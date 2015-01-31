Иррациональное зерно: заберут ли у России футбольный мундиаль?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
31 января 2015, 15:06

Представитель Украины при ЕС предложил в качестве санкций лишить Россию права на чемпионат мира по футболу. Реально ли это сделать?

Постоянный представитель Украины при ЕС Константин Елисеев предложил Европарламенту в качестве санкций к стране-агрессору – Российской Федерации – лишить ее права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Реально ли это сделать, и стоит ли педалировать этот вопрос?

Футбольный мундиаль в мировой событийной иерархии прочно удерживает 2-е место вслед за летними олимпийскими играми. Если же брать реальный интерес зрителей, то можно смело назвать чемпионат мира по футболу самым значимым спортивным событием в мире. Ведь на олимпиаду не приедет, скажем, 50 000 поклонников таланта Елены Исинбаевой или Елены Костевич, а на мировой футбольный форум иные страны способны делегировать несколько десятков тысяч болельщиков в любую точку земного шара.

Естественно, что затраты принимающей страны на организацию столь значимого в мировом масштабе турнира велики. Приобретения – имиджевые, инфаструктурные, футбольные – могут и не перекрыть расходов. Санкционный пресс на Российскую Федерацию уже заставил организаторов мундиаля официально сократить смету на 10%. То ли еще будет. Программа подготовки к ЧМ-2018, утвержденная правительством РФ полтора года назад, первоначально предусматривала выделение 664,1 млрд рублей (около 10 млрд долларов по нынешнему курсу). Примерно половину этих средств выделял федеральный бюджет, 101,6 млрд рублей (1,5 млрд долларов) – региональные бюджеты, еще 226,3 млрд рублей (3,5 млрд долларов) планировалось получить из внебюджетных источников.

В конце 2014 года министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко признал, что у оргкомитета ЧМ-2018 образовался дефицит бюджета на следующий год и что устроители первенства планеты "рассчитывают на пожертвования от частных лиц". 

В минувший четверг Мутко официально объявил о том, что организаторы поумерили свои аппетиты. При этом чиновник заметил: "В программе подготовки к чемпионату мира сокращению подверглись статьи, не касающиеся инфраструктуры". Сокращение, по его словам, коснется "организационных вопросов, субсидий оргкомитету, подготовки к церемонии жеребьевки и прочих расходов".

Что же касается стадионов, то из-за удорожания стройматериалов расходы на их подготовку, видимо, возрастут примерно на 25-30%. Причина этого лежит на поверхности.

"У каждого стадиона 25% структуры – это импорт, – пояснил министр. – Начинку, к сожалению, мы сегодня можем заменить не всю". Очевидно, дальнейшее падение рубля еще больше удорожит новые российские спортсооружения.

В Украине уже стали раздаваться голоса: а стоит ли настаивать на лишении агрессивного соседа права проведения мундиаля? Ведь чем больше расходов на стадионы и инфраструктуру, тем меньше денег пойдет на войну с Украиной, тем меньше украинцев погибнет от рук варваров. Возможно, определенное рациональное зерно в таком утверждении есть, но поведение России само по себе иррационально, и гарантий сокращения расходов на войну даже при проведении мундиаля не даст никто.

Скорее, может пострадать медицина, социальная сфера, образование, культура. А оставить Россию без мундиаля значит нанести колоссальный имиджевый удар (хотя она зачастую сама наносит удары по своему имиджу похлеще братьев Кличко) агрессору.

Но предложение Европарламенту, скорее всего, не по адресу. Ведь наделяет ту или иную страну правом проведения мундиаля отнюдь не Европарламент, а высший мировой футбольный орган – ФИФА. Соответственно, только он и может лишить выбранную страну этого права. Как правило, футбольные топ-чиновники противятся вмешательству политических институтов в свою деятельность. Они исподволь строили свое надгосударство и полагают, что вправе распоряжаться им по своему усмотрению.

Прецедент лишения страны права проведения чемпионата мира уже был. В 1974 году на заседании Исполкома ФИФА было принято решение об организации чемпионата мира 1986 года в Колумбии. Колумбийцы, засучив рукава, взялись было за дело. В тамошнем парламенте приняли закон о финансировании и подготовке к чемпионату мира. Но, увы, экономика Колумбии имела на этот счет мнение, отличное от чаяний любителей футбола. В стране наступил экономический кризис, и сами жители Колумбии все чаще стали выступать против организации масштабного футбольного форума на своей родине.

Да и парламентская оппозиция боролась против турнира доступными ей средствами: в частности, ею был заблокирован очередной правительственный транш на футбольную фиесту.

"Нечего натягивать фрак на голое тело, стоит сначала обзавестись рубашкой", – писала по поводу несоизмеримости футбольных амбиций Колумбии с экономическим положением страны местная пресса. Грядущий мундиаль явно раздражал людей, едва сводивших концы с концами. В итоге, само правительство Колумбии сообщило ФИФА о невозможности организации турнира. Выход был найден быстро. Свои услуги предложили мексиканцы, американцы и канадцы. В результате, за три года до старта было принято решение остановиться на мексиканском варианте (именно Мексика, прекрасно справившаяся с организацией мундиаля в 1970 году, послужила вдохновителем для колумбийцев). ФИФА не прогадало: ацтеки провели мундиаль на самом высоком уровне.

Сейчас до чемпионата мира также остается три года. Едва ли стоит рассчитывать на то, что Россия откажется от него по собственному желанию (для этого кризис должен принять угрожающие масштабы).

Однако представить себе участие Украины в российском чемпионате мира очень сложно (так, украинская сборная по хоккею с мячом отказалась от участия в чемпионате мира по этому виду спорта, стартующему на днях в российском Хабаровске). Уж слишком глубока психологическая рана, нанесенная нам соседом, цинично называющим себя братским народом.

Увы, говоря словами Владимира Высоцкого, даже огни еще долго мы будем принимать за пожары, притом, что число собственно пожарищ, к сожалению, не уменьшается.

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