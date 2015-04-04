Финансовый фэйр-плей: чем он грозит ведущим украинским клубам?

Что такое финансовый фэйр-плей в футболе? Ответов на этот вопрос — множество. Официальная точка зрения футбольных властей — средство оздоровления популярной игры. Неофициальная, высказываемая в кулуарах и курилках, — способ борьбы со средним классом в европейском футболе в угоду грандам. Еще одна мысль — удар по восточноевропейским нуворишам, грозящим гегемонии западноевропейских толстосумов.

Немного истории. Финансовый "фэйр-плей" действует с 2011 года. С тех пор клубы, получающие право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами. С сезона-2013/14 клубы также должны подтверждать свою безубыточность — то есть, что они не тратят больше, чем зарабатывают. Кроме того, УЕФА создал Инстанцию по финансовому контролю клубов (ИФКК), которая каждый год проверяла показатели всех клубов за последние два года. С нынешнего сезона ИФКК изучает данные за последние три года.

За этот расчетный период клубам разрешено тратить на 5 млн евро больше, чем они зарабатывают. Тратить больше этого лимита они могут только, если все траты полностью покрываются напрямую вложениями/платежами владельца (или владельцев) клуба или связанной с ним компании. Пока существуют следующие лимиты: 45 млн евро в нынешнем сезоне и 30 млн евро в сезонах-2015/16, 2016/17 и 2017/18. Планируется, что в дальнейшем эти лимиты будут снижены. Конкретные величины будут установлены позже. Для стимуляции инвестиций в стадионы, тренировочные базы и развитие детско-юношеского футбола траты в этих сферах не учитываются при подсчетах безубыточности.

Санкции? Куда без них! Если клуб не соответствует критериям, решение о санкциях принимает ИФКК. Нарушение вышеуказанных критериев не означает автоматическое исключение клуба, но санкциям будут подвергнуты все. В зависимости от различных факторов, в том числе положительной динамики выравнивания расходов и доходов, к нарушителям будут применять конкретные дисциплинарные меры. Среди них: a) предупреждение; б) выговор; в) штраф; г) снятие очков; д) лишение призовых в турнирах УЕФА; е) запрет на регистрацию новичков в турнирах УЕФА; ж) ограничение количества игроков в заявке на турниры УЕФА, в том числе ограничение общих расходов на игроков в заявочном списке А; з) исключение из текущих и/или будущих турниров; и) лишение завоеванных трофеев и наград.

Отмечу, что УЕФА ведет непрерывный диалог с Европейской комиссией о финансовом фэйр-плей и ощущает с ее стороны постоянную поддержку в этом вопросе. Президент УЕФА и комиссар ЕС по вопросам конкуренции выступили с совместным заявлением, подчеркивающим соответствие между правилами и целями финансового фэйр-плей и политикой Еврокомиссии в области государственной поддержки. Здесь, правда, следует добавить, что не все страны, являющиеся членами УЕФА, входят в ЕС. Поэтому в идеале финансовый фэйр-плей должен быть гармонизирован и с законами таких государств. А так получается, что представители стран, входящих в ЕС, находятся в привилегированном положении.

УЕФА декларирует, что цель финансового фэйр-плей не в уравнивании клубов в размерах и достатке, а в том, чтобы стимулировать их планомерное развитие для достижения успеха вместо постоянного поиска "быстрых решений". Футбольные клубы нуждаются в условиях, при которых имеют больше уверенности в отдаче долгосрочных инвестиционных проектов. По версии УЕФА, система оценки безубыточности выстроена так, что имеет меньше ограничений для малых и средних клубов, поскольку поощряет инвестиции в юношеский футбол и развитие инфраструктуры, а также устанавливает объем допустимого дефицита бюджета в абсолютных показателях (миллионах евро), а не в относительных (процентах). Со временем для большего числа малых и средних клубов откроется потенциал для роста. С этим мнением УЕФА можно спорить. На практике вполне может получиться так, что средний класс (особенно средний +), к которому относятся ведущие клубы Украины и России, будет лишен возможности покупать дорогостоящих игроков, если не будет продавать втридорога своих звезд. Но постоянная текучка кадров, на которую при такой системе вынуждены будут пойти постсоветские клубы, явно не будет способствовать успешному продвижению по лестнице еврокубков.

По замыслу ИФКК, клубы, не стремящиеся соответствовать нормам финансового фэйр-плей, должны наказываться не только в финансовой плоскости, но и в спортивной. Следствием этого стали ограничения на регистрацию новых футболистов в списках А, что снижает положительный эффект от избыточных трансферов для клубов-нарушителей. Это, по идее, должно подтолкнуть их к улучшению финансовой среды, поскольку таким образом клубы смогут повлиять на размер ограничений или полностью от них избавиться.

Конечно, в странах с богатым болельщиком, без проблем выкладывающим по 80—150 евро за билет и ощутимые деньги за атрибутику с логотипом любимого клуба, с телевидением, покупающим у клубов права на телетрансляции за огромные деньги, можно вести речь о безубыточности. Но все равно, команде из маленького городка с небольшим количеством болельщиков априори будет очень сложно соответствовать критериям финансового фэйр-плей. Заработать — проблематично, а купить звезд будет невозможно. Что же касается наших клубов, то в условиях войны, когда людям откровенно не до спортивных игр, когда даже сумма в 400 гривен за билет на матч (переведите это в евро и сравните со стоимостью билетов в Западной Европе) выглядит неподъемной для многих любителей футбола в Киеве (что уж говорить о регионах!), соответствовать критериям финансового фэйр-плей крайне сложно. Боюсь, что на практике это будет означать то, что в грядущее летнее межсезонье наши ведущие клубы лишатся многих сильных игроков (желание покинуть воюющую Украину у многих иностранцев наличествует, чего уж там).

Стимул вкладывать деньги в юношеский футбол и развитие инфраструктуры благороден, но реализуем в полной мере лишь в мирное стабильное время. Пока же нам, очевидно, придется смириться с тем, что нынешний всплеск успехов украинских клубов в Европе (две команды в четвертьфинале — фантастическое достижение по нынешним смутным временам) вряд ли повторится в ближайшие годы. Увы. Хотя, конечно, очень бы хотел ошибиться.

Алексей Рыжков

фото: championat.com, видео: prosport-ru.tsn.ua