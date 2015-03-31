Почему "орки" ДНР хотят превратить Украину в колонию взбесившейся метрополии

Один из главарей ДНР Анатолий Ходаковский дал пространное интервью российскому порталу Lenta.ru. Ходаковский, до своего предательства руководивший донецкой "Альфой", считается человеком, способным наиболее внятно формулировать пропагандистские тезисы боевиков. И в этом интервью важно даже не то, что он хочет донести до российского читателя, а как он "проговаривается".

Практически весь текст беседы — это рассказ о том, как Ходаковский и его батальон "Восток" обустраивают "республику", как важно сохранить ее государственность и как опасен "украинский агрессор". Кстати, я с удовлетворением отметил, что экономическая блокада оккупированных территорий и борьба с коррупционерами начинает давать свои плоды. "Если раньше, пользуясь коррупцией в рядах украинских чиновников, мы умудрялись протаскивать в Донецк грузовики с продовольствием, чтобы заполнить полки хотя бы товарами первой необходимости, то сейчас это делать сложнее", — говорит Ходаковский.

Не знаю, нужно ли после этого объяснять, что отказываться от снабжения оккупированных территорий до полного восстановления нашего контроля над ними — это единственный шанс не допустить оккупации новых украинских земель. Как только грузовики с продовольствием начнут колоннами ехать на Донбасс, а в "банке ДНР" начнут выплачивать украинские пенсии — боевики немедленно пойдут на Мариуполь, чтобы мы кормили еще и его — а они контролировали город. И далее — везде.

Причем далее — везде — это отнюдь не преувеличение. К концу беседы с российским журналистом Ходаковскому надоедает его пресловутая "народная республика" и он честно говорит: "наша война закончится тогда, когда южнее России будет пророссийское антифашистское государство. Иначе говоря, нам нужна вся Украина". И тут же, сразу идет не менее точная и убийственная характеристика сути "народной республики" — "пока оперировать мобильными, подвижными подразделениями, такими как ДНР и ЛНР, удобнее".

Вот вам и вся "республика" — подвижное, мобильное подразделение и точка. Если уж сам "секретарь Совбеза ДНР" признает, что его республика — это банда, то что должны думать все остальные? Но, тем не менее, к словам Ходаковского стоит прислушаться в том числе и тем, кто задается вопросом: что мы защищаем на Донбассе и зачем выходцам из Ужгорода и Львова воевать так далеко от дома, раз жители Донбасса "сами хотят" к России.

Мы, как видите, воюем вовсе не с жителями Донбасса, а со специально отобранными Кремлем проходимцами, которые не собираются строить никакой своей республики, а натаскиваются на захват всей Украины. Причем вовсе не потому, что у них есть какое-то свое видение будущего нашей страны. Они и страны-то в упор не видят. Для них главное, чтобы Украина была "пророссийской", проще говоря — извечной колонией взбесившейся, ополоумевшей метрополии, которой они по-рабски служат! И если не защищаться на Донбассе — то завтра эти орки придут в Харьков, Полтаву, Чернигов, Киев. И во Львов и Ужгород тоже придут. Потому что вся Украина — это вся Украина. Ходаковский знает что говорит.

Именно поэтому особого выбора у нас нет. Мы можем либо окопаться по линии соприкосновения с бандитами, защищать каждую пядь свободной земли и вместе с международным сообществом шаг за шагом вытеснять путинский режим и его "квислингов" с Украины — либо сдаться на милость тех, кто хочет уничтожения и Украины, и ее свободы, и всех тех, кому дорога эта земля. Хочет не потому, что так сам решил — а потому, что так распорядился Путин, потому что так сказал "кум" с Лубянки — предателям Родины этого достаточно.

Я не хочу, чтобы мы впустили этих потерявших человеческое достоинство нелюдей в наши города и села. Я хочу, чтобы мы дожили до дня, когда они уйдут с захваченных ими земель. А для этого нужно обороняться.