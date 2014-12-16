Завтра будет бой: почему в путинской России помнят о Сахарове

К 25-летию смерти академика Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде – месте ссылки опального диссидента – открыли посвященный ему памятник. Это было вполне официальное событие, освещенное федеральными телеканалами. Правда, в репортажах акцент делался не столько на правозащитной деятельности Сахарова, сколько на его вкладе в повышение обороноспособности Советского Союза – тема куда более актуальная для ощетинившейся путинской России, чем диссидентство академика. Иначе пришлось бы вспоминать, что Сахаров гордился ссылкой в Горький, последовавшей вскоре после осуждения оккупации советскими войсками Афганистана – и продолжал осуждать эту авантюру в годы горбачевской перестройки.

В этом, конечно же, есть какой-то удивительный парадокс. В стране, которая ведет необъявленную войну против соседнего государства и уже оккупировала часть его территории, продолжают почитать Сахарова, последовательно боровшегося со схожими действиями Кремля. В Сахаровском центре и 25 лет спустя после смерти академика проводят благотворительные акции в поддержку политзаключенных уже новой России – и ничего. Могут быть и политзаключенные, и проспект Сахарова. И никто не предлагает переименовать проспект в улицу Берия, даже новые памятники академику появляются. Но в этом – особенность путинской России, эклектичной и лживой. В ее "иконостасе" находится место всем – и царям, и большевикам, и Николаю II, и Сталину, и Брежневу, и Сахарову. Правда, ненадолго "выпал" Хрущев, якобы "подаривший" Крым УССР, но его поведение в ООН – знаменитый башмак, которым он стучал по трибуне Генеральной ассамблеи – продолжает вызывать восторг у новоявленных империалистов.

Можно объявлять себя "антифашистами" и защищать якобы несчастных украинских евреев, гонимых "бандеровцами" – и одновременно выступать с грязными антисемитскими заявлениями в адрес тех, кто посмел защищать Украину от путинских орд. Можно громить центр имени Сахарова, делая все для уничтожения наследия академика – и одновременно открывать памятники Андрею Дмитриевичу и снимать телерепортажи о его неоценимом вкладе. В путинской России больше не боятся мертвых, которых можно изобразить карикатурными персонажами телевизионных новостей. ("Потерял все свои награды и звания и в итоге был изгнан из Москвы. А когда вернулся, сил на активную работу уже не осталось" – это флагман лжи, телеканал НТВ о человеке, который почти в одиночку противостоял агрессивно-послушному большинству будущих путинцев и добился исключения из Конституции СССР статьи, утверждавшей ведущую роль Компартии.) Впрочем, желание фальсифицировать прошлое и придумывать настоящее – отличительная черта любого авторитаризма.

Сам Андрей Дмитриевич, похоже, понимал, что так будет. Когда я в последний раз разговаривал с ним – вечером перед его кончиной – он сказал мне сакраментальную фразу "завтра будет бой". Слова касались совершенно конкретного события, свидетелем которого Андрею Дмитриевичу уже не суждено было стать, но стали символом всей последующей эпохи.

Фото: ntv.ru