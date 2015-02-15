Реальное перемирие: что отличает футбольных ультрас от украинских политиков?

"Одесса!" – громогласный заряд динамовских фанов нарушил тишину на НСК "Олимпийский". Не услышав от одесситов отзыва, столичные фаны повторили заряд. На этот раз посланцы Южной Пальмиры ответили зычным: "Киев". Заминка, видимо, была вызвана техническими причинами (одесские ультрас горячо обсуждали игровой эпизод и не сразу сориентировались), а затем южане зарядили "Киев" на один раз больше, чтобы компенсировать недостачу. Такие переклички на украинских стадионах в прошлом календарном году стали привычными. Без них не проходит ни один футбольный матч.

В том матче динамовцы победили "моряков" - 2:0, однако это не испортило отношения между киевскими и одесскими ультрас. Вчерашние оппоненты нашли общий язык, объединившись во имя Украины.

"Пользуется ли спросом такая футболка?" – спрашиваю у продавщицы фан-магазина на харьковском ОСК "Металлист", обратив внимание на провокационное одеяние с эмблемой "Металлиста" и перечеркнутыми знаками киевского "Динамо" и "Днепра". "Вот уже год, как нет", – ответила моя собеседница. Знакомый нам с советских времен слоган "Миру – мир!" (который, кстати, вызывал неадекватную реакцию у московских стражей порядка во время прошлогодних антивоенных митингов в Белокаменной) воплотили в жизнь на стадионах и близ них люди, отношение к которым у обывателей, мягко говоря, неоднозначное.

Редко ли слышим из критических уст: фанат (слово "ультрас" до недавнего времени нечасто употреблялось в отечественной прессе) – значит хулиган и пьяница! Обывательский подход, свойственный представителям диванной сотни, главенствовал и в СМИ. Впрочем, эти "хулиганы и пьяницы", в отличие от респектабельных политиков в костюмах от кутюр, смогли сделать, казалось бы невозможную вещь для нашей страны – объединиться. Обостренный индивидуализм, столь свойственный украинской ментальности (это неплохо, когда человек живет своим умом и не полагается на молву и телевизионный треп, но есть вещи, которые можно сделать только вместе), отложен до поры.

Внимание, видеоролик содержит нецензурную лексику!

"Мы – не враги, мы – украинцы!" – провозгласили наиболее активные поклонники футбола. Перемирие включает в себя запрет на оскорбляющие баннеры и заряды, подрезалово (или, говоря понятным языком, изымание баннеров и атрибутики других клубов), сжигание шарфов оппонентов, граффити-войны, конфликты с обычными болельщиками (забыто их презрительное определение "кузьмичи"). Кроме того, введен запрет на городской околофутбол (проще говоря, на драки между фанатами противоборствующих группировок). Ответ на вопрос, куда должен быть сориентирован стратегический путь Украины, для большинства ультрас очевиден. Пожалуй, лишь поклонники канувшего в Лету ФК "Севастополь" имели насчет будущего Украины особые представления. И то не все…

Во времена СССР (по которому так тоскуют адепты "русского мира") поле фанатской брани было понятным. Почитатели украинских клубов (за небольшим исключением) враждовали с московскими, поддерживали отличные отношения с болельщиками из Ленинграда, Литвы, Молдовы и Грузии, нейтрально относились к белорусам. В первые годы независимости фан-движение пришло в упадок. Футбол оказался где-то на задворках общественного внимания. Внутриукраинские противостояния еще не оформились. С ренессансом украинского футбола, приходом в клубы олигархов, успехами в Европе стали ревниво относиться друг к другу и фаны, число которых росло. Семена вражды между болельщиками были посеяны не в последнюю очередь благодаря поведению некоторых футбольных функционеров, взрывавших медиа-пространство громкими заявлениями. Фанатские битвы (если хотите, междоусобные войны) были порой весьма жестокими. Сейчас, очевидно, пришло время пересмотреть свои взгляды, оставить усобицы, и патриотические заряды фан-секторов стали слышны далеко за пределами стадионов.

Но не только здравицами в адрес Родины и неохитами о лидере агрессивного соседа, регулярно звучащими на трибунах отечественных стадионов, знамениты украинские ультрас. Недавние враги стояли плечом к плечу на Майдане, а ныне многие футбольные фаны воюют на Донбассе, регулярно передавая с передовой фото- и видеоприветы с флагами любимых клубов. А там вчерашние разборки кажутся конфликтами в детской песочнице. Там тебе противостоит циничный и беспринципный враг, не выбирающий средств в достижении неясной, но, судя по всему чудовищной цели.

Декларируемый срок фан-перемирия – до окончания борьбы за независимость Украины. А до победы над зарвавшимся врагом ой как далеко.

Что отличает ультрас от политиков? Всегда полагал, что, прежде всего, чистота помыслов. Объяснить это легко: большинство ультрас молоды и просто не умеют лицемерить и притворяться. Увы, это сомнительное искусство в совершенстве освоили политиканы. Прямые виновники донбасского конфликта (имею в виду обладателей украинских паспортов, о кремлевских поджигателях войны разговор особый) просаживают "честно наворованное" у безответных жителей Донбасса (а ведь именно их голос так горячо призывают услышать "патриоты" региона) далеко от верховьев и низовьев Кальмиуса. В течение года перемирия я четко понял, что ультрас способны договариваться и на деле соблюдать договоренности. Берите пример, радетели о народном счастье!