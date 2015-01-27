Российский "шар": зачем Путину Приднестровский балласт и нахлебники с Донбасса

Виталий Портников

Публицист, журналист

27 января 2015, 13:49

Пассажиры кремлевской "корзины" начали сбрасывать балласт в надежде, что шар взмоет в воздух.

Российская экономика сегодня все больше напоминает проткнутый сразу в нескольких местах – нефть, санкции, глупость власти – воздушный шар, стремительно приближающийся к земле. И, как и следовало ожидать, пассажиры кремлевской "корзины" начали сбрасывать балласт в нелепой надежде, что шар взмоет в воздух.

Одним из первых сброшенных на землю ненужных грузов стало Приднестровье. Делегации самопровозглашенной "республики", еще недавно считавшейся важной частью путинского "русского мира", показали большой кукиш вместо запрошенных 100 миллионов долларов для выплаты пенсий и прочих социальных обязательств. Президенту ПМР Евгению Шевчуку попеняли, что он летает специальными чартерными рейсами в то время, как руководимая им "республика" едва сводит концы с концами. Но и это еще не все. Отказав Тирасполю в деньгах, российские руководители рассказали, каким может быть будущее "независимой республики". По словам заместителя министра иностранных дел России Геннадия Карасина, "Приднестровье, будучи нашим партнером, должно быть особым районом с особыми гарантиями статуса в рамках единого молдавского государства". Само превращение республики в район, согласитесь, впечатляет. Даже в прошлом ПМР была несколькими районами в Молдавской ССР.

Между тем в Приднестровье самый настоящий социальный кризис: не выплачиваются зарплаты и пенсии, останавливаются предприятия, отменяются льготы. Экономики мятежного региона больше нет. И летает Шевчук чартерами или нет, а найти средства для обманутых российской пропагандой жителей оккупированной части Молдовы стоило бы. Но Москве не до этого.

Справедливости ради нужно сказать, что Москва не в первый раз играет Приднестровьем ради доказательства собственной объективности. Так было и после войны с Грузией: оккупировав Абхазию и Южную Осетию и признав "независимость" своих новых колоний, Россия стала демонстрировать заинтересованность в восстановлении территориальной целостности Молдовы. Сейчас отказ в поддержке и слова о "районе" должны были бы опять показать, что Россия не покушается ни на чью целостность. И Донбасс должен вернуться в состав "федеративной Украины", и Приднестровье получить особый статус... Только Крым – наш, ну и еще Абхазия с Южной Осетией независимы, а так Россия – просто страж международного права.

Но на самом деле все может выглядеть намного прозаичнее. Это в начале крымской авантюры Путину и его окружению могли приходить в голову идеи о "дуге" до Приднестровья. Но скоро средств не будет хватать на прокорм самих дорогих россиян, не то что там каких-то нахлебников. С отказа Приднестровью все только начинается. Кремль и так держит Донбасс в черном теле "гуманитарных конвоев". Уже вскоре придет очередь Абхазии и Южной Осетии, которые обнаружат, что, несмотря на подписанные с ними новые договора, денег Россия им платить не собирается – хотя Тбилисский аэропорт для местных сепаратистов закрыт, не то, что Кишиневский для Шевчука и летать чартерами им неоткуда. Ну, а затем уже придет очередь собственно российских регионов. Начнут с ненастоящего – Крыма. А закончат – вы правильно догадались – Чеченской республикой.

Больше выбрасывать будет нечего. И шар упадет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Путин Украина Крым Портников Виталий Портников колонка Приднестровье авторская колонка балласт
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять