, Крым – наш, Украине его не отдадим, при этом искренне удивляясь прохладному отношению к себе украинцев. Реальность, в которой живут "крымнаши", даже сложно назвать параллельной, она какая-то запредельная.

Заметных украинских фигур в российском чемпионате ныне три: Анатолий Тимощук, Тарас Михалик и Ярослав Годзюр. Примечательно, что все трое родом с Западной Украины, и упрекнуть их в отсутствии подлинного, не квасного патриотизма вроде бы нельзя. Тимощук, рекордсмен сборной страны по числу проведенных матчей, чемпион трех стран – Украины, России и Германии – вынужден быть весьма осторожным в высказываниях по поводу российско-украинской войны. Защищая цвета любимого детища "Газпрома" – питерского "Зенита", иначе нельзя. При этом внешние проявления украинского патриотизма вроде сине-желтых вставок в прическу или сине-желтого стяга (помнится, Анатолий обернулся родным знаменем после триумфа "Зенита" в Кубке УЕФА, за что был раскритикован шовинистическим крылом фанов "Зенита".  Представители "братского" народа восклицали: "Зачем бегать с этой тряпкой?"), ныне не то, чтобы не приветствуются, а могут даже стать причиной возбуждения уголовного дела в Российской Федерации.

Играющий в московском "Локомотиве" Тарас Михалик максимально толерантен в многочисленных интервью, но критикуем, собственно, за саму игру. Шквал критических стрел (особенно старается известный российский телекомментатор Василий Уткин) вызван, вероятно, не столько украинским происхождением Тараса, сколько его плохой адаптацией к "локо-футболу". Хотя, кто знает, обрети Михалик российский паспорт, может быть, и критиков бы поуменьшилось. Во всяком случае, поддержка Тараса с помощью украинского флага на трибунах московского стадиона "Локомотив" – тот еще экстрим.

С футбольной точки зрения все хорошо у голкипера грозненского "Терека" Ярослава Годзюра. Он уже почти полдесятка лет защищает цвета клуба из чеченской столицы и неуклонно прогрессирует. Конечно, пассажи из его интервью, вроде "Рамзан – позитивный человек" вполне объяснимы, но, естественно, вызывают неприятие на родине.

Не стоит забывать и экс-сборника Андрея Диканя, ассимилировавшегося в России. Но все-таки пример Андрея не столь показателен. Дикань – харьковчанин, и ему по определению проще найти общий язык с россиянами.

В своей неприязни к украинцам особо усердствуют российские хоккейные боссы. Похоже, в тамошнем хоккее вообще решили ввести запрет на украинцев. Украинский легионер сербского "Беостара" Дмитрий Гнитько поведал отечественными СМИ, что менеджеры российских клубов в приватных беседах сообщают о категорическом запрете руководства подписывать контракты с украинцами. Уроженец Киева Алексей Поникаровский, чтобы не гневить руководство питерского СКА, принял российское гражданство.

Длинный рубль (впрочем, после "черной пятницы" уже возникают сомнения относительно его длины) всегда привлекал наших соотечественников. Сидя в домашнем уюте, осуждать их за выступления в клубах, финансируемых российскими поклонниками войны с Украиной, легко. Одобрять? Не спешил бы с ответом. Все-таки, помимо карьерных интересов, есть в жизни и другие вещи, не менее значимые.

…В амстердамском Квартале красных фонарей на витринах красуются календари с надписями на непонятном голландцам языке: "Січень", "Лютий", "Березень"… Альтернатива Тверской есть, как есть альтернатива и российскому футбольному чемпионату. Скажем, Денис Олейник нашел себя в клубе голландской эредивизие "Витесс" из Арнема. Оттуда же и получил приглашение в сборную Украины. Уважаемые украинские таланты, присмотритесь к европейскому вектору футбольного развития. Поверьте, в игровом плане российскому он не уступает. Насильно мил насильникам нашей страны (из одного кармана выплачивающим футбольные зарплаты, а из другого финансирующим убийства на Донбассе) не будешь! Да и стоит ли?

 

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