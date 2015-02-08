Трансферное окно: смогут ли Антунеш и Бетау помочь "Динамо" вырвать чемпионство у "Шахтера"

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
8 февраля 2015, 14:16

5-очковое преимущество киевлян над "горняками" не выглядит запредельным.

В футбольной Европе закрылось зимнее трансферное окно. Украина традиционно продлила "проветривание" до начала марта. Итоги? Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер назвал его самым пассивным за всю историю и высказал убеждение, что оно не нужно: мол, разрушает единство команды по ходу сезона. С первой частью утверждения Венгера соглашусь (вероятно, сыграл свою роль финансовый фейр-плей: тратить можно не больше, чем зарабатываешь), со второй – частично (при отсутствии длительной зимней паузы вывод Венгера логичен, если же зимнее межсезонье по продолжительности превышает летнее, то как же обойтись без покупок и продаж?).

Тем не менее, на континенте состоялось несколько крупных сделок, привлекших внимание мировых СМИ заоблачными суммами. Так, в Бундеслигу из "Челси" вернулся чемпион мира Андре Шюррле. Идущий вторым недавний победитель "Баварии" "Вольфсбург", щедро одариваемый деньгами "Фольксвагена", позволил себе потратить 32 миллиона евро на усиление позиции "под нападающими". Станет ли Андре тем архимедовым рычагом, который позволит "волкам" сбросить с трона "Баварию"? Стоит ли таких денег Шюррле? Легендарный капитан бундестима 1990-х Лотар Маттеус убежден: стоит. Не буду спорить со столь выдающимся специалистом. Скажу лишь, что сам по себе титул чемпиона мира зачастую непомерно (а иногда и неправомерно) удорожает игрока. Рынок объективен, скажете вы? Посмотрим на эффективность такой инвестиции вольфсбургцев. Во всяком случае, футболки с фамилией "Шюррле" уже идут среди тамошних фанов на ура.

Большим количеством заметных трансферов отметился туманный Альбион. За 33,4 млн евро "Челси" приобрел права на колумбийского полузащитника "Фиорентины" Хуана Куадрадо. Новое приобретение клуба Романа Абрамовича, очевидно, имеет все шансы вытеснить с позиции правого полузащитника своих конкурентов. Впрочем, колумбиец может сыграть и в центре полузащиты. Во всяком случае, экс-горняку Виллиану теперь придется попотеть на тренировках, чтобы не лишиться места в основе. Ивуарийский форвард Винфрид Бони проследовал из "Суонси" в "Манчестер Сити" за 32,3 млн евро. Новый "горожанин" обладает целым набором положительных футбольных качеств: быстротой принятия решений, цепкостью, неуступчивостью, хорошо поставленным ударом, голевым чутьем. Но не уверен, что его объективная цена превышает 25 млн евро.

В Испании раскошелилась "Валенсия". "Летучие мыши" выложили 25 млн евро за опорного полузащитника португальской "Бенфики" Энцо Переса. Примечательно, что аргентинец быстро освоился в "Валенсии", прекрасно проявив себя уже в первой игре – победной против мадридского "Реала".

Итальянская Серия А, поиздержавшаяся в последнее время, очевидно, не может себе позволить столь затратных приобретений. Более-менее расщедрилась только "Рома", выкупившая у московского ЦСКА за 14,4 млн евро ивуарийского форварда Сейду Думбию. А вот интернет-сага о переходе в стан римских "волков" днепрянина Евгения Коноплянки не закончилась заключением контракта: украинец остается в Днепропетровске.

Нашим футбольным клубам сейчас не до жиру. Вероятно, не стоит строго судить их за то, что по трансферному рынку они слоняют слонов в нынешнюю зиму. С уходом наставника одесского "Черноморца" Романа Григорчука в азербайджанскую "Габалу" за ним потянулись футболисты одесского клуба. Очевидно, Дмитрий Безотосный, Алексей Гай, Михаил Сиваков, Руслан Фомин способны поднять скромный клуб из нефтяной постсоветской страны на новый уровень. Да и сами будут в "Габале", да не в обиде. А два одессита – Иван Бобко и Кирилл Ковальчук – подписали контракты с "Металлистом". Харьковскому клубу, очевидно, необходимо как-то компенсировать массовый исход южноамериканского легиона. Самый лучший путь – поиск талантов на просторах Украины, идеальный – в клубах элиты.

"Днепр" совершил два громких приобретения: из киевского "Динамо" в стан сине-бело-голубых перебрался игрок сборной Украины Роман Безус, а из далеких бразильских палестин защитник Эжидиу. Приход мастеровитого бразильца вполне может компенсировать уход Ивана Стринича в "Наполи".

"Шахтер" не отличался особой активностью на рынке. Будоражившие футбольную общественность слухи о возможном уходе нескольких бразильцев в европейские топ-клубы так и остались слухами. С покупками "горняки" также решили повременить. В целом, состав "Шахтера" по-прежнему силен и навязать динамовцам борьбу за чемпионство команда Мирчи Луческу наверняка сможет (пятиочковый гандикап не выглядит запредельным).  

"Динамо" приобрело левого защитника испанской "Малаги" Виторину Антунеша. Нечасто футболисты не последних в испанской Примере клубов меняют Пиренейский полуостров на берега Днепра, тем более в суровое военное время. Дебют у португальского новичка получился немного смазанным: в контрольной игре против румынской "Астры", возглавляемой Олегом Протасовым, ошибка новой "пятерки" "Динамо" привела к голу в ворота киевлян. Впрочем, сомневаться в квалификации Антунеша не приходится: те, кто регулярно наблюдает за матчами испанского первенства, отмечают усердие португальца при игре в отборе, отменную физическую готовность и самоотверженность. А повторное подписание контракта с хорошо известным в Киеве бразильцем Бетау (даже во французском "Эвиане" искренне считавшим себя "киевлянином") призвано укрепить оборону бело-синих.

В целом, нынешнее трансферное окно (правда, если судить по количеству трансферов с украинской составляющей, то его можно скорее окрестить оконцем) утомило отечественных болельщиков. Псевдоинформационный вал накатывался со страшной силой. Вокруг футболистов украинских клубов роилась масса слухов, но большинство дрогостоящих иностранцев продолжают свое "украинское приключение" (именно этими словами принято в последнее время называть подписание контрактов с нашими клубами). Затянется ли оно? Конечно, для пресечения чемоданных настроений игроков важнейшее условие – мир в Украине. Финансовый аспект? Он тоже немаловажен. Наш народ, битый-перебитый разнообразными материальными кризисами, научился приспосабливаться к небогатой действительности. Безусловно, многомиллионные контракты и купание футбольных звезд в роскоши действуют на обывателя, нередко еле сводящего концы с концами, как красная тряпка на быка. Может быть, поэтому при заключении контрактов с иностранцами наши клубы, как правило, не разглашают ни сумму трансфера, ни зарплату статусных новичков.

Алексей Рыжков

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Днепр Динамо футбол Рыжков Алексей Рыжков Шахтер Черноморец Металлист трансферы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять