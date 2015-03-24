Будет ли Греция искать счастья в объятьях Путина?

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прибыл в Берлин для переговоров с федеральным канцлером Ангелой Меркель. Это действительно судьбоносные переговоры для популистского греческого правительства — либо Ципрасу удастся доказать, что он готов к реформам, либо Европейский Союз откажет ему в новых кредитах и греческому премьеру придется искать счастья в объятиях российского президента Владимира Путина. Греция сегодня — куда большая проблема Берлина, чем Украина — потому что ее экономические проблемы ставят под вопрос устойчивость всей еврозоны. И, тем не менее, проблемы Греции — это и наши проблемы. Потому что экономики наших двух стран — вернее, отношение к экономике — очень похожи.

Судите сами. Только накануне приезда Ципраса в Берлин греческий парламент принимает закон об ужесточении наказаний налоговым уклонистам. То, что предприятия и граждане не платят налоги — одна из самых больших проблем страны, потери исчисляются десятками миллиардов долларов. Греческое правительство выражает надежду, что многие граждане страны воспользуются правом "налоговой амнистии" — возможностью заплатить налоги до конца марта без штрафов. Но я как-то в это не очень верю. Потому что в Греции обмануть государство — это доблесть. Не случайно богатые греки стараются вывозить средства из страны. При этом рост налогов для богачей не сравним с ростом налогов для малообеспеченных слоев населения. Плюс бюрократия — попробуйте-ка открыть в Греции бизнес и вы вспомните об Украине! Плюс раздутый государственный сектор и социальные льготы. Плюс невосприятие обществом режима жесткой экономии — именно поэтому греки и отдали власть популистам из бессмысленной партии СИРИЗа. Но при этом попробуйте вечером найти свободное место в ресторанах и барах Афин и Салоник. Труднее вам будет только в центре Киева!

Ничего не напоминает, нет? Греки и украинцы — смелые народы, умевшие восставать против оккупантов и бороться с тиранами. Но безответственность нередко сводила на нет их мужество. "Греки - это такой народ, — сказал радиостанции "Немецкая волна" живущий в Афинах экономист Йенс Бастиан, — который нарушение правил возвел в новое правило".

Если бы господину Бастиану посчастливилось бы жить в Киеве, он мог повторить свою оценку, ничего в ней не меняя.

Виталий Портников