Почему "орки" ДНР хотят превратить Украину в колонию взбесившейся метрополии

Виталий Портников

Публицист, журналист

31 марта 2015, 15:30

Если не защищаться на Донбассе — то завтра орки придут в Харьков, Полтаву, Чернигов и Киев.

Один из главарей ДНР Анатолий Ходаковский дал пространное интервью российскому порталу Lenta.ru. Ходаковский, до своего предательства руководивший донецкой "Альфой", считается человеком, способным наиболее внятно формулировать пропагандистские тезисы боевиков. И в этом интервью важно даже не то, что он хочет донести до российского читателя, а как он "проговаривается".

Практически весь текст беседы — это рассказ о том, как Ходаковский и его батальон "Восток" обустраивают "республику", как важно сохранить ее государственность и как опасен "украинский агрессор". Кстати, я с удовлетворением отметил, что экономическая блокада оккупированных территорий и борьба с коррупционерами начинает давать свои плоды. "Если раньше, пользуясь коррупцией в рядах украинских чиновников, мы умудрялись протаскивать в Донецк грузовики с продовольствием, чтобы заполнить полки хотя бы товарами первой необходимости, то сейчас это делать сложнее", — говорит Ходаковский.

Не знаю, нужно ли после этого объяснять, что отказываться от снабжения оккупированных территорий до полного восстановления нашего контроля над ними — это единственный шанс не допустить оккупации новых украинских земель. Как только грузовики с продовольствием начнут колоннами ехать на Донбасс, а в "банке ДНР" начнут выплачивать украинские пенсии — боевики немедленно пойдут на Мариуполь, чтобы мы кормили еще и его — а они контролировали город. И далее — везде.

Причем далее — везде — это отнюдь не преувеличение. К концу беседы с российским журналистом Ходаковскому надоедает его пресловутая "народная республика" и он честно говорит: "наша война закончится тогда, когда южнее России будет пророссийское антифашистское государство. Иначе говоря, нам нужна вся Украина". И тут же, сразу идет не менее точная и убийственная характеристика сути "народной республики" — "пока оперировать мобильными, подвижными подразделениями, такими как ДНР и ЛНР, удобнее".

Вот вам и вся "республика" — подвижное, мобильное подразделение и точка. Если уж сам "секретарь Совбеза ДНР" признает, что его республика — это банда, то что должны думать все остальные? Но, тем не менее, к словам Ходаковского стоит прислушаться в том числе и тем, кто задается вопросом: что мы защищаем на Донбассе и зачем выходцам из Ужгорода и Львова воевать так далеко от дома, раз жители Донбасса "сами хотят" к России.

Мы, как видите, воюем вовсе не с жителями Донбасса, а со специально отобранными Кремлем проходимцами, которые не собираются строить никакой своей республики, а натаскиваются на захват всей Украины. Причем вовсе не потому, что у них есть какое-то свое видение будущего нашей страны. Они и страны-то в упор не видят. Для них главное, чтобы Украина была "пророссийской", проще говоря — извечной колонией взбесившейся, ополоумевшей метрополии, которой они по-рабски служат! И если не защищаться на Донбассе — то завтра эти орки придут в Харьков, Полтаву, Чернигов, Киев. И во Львов и Ужгород тоже придут. Потому что вся Украина — это вся Украина. Ходаковский знает что говорит.

Именно поэтому особого выбора у нас нет. Мы можем либо окопаться по линии соприкосновения с бандитами, защищать каждую пядь свободной земли и вместе с международным сообществом шаг за шагом вытеснять путинский режим и его "квислингов" с Украины — либо сдаться на милость тех, кто хочет уничтожения и Украины, и ее свободы, и всех тех, кому дорога эта земля. Хочет не потому, что так сам решил — а потому, что так распорядился Путин, потому что так сказал "кум" с Лубянки — предателям Родины этого достаточно.

Я не хочу, чтобы мы впустили этих потерявших человеческое достоинство нелюдей в наши города и села. Я хочу, чтобы мы дожили до дня, когда они уйдут с захваченных ими земель. А для этого нужно обороняться.

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АТО Донбасс боевики ДНР Восток Портников Виталий Портников орки Ходаковский колония
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