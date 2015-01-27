Российский "шар": зачем Путину Приднестровский балласт и нахлебники с Донбасса

Российская экономика сегодня все больше напоминает проткнутый сразу в нескольких местах – нефть, санкции, глупость власти – воздушный шар, стремительно приближающийся к земле. И, как и следовало ожидать, пассажиры кремлевской "корзины" начали сбрасывать балласт в нелепой надежде, что шар взмоет в воздух.

Одним из первых сброшенных на землю ненужных грузов стало Приднестровье. Делегации самопровозглашенной "республики", еще недавно считавшейся важной частью путинского "русского мира", показали большой кукиш вместо запрошенных 100 миллионов долларов для выплаты пенсий и прочих социальных обязательств. Президенту ПМР Евгению Шевчуку попеняли, что он летает специальными чартерными рейсами в то время, как руководимая им "республика" едва сводит концы с концами. Но и это еще не все. Отказав Тирасполю в деньгах, российские руководители рассказали, каким может быть будущее "независимой республики". По словам заместителя министра иностранных дел России Геннадия Карасина, "Приднестровье, будучи нашим партнером, должно быть особым районом с особыми гарантиями статуса в рамках единого молдавского государства". Само превращение республики в район, согласитесь, впечатляет. Даже в прошлом ПМР была несколькими районами в Молдавской ССР.

Между тем в Приднестровье самый настоящий социальный кризис: не выплачиваются зарплаты и пенсии, останавливаются предприятия, отменяются льготы. Экономики мятежного региона больше нет. И летает Шевчук чартерами или нет, а найти средства для обманутых российской пропагандой жителей оккупированной части Молдовы стоило бы. Но Москве не до этого.

Справедливости ради нужно сказать, что Москва не в первый раз играет Приднестровьем ради доказательства собственной объективности. Так было и после войны с Грузией: оккупировав Абхазию и Южную Осетию и признав "независимость" своих новых колоний, Россия стала демонстрировать заинтересованность в восстановлении территориальной целостности Молдовы. Сейчас отказ в поддержке и слова о "районе" должны были бы опять показать, что Россия не покушается ни на чью целостность. И Донбасс должен вернуться в состав "федеративной Украины", и Приднестровье получить особый статус... Только Крым – наш, ну и еще Абхазия с Южной Осетией независимы, а так Россия – просто страж международного права.

Но на самом деле все может выглядеть намного прозаичнее. Это в начале крымской авантюры Путину и его окружению могли приходить в голову идеи о "дуге" до Приднестровья. Но скоро средств не будет хватать на прокорм самих дорогих россиян, не то что там каких-то нахлебников. С отказа Приднестровью все только начинается. Кремль и так держит Донбасс в черном теле "гуманитарных конвоев". Уже вскоре придет очередь Абхазии и Южной Осетии, которые обнаружат, что, несмотря на подписанные с ними новые договора, денег Россия им платить не собирается – хотя Тбилисский аэропорт для местных сепаратистов закрыт, не то, что Кишиневский для Шевчука и летать чартерами им неоткуда. Ну, а затем уже придет очередь собственно российских регионов. Начнут с ненастоящего – Крыма. А закончат – вы правильно догадались – Чеченской республикой.

Больше выбрасывать будет нечего. И шар упадет.