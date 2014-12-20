Достанется ли украинцу "Золотой мяч" после Андрея Шевченко

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
20 декабря 2014, 14:49

"Золото" Андрея Шевченко во многом стало возможным благодаря спортивной глобализации.

Десять лет назад Андрей Шевченко завоевал "Золотой мяч". По результатам тогдашнего опроса, украинец на 36 очков опередил барселонского португальца Деку и на 42 очка – барселонского же бразильца Роналдинью. Позади Шевы остались и такие именитые футболисты, как Уэйн Руни, Павел Недвед, Кака, Руд ван Нистелрой, Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Зинедин Зидан, Джанлуиджи Буффон! Время неумолимо. Сегодня в мировом футболе – новые герои. Как метко выразился один из известных тренеров, первые два места в опросе на "Золотой мяч" сейчас не разыгрываются – они принадлежат Криштиану Роналду и Лионелю Месси. Эти два парня с 2008 года попеременно владеют самой престижной индивидуальной наградой современного футбола. Действительно, предположить, что в ближайшее время кто-то вклинится в звездные разборки португальца и аргентинца, сложно. Отдельные аналитики даже склонны называть это явление в мировом футболе ни много, ни мало "застоем индивидуальностей".

Андрей Шевченко

 

"Золотой мяч", детище легендарного главного редактора французского журнала France football Габриэля Ано, вручается лучшему из лучших с 1956 года. Сначала этой наградой отмечали сильнейшего европейского футболиста, затем – лучшего из тех, кто играет в Европе, с 2010 года трофей носит официальное название "Золотой мяч ФИФА", им награждается сильнейший футболист мира.

 

Андрей Шевченко у памятника наставнику - Валерию Лобановскому

Трижды лауреатами престижнейшего приза становились украинские футболисты – Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986) и уже упоминавшийся Шевченко. Конечно, футбол – игра командная (как там говорил Валерий Лобановский, "индивидуальность должна подчинять себя интересам коллектива" или "строим не команду звезд, а команду-звезду"), и, даже собрав множество индивидуальных призов, но при этом не став чемпионом мира, ты рискуешь прослыть неудачником. Но согласитесь, Криштиану Роналду и Андрею Шевченко сложно рассчитывать на мировой чемпионский титул, а талантом вышеназванные футболисты обладают исключительным. Их удел - борьба за трофеи в клубном футболе и индивидуальные призы.

 

Три обладателя "Золотого мяча" - Блохин, Шевченко и Беланов

Десять лет назад, после Помаранчевой революции, Украина испытывала настоящий духовный подъем, и отечественные лауреаты того памятного года в разных отраслях – Руслана и Шевченко – словно символизировали новое время, которое, казалось, будет счастливым для нашей страны. За истекшие десять лет украинский футбол сделал весомый шаг вперед, клубная украинская команда выиграла Кубок УЕФА, национальная сборная нашей страны дошла до четвертьфинала чемпионата мира, в стране появилось множество современных стадионов, успешно проведено Euro-2012, в еврокубковой таблице коэффициентов Украина прочно обосновалась в первой восьмерке, представитель нашей страны стал вице-президентом УЕФА.

Увы, уходящий год показал, что, казалось бы, прочное футбольное здание можно в одночасье если и не разрушить, то, по крайней мере, изрядно накренить. Крен в кризис, четко прослеживающийся в нашем футболе, конечно, неотделим от общей обстановки в стране. Достанет ли сил украинскому футболу выйти из кризиса с минимальными потерями? "На "Золотой мяч" в ближайшее время рассчитывать не приходится", – скажет пессимист. Правомерна ли такая категоричность? В Украине есть талантливые игроки, при надлежащей работе способные стать вровень с ведущими футболистами мира. Но достаточно ли этого для того, чтобы завоевать вожделенный индивидуальный трофей?

За десять последних лет глобализация и коммерциализация достигли в футболе небывалых высот. Конечно, взаимопроникновение разных школ – путь к совершенствованию. Футболисты ведущих клубов мира стали настоящими поп-звездами, о прическах, личной жизни, машинах и бизнес-проектах которых судачат все подряд, даже те, кто не может отличить свободный удар от пенальти. В определенной степени это влияет и на участников опроса: кто гламурнее, тот и шансов на индивидуальный трофей имеет больше. Так уж получается, что завоевать "Золотой мяч" может только футболист, играющий в ведущих европейских чемпионатах. Это – плоды глобализации. При всем моем болельщицком желании видеть ведущих украинских футболистов именно в наших клубах следует признать: чтобы претендовать на "Золотой мяч", необходимо отправляться в ведущие европейские чемпионаты. Такая футбольная евроинтеграция, думаю, поспособствует и прогрессу нашей национальной команды. 

Бурным было прошедшее десятилетие и у самого лауреата "Золотого мяча"-2004. Здесь и обидные футбольные фиаско (невыход со сборной в финальную стадию чемпионата мира в ЮАР, поражение в финале Лиги чемпионов, когда его "Милан", ведя в счете 3:0 после первого тайма, умудрился в итоге уступить "Ливерпулю"), и возвращение в киевское "Динамо", и участие в домашнем Euro, и неофициальный, но почетный титул лучшего бомбардира миланских дерби, и обильное пополнение в семействе (четверо сыновей – настоящий повод для гордости!), и неудачный политический опыт (до сих пор порицаемый многими любителями футбола), и успешная карьера в гольфе. Как бы то ни было, за эти десять лет Андрей Шевченко вошел в историю нашей страны. На любом зарубежном курорте, узнав, что вы из Украины, сразу расплывутся в улыбке и произнесут несколько популярных украинских фамилий. И первой среди них будет именно фамилия обладателя "Золотого мяча"-2004. До сих пор.

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