Лицензия на убийство, или Почему Немцова застрелили у ворот Кремля

Накануне XIX партконференции КПСС я решил записать на Красной площади короткие интервью с москвичами и гостями советской столицы — о том, каких перемен они ждут. Не успел я выйти на площадь и достать даже не магнитофон, а самый обычный блокнот с ручкой, как половина туристов оказалась работниками госбезопасности. От привода в участок меня спасло только журналистское удостоверение — уже была перестройка, и работники КГБ решили, что в моих действиях нет ничего угрожающего. И такой режим тотального контроля над территорией, прилегающей к Кремлю, остается по сей день.

Вы можете провести простой эксперимент — попытаться навести на Кремль…нет, не оружие, а обычную телекамеру — и сами увидите, что будет, если у вас нет соответствующего разрешения Федеральной службы охраны. Поэтому нет в России более безопасной территории, чем территория, прилегающая к Кремлю. Если кто-то действительно хочет убить человека, он точно будет делать это не под камерами наблюдения и не рядом с прогуливающимися прохожими, которые запросто могут оказаться переодетыми офицерами ФСО. Лицензию на убийство у Кремля имеет только сама российская власть.

Поэтому мне смешны предложения "подождать результатов следствия" по убийству Немцова. Поэтому мне крайне странно слышать, что Путин "должен сделать все возможное, чтобы найти убийц". Путин, наверное, и тех, кто сбил "Боинг" должен найти? И тех, кто убил Литвиненко — благо искать долго не нужно, стоит только сходить в Государственную думу? Вообще, почему призывающие Путина к расследованию убийства одного из самых ярких оппозиционеров России считают, что он еще кому-то что-то должен? Путин живет в своем собственном мире, довольно сильно отличающемся от мира, в котором мы с вами находимся. И в этом мире все должны ему.

Но если призывы поскорее расследовать дело об убийстве Немцова в стране, в которой давно нет ни суда, ни следствия — просто глупость, то попытки списать это убийство на ЦРУ, "Правый сектор" или российскую оппозицию — откровенный идиотизм. Потому что если сегодня ЦРУ, "Правый сектор" или российские оппозиционеры могут запросто провести операцию по убийству человека в наиболее тщательно охраняемой зоне Москвы, то почему им завтра не устроить что-нибудь пострашнее? Почему они вообще решили стрелять в Немцова, чтобы ухудшить "репутацию" Путина, а не в самого российского президента или в кого-нибудь еще из представителей его администрации? Ведь если российские спецслужбы с их неимоверно раздутым бюджетом не контролируют даже пространство вокруг Кремля, то как они могут отвечать за безопасность главы государства? Мало ли что завтра придумает ЦРУ или "Правый сектор"?

Нет, в эффективности ФСБ и ФСО — по крайней мере, на кремлевском пятачке — я не сомневаюсь. И никогда не поверю, что Бориса могли убить у Кремля "просто так" — не могли. В авторитарных странах вообще ничего не делается "просто так". Маттеотти не убивали "просто так". Рейхстаг не поджигали "просто так". Все это было запланировано, осмысленно — и вне зависимости от ответственности первых лиц за эти провокации имело совершенно очевидные страшные последствия.

И убийство Немцова тоже будет их иметь.