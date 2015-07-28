Путинская драхма: почему Кремль больше никого не купит

Виталий Портников

Публицист, журналист

28 июля 2015, 18:20

Теперь Кремль будет искать повод для дестабилизации подешевле.

Немецкий журнал Bild ошеломил читателей результатами расследования настоящего заговора, который готовился окружением греческого премьер-министра Алексиса Ципраса. Путчисты хотели заставить премьера отказаться от европейской валюты и перейти на драхму, осуществив разработанный ранее план. Для этого сторонники теперь уже бывшего министра энергетики Панайотиса Лафазаниса собирались захватить главу греческого Центробанка, занять помещение банковской типографии и получить контроль над 20 миллиардами евро, которые, как они считали, есть у национального регулятора.

Но интересно не это, а то, о чем российские СМИ почему-то умалчивают. Сам план перехода на драхму был разработан не в Афинах, а в Москве, в Российском институте стратегических исследований, учредителем которого является президент России Владимир Путин. И базировался он на российской помощи правительству Ципраса. Именно не получив обещанные деньги, Варуфакис ушел в отставку. А уже через пару дней за ним последовал Лафазанис. Ушел, но не смирился с поражением. И стал готовить переворот.

Но то, что специалисты из российского государственного учреждения помогали греческим популистам в подготовке самого плана отказа от евро свидетельствует о том, что Путин и его окружение всерьез озабочены дестабилизацией ситуации в Европейском Союзе. Ведь законным московский план не назовешь. Частью этого плана был хакерский взлом базы данных о налогоплательщиках, на который пошел Варуфакис — якобы при помощи "американского друга", хотя что-то мне подсказывает, что друг был не очень американский.

То, что переход провалился — это вовсе не результат благоразумия Ципраса, который, как оказывается, был осведомлен о московском плане. Главная проблема в том, что Москва отказалась платить за свои фантазии. А, возможно, и не собиралась. В российских "стратегических" институтах зачастую работают безумцы, способные давать любые, даже самые фантастические обещания. И у этих городских сумасшедших могут быть серьезные покровители на самом верху. Но когда дело дошло до необходимости выделить грекам настоящий миллиард долларов, представители экономических ведомств могли объяснить Путину, что таких "лишних" денег у него просто нет. И на этом все окончилось — теперь Кремль будет искать повод для дестабилизации подешевле.

Алексис Ципрас и Владимир Путин

Мне уже приходилось писать — сразу же после того, как Путин решил дать денег обанкротившемуся украинскому президенту Виктору Януковичу — что это последние "свободные" деньги, имеющиеся в распоряжении российского президента и отсутствие ресурсов на подкуп станет самой главной его внешнеполитической проблемой. С тех пор к отсутствию "лишних" денег прибавились санкции, снижение нефтяных цен, падение курса российского рубля, снижение цены на золото, в которое Путин с маниакальным упорством переводит российские ресурсы. И сейчас Путин действительно не может купить практически никого — именно поэтому, а вовсе не из-за отсутствия здравого смысла, он предпочитает деньгам танки.

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