Приговор братьям Навальным: отложенный русский бунт против чекиста

Виталий Портников

Публицист, журналист

30 декабря 2014, 12:50

Путина "полюбят" опять разве что в случае, если после него будет хуже.

Маневр российских властей с переносом приговора братьям Навальным – вначале суд, на котором должен был быть вынесен вердикт, был назначен на 15 января, но на фоне подготовки к массовому протестному митингу перенесен на 30 декабря – в очередной раз продемонстрировал, что у Путина и его окружения нет большего страха, чем страх перед Майданом. Конечно, особой маневренностью и стратегическим видением ситуации российский президент не отличается – но если сравнивать его с бывшим президентом Украины, приходится признать, что Путин – это уже эволюционировавший динозавр. Но эволюционировавший не благодаря умению развиваться, а благодаря совершенно иному эволюционному опыту.

Янукович в своих попытках предотвратить и победить протестное движение действовал как типичный уголовник – или, по крайней мере, уголовник, усвоивший мораль начальства колонии. Внедрить провокаторов, дать повод для применения силы, запугать, разогнать – это все совершенно хрестоматийная история подавления бунта заключенных или предотвращения недовольства. И тот факт, что граждане – не заключенные и могут принимать решения, исходя из логики пространства свободы, просто не приходит таким людям в голову: поэтому "януковичи" обречены.

Путин действует как типичный чекист. Он вообще не придумывает ничего нового. Недавно я прочитал отличную книгу Александра Подрабинека "Диссиденты", так там все это описано в подробностях – и придуманные обвинения, и перенос судебных заседаний в малолюдные места, и перенос оглашения приговора, чтобы не могла собраться акция протеста и не доехал, условно говоря, академик Сахаров с иностранными журналистами. И даже история с "заложниками" – когда одного из братьев сажают, чтобы другой, более известный и популярный, не зарывался и вел себя осторожнее – это тоже не история про братьев Навальных, это история про братьев Подрабинеков. Навальный возмущается тем фактом, что его брата, приговорив к тюремному сроку, фактически взяли в заложники, в выражениях, которыми описывал схожую драму несколько десятилетий назад Подрабинек, разве что режим тогда в России был жестче и подлее.

Именно поэтому путинский режим на данном этапе устойчивее, чем режим Януковича – хотя и имеет ту же криминальную природу, разве что замешанную на гнусности тех, кто сажал, а не тех, кто сидел. Другой вопрос – а почему вообще Путин при таком ошеломительном рейтинге вообще чего-то и кого-то боится? Что ему Навальный?

И на этот вопрос есть простое объяснение. Во-первых, Путин и его окружение прекрасно понимают, что рейтинг  главы государства в России – результат телевизионной пропаганды и холопского послушания. Через 48 часов после отставки Путина с поста президента России большинство его бывших подданных будут рассказывать о недостатках его правления, авторитарных замашках, крахе надежд. Путина "полюбят" опять разве что в случае, если после него будет хуже – как сейчас многие отставные советские любят Брежнева. Но Путину и его окружению будет уже совершенно все равно!

Кроме того, поддержка Путина во многом обусловлена шовинистическими тенденциями в нравственно ограниченном российском обществе. То, что для большинства современных наций – позор, для россиян – успех. Этим смещением нравственной шкалы Россия так разительно и отличается и от современного мира, и от Украины. И в этом смещении разницы между Путиным и Навальным, утверждающим, что оккупированный Крым "не бутерброд" – никакой разницы нет. Но традиционное стремление россиян компенсировать собственную рабскую покорность власти за счет унижения и уничтожения свободы других сочетается у них с глубочайшим недоверием к самим государственным институтам.

Поэтому Навальный с его разговорами о "партии жуликов и воров" и критикой власти за ее уголовную сущность воспринимается как серьезный раздражитель, куда более серьезный, чем те немногочисленные оппозиционеры, кто утверждает, что Российское государство может рухнуть не из-за коррупции, а из-за оккупации чужой земли. Потому что – пусть все рушится, лишь бы "Крымнаш" и "наваляли пиндосам". А вот почему нужно страдать за воровство чиновников, полицейских и судей – совершенно непонятно даже самому нравственно отсталому гражданину России.

Понимая это, российская власть и сманеврировала по-чекистски, перенесла приговор, дала Навальному условный срок и взяла в заложники его брата. Но саму революцию не предотвратила, а только отложила. Учитывая отношение Путина и прочих к собственному населению и непонимание российским руководством реалий, можно уверенно предсказать нарастание социальных протестов по мере ухудшения жизненного уровня граждан и нарастания кошмара в экономике. И, конечно, протестовать граждане будут не против оккупации Крыма – он все равно "наш", а против жуликов и воров, которые теперь и Крым обкрадывают.

Русский бунт неизбежен.

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