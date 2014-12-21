Обходные пути, или Может ли украинец законно получить визу в Польшу

С каждым годом количество Шенгенских виз, выданных гражданам Украины, растет. Об этом свидетельствуют, к примеру, данные Европейской комиссии. Так, в 2013-м было выдано полтора миллиона виз, это почти на 20% больше, чем в предыдущем году.

На первом месте – традиционно Польша.

"Каждый месяц консульский отдел посольства выдает 8-11 тысяч виз. Увеличение их количества объясняется ежегодным увеличением интереса в поездках в Польшу, особенно с целью учебы и трудоустройства, а также политико-экономической ситуацией", – сказал руководитель Консульского отдела Посольства Республики Польша в Киеве Рафал Вольски в ответ на мой запрос.

На долю поляков в 2013 году пришлось 517,7 тысяч виз, что на 4,3% больше, чем в 2012 году. И по заявлениям МИДа соседней страны, останавливаться на достигнутом никто не собирался – в 2014-м Польша планировала нарастить поток украинских туристов на 10-20%.

То, что планы поляков серьезны – доказывала визовая политика страны. Сначала Польша упростила список необходимых для подачи визового заявления документов – из него исчез пункт о необходимости доказывать свои финансовые способности, т.е. приносить справки о размере заработной платы или сбережениях в банках. Правда, уже в середине октября все вернулось на круги своя – по требованию Еврокомиссии все консульства стран ЕС установили единый список документов, который должен подаваться для получения виз. В нем – и ранее упраздненная финансовая документация.

Но Польша не сдалась. Консульские отделы предложили туристам визы на год, а с 5 декабря этого года – уже на два. Речь идет о тех украинцах, которые посещали Шенгенскую зону за два года два раза, чудесно – если Польшу в том числе, не нарушая визовое законодательство.

Похоже, украинцы так часто стали пользоваться добротой соседей, что массово кинулись с визовыми запросами. Как результат – образовавшиеся огромные очереди в консульские отделы.

Мой знакомый с семьей на Новогодние праздники решил лететь в Краков. И не просто как турист – близкие родственники его жены не впервые прислали приглашение из Польши с просьбой открыть всей семье шенгенские визы сроком на один год. Еще в середине октября он обратился ко мне за советом, мол, если у них куплены авиабилеты с датами в рамках одной недели, могут ли они просить "шенген" на год. Я вспомнила о практике польского консульства и посоветовала указать в анкете тип визы: "мульти", срок пребывания – 90 дней.

Так началась история нашего визового общения. Я по наивности скинула ему на почту страничку консульского отдела посольства Республики Польша, через которую можно записаться на собеседование. Но вскоре Олег перезвонил и сказал, что система выдает все время отсутствие свободных дат для записи. Я возмутилась, мол, такого быть не может – сама несколько раз пользовалась системой, и даты, пусть даже через месяц, были. Зашла на страничку, ввела необходимые данные – результат был аналогичным. Но я не сдалась – возможно, система дала сбой. Поэтому я пришла к польскому консульству на улице Богдана Хмельницкого. На крыльце встретила несколько людей, которые заверили меня, что записывались именно через сайт. Правда, одна женщина посоветовала: он работает лишь в утреннее часы – с 8:30 до 9:00, и то не во все дни, а только когда открываются новые даты… Я продолжила эксперимент: стала заходить на сайт www.e-konsulat.gov.pl каждое утро ровно в 8:30. Но он мне каждый раз отказывал – не давал ни одной возможности записаться на собеседование ни утром, ни днем, ни вечером. А в один из дней очередь просто продвинулась на семь дней. Но без меня. И так несколько недель подряд.

Для сравнения, чтобы записаться на прием в консульство Германии или Испании, надо подождать несколько недель, Италии или Венгрии – чуть больше месяца.

Известно же, согласно Визовому кодексу ЕС, заявитель может выбирать, куда обращаться для получения Шенгенской визы: в консульский отдел посольства и платить только визовый сбор (35 евро), или же к официальным фирмам-посредникам и оплачивать еще и услуги, так называемого, визового центра (он не может превышать сумму визового сбора, и часто составляет 20 евро).

Если сэкономить другу уже не удается, то я ему посоветовала обратиться к официальному посреднику – в пункт приема визовых анкет. Он уполномочен принимать заявления от граждан, обрабатывать их и передавать для рассмотрения в консульство.

Как я удивилась, когда спустя несколько дней он мне сказал, что не смог туда дозвониться. Жаловался-жаловался, а потом пропал. Позвонил уже в конце ноября, когда его семья получила визы.

Оказалось, документы Олега пришли в консульский отдел посольства Польши через третьи руки. Он воспользовался услугами, так называемого, "центра визовой поддержки". "Нас практически загнали в угол, – говорил он – На этот раз звонила жена. Ей сказали, что на ближайший месяц (дело было в середине ноября) и начало следующего, свободного времени для подачи нет. Что же нам было делать? Мы стали искать в сети, как можно записаться на подачу документов в визовый центр".

И нашли! В то время как официальный посредник официально отказывал, эдакий "Центр визовой поддержки" место нашел.

Дизайн сайта-"помощника" больно похож на дизайн сайтов VFS Global – фирмы, которая сотрудничает со многими посольствами стран ЕС, принимая визовые заявления.

Разумеется, за свои услуги организация попросила вознаграждение – 300 гривен с одного человека.

На почту были высланы данные о получателе платежа, только после оплаты которого машина заработала.

Средства пошли на счет некоего Руслана Свежинского, руководителя харьковской туристической фирмы. Она же "содействует" оформлению виз в большинство Европейских стран, а также в Канаду и США.

Анкету пришлось уже заполнять на сайте "центра поддержки". Его работники выслали на почту дату и время собеседования, присвоив заказу специальный код. И это, замечу, в то время как официально в консульский отдел посольства Польши, и пункт приема визовых анкет могут принимать заявления только непосредственно от гражданина или его близкого родственника!

Как действуют подобные центры? Официально – законно. Они позиционируют себя как информационно-консультационные фирмы, которые консультируют относительно процесса подготовки и подачи документов для получения визы всех стран Шенгенского соглашения и ЕС, то есть рассказывают, как заполнить анкеты, какой пакет документов собрать и т.д. "Мы не представляемся как VFS Global или VMS, и стремимся оказывать качественные услуги в рамках визовой поддержки гражданам Украины, а также иностранным гражданам, которые легально проживают на территории Украины", – записано на сайте этого центра. То есть занимаются всем тем, с чего начала я свой разговор со знакомым. Только я – абсолютно бескорыстно помогаю другу, а они – зарабатывают.

Но знаете, самое удивительное не то, что пришлось заплатить дополнительные деньги "за воздух", а то, что официальный консульский посредник нашел в плотном графике целых три окошка для "партнеров"! А после по каким-то талончикам работники Пункта приема визовых анкет безоговорочно принимают таких клиентов и их документы!

Я, конечно же, обратилась за объяснениями и в визовый отдел посольства, и в пункт приема визовых анкет.

В Консульстве мне ответили, что "процесс регистрации связан напрямую с количеством заявителей, их рост повлекли кратковременные проблемы с регистрацией". "Обращаем внимание, что количество визовых заявлений в Консульском отделе Посольства Польши в Киеве выросло в последних месяцах на 45-70% по сравнению с соответствующими месяцами 2013 года", – написал мне в ответе на запрос Рафал Вольски.

На вопрос, известно ли Консульству, что пункт приема визовых анкет сотрудничает с некими фирмами-посредниками, у которых есть "право" внеочередной записи своих клиентов на прием в визовый центр, пан Вольски коротко ответил: "Пункт Приема визовых анкет сотрудничает только и исключительно с аккредитованными субъектами при Консульском отделе Посольства РП в Киеве".

Куда более лаконичным оказался сам пункт приема визовых анкет. На мой запрос о сотрудничестве с "центром визовой поддержки" там ответили: "служба информационной поддержки ППВА уполномоченная исключительно на предоставление консультаций заявителям, касающихся непосредственно процедуры подачи документов в пункт приема и не обладает полным объемом информации по Вашему запросу, и не наделен компетенцией предоставления любых других консультаций". В результате посоветовали обращаться в консульский отдел Польши.

Круг замкнулся.

Что же касается украинцев, то в тяжелые политически и экономически для страны времена, они все чаще вспоминают, что могут поискать роботу, место учебы или близких родственников в ЕС. А вот туризм их интересует все меньше…

Татьяна Катриченко, "для Главреда"