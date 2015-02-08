Трансферное окно: смогут ли Антунеш и Бетау помочь "Динамо" вырвать чемпионство у "Шахтера"

В футбольной Европе закрылось зимнее трансферное окно. Украина традиционно продлила "проветривание" до начала марта. Итоги? Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер назвал его самым пассивным за всю историю и высказал убеждение, что оно не нужно: мол, разрушает единство команды по ходу сезона. С первой частью утверждения Венгера соглашусь (вероятно, сыграл свою роль финансовый фейр-плей: тратить можно не больше, чем зарабатываешь), со второй – частично (при отсутствии длительной зимней паузы вывод Венгера логичен, если же зимнее межсезонье по продолжительности превышает летнее, то как же обойтись без покупок и продаж?).

Тем не менее, на континенте состоялось несколько крупных сделок, привлекших внимание мировых СМИ заоблачными суммами. Так, в Бундеслигу из "Челси" вернулся чемпион мира Андре Шюррле. Идущий вторым недавний победитель "Баварии" "Вольфсбург", щедро одариваемый деньгами "Фольксвагена", позволил себе потратить 32 миллиона евро на усиление позиции "под нападающими". Станет ли Андре тем архимедовым рычагом, который позволит "волкам" сбросить с трона "Баварию"? Стоит ли таких денег Шюррле? Легендарный капитан бундестима 1990-х Лотар Маттеус убежден: стоит. Не буду спорить со столь выдающимся специалистом. Скажу лишь, что сам по себе титул чемпиона мира зачастую непомерно (а иногда и неправомерно) удорожает игрока. Рынок объективен, скажете вы? Посмотрим на эффективность такой инвестиции вольфсбургцев. Во всяком случае, футболки с фамилией "Шюррле" уже идут среди тамошних фанов на ура.

Большим количеством заметных трансферов отметился туманный Альбион. За 33,4 млн евро "Челси" приобрел права на колумбийского полузащитника "Фиорентины" Хуана Куадрадо. Новое приобретение клуба Романа Абрамовича, очевидно, имеет все шансы вытеснить с позиции правого полузащитника своих конкурентов. Впрочем, колумбиец может сыграть и в центре полузащиты. Во всяком случае, экс-горняку Виллиану теперь придется попотеть на тренировках, чтобы не лишиться места в основе. Ивуарийский форвард Винфрид Бони проследовал из "Суонси" в "Манчестер Сити" за 32,3 млн евро. Новый "горожанин" обладает целым набором положительных футбольных качеств: быстротой принятия решений, цепкостью, неуступчивостью, хорошо поставленным ударом, голевым чутьем. Но не уверен, что его объективная цена превышает 25 млн евро.

В Испании раскошелилась "Валенсия". "Летучие мыши" выложили 25 млн евро за опорного полузащитника португальской "Бенфики" Энцо Переса. Примечательно, что аргентинец быстро освоился в "Валенсии", прекрасно проявив себя уже в первой игре – победной против мадридского "Реала".

Итальянская Серия А, поиздержавшаяся в последнее время, очевидно, не может себе позволить столь затратных приобретений. Более-менее расщедрилась только "Рома", выкупившая у московского ЦСКА за 14,4 млн евро ивуарийского форварда Сейду Думбию. А вот интернет-сага о переходе в стан римских "волков" днепрянина Евгения Коноплянки не закончилась заключением контракта: украинец остается в Днепропетровске.

Нашим футбольным клубам сейчас не до жиру. Вероятно, не стоит строго судить их за то, что по трансферному рынку они слоняют слонов в нынешнюю зиму. С уходом наставника одесского "Черноморца" Романа Григорчука в азербайджанскую "Габалу" за ним потянулись футболисты одесского клуба. Очевидно, Дмитрий Безотосный, Алексей Гай, Михаил Сиваков, Руслан Фомин способны поднять скромный клуб из нефтяной постсоветской страны на новый уровень. Да и сами будут в "Габале", да не в обиде. А два одессита – Иван Бобко и Кирилл Ковальчук – подписали контракты с "Металлистом". Харьковскому клубу, очевидно, необходимо как-то компенсировать массовый исход южноамериканского легиона. Самый лучший путь – поиск талантов на просторах Украины, идеальный – в клубах элиты.

"Днепр" совершил два громких приобретения: из киевского "Динамо" в стан сине-бело-голубых перебрался игрок сборной Украины Роман Безус, а из далеких бразильских палестин защитник Эжидиу. Приход мастеровитого бразильца вполне может компенсировать уход Ивана Стринича в "Наполи".

"Шахтер" не отличался особой активностью на рынке. Будоражившие футбольную общественность слухи о возможном уходе нескольких бразильцев в европейские топ-клубы так и остались слухами. С покупками "горняки" также решили повременить. В целом, состав "Шахтера" по-прежнему силен и навязать динамовцам борьбу за чемпионство команда Мирчи Луческу наверняка сможет (пятиочковый гандикап не выглядит запредельным).

"Динамо" приобрело левого защитника испанской "Малаги" Виторину Антунеша. Нечасто футболисты не последних в испанской Примере клубов меняют Пиренейский полуостров на берега Днепра, тем более в суровое военное время. Дебют у португальского новичка получился немного смазанным: в контрольной игре против румынской "Астры", возглавляемой Олегом Протасовым, ошибка новой "пятерки" "Динамо" привела к голу в ворота киевлян. Впрочем, сомневаться в квалификации Антунеша не приходится: те, кто регулярно наблюдает за матчами испанского первенства, отмечают усердие португальца при игре в отборе, отменную физическую готовность и самоотверженность. А повторное подписание контракта с хорошо известным в Киеве бразильцем Бетау (даже во французском "Эвиане" искренне считавшим себя "киевлянином") призвано укрепить оборону бело-синих.

В целом, нынешнее трансферное окно (правда, если судить по количеству трансферов с украинской составляющей, то его можно скорее окрестить оконцем) утомило отечественных болельщиков. Псевдоинформационный вал накатывался со страшной силой. Вокруг футболистов украинских клубов роилась масса слухов, но большинство дрогостоящих иностранцев продолжают свое "украинское приключение" (именно этими словами принято в последнее время называть подписание контрактов с нашими клубами). Затянется ли оно? Конечно, для пресечения чемоданных настроений игроков важнейшее условие – мир в Украине. Финансовый аспект? Он тоже немаловажен. Наш народ, битый-перебитый разнообразными материальными кризисами, научился приспосабливаться к небогатой действительности. Безусловно, многомиллионные контракты и купание футбольных звезд в роскоши действуют на обывателя, нередко еле сводящего концы с концами, как красная тряпка на быка. Может быть, поэтому при заключении контрактов с иностранцами наши клубы, как правило, не разглашают ни сумму трансфера, ни зарплату статусных новичков.

Алексей Рыжков