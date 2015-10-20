Росавиация хочет поговорить, или Почему Путин думает о деньгах, а не о "русском мире"

Предложение Росавиации о проведении переговоров по вопросам авиасообщения между Россией и Украиной еще раз продемонстрировало: не нужно бояться Кремля, и он испугается сам. Давайте просто вспомним как развивались события. Украина ввела санкции против российских авиакомпаний, внаглую летающих в оккупированный Крым. Из Москвы раздались предсказуемые заявления: украинцы сами себя наказали, летать нужно им, а не нам, мы ответим. А вообще это — "акт безумия", по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. На "акт" ответили с большим "умом", запретив полеты всех украинских авиакомпаний — в то время, как украинские санкции касались только полетов компаний, которые совершали рейсы в Симферополь. В ответ украинская сторона запретила полеты всех российских авиакомпаний. Прямое авиасообщение между двумя странами оказалось окончательно прекращенным.

И тут в России заговорили о "кризисе" в авиаперевозках. В России — не в Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил после встречи в Париже о том, что в ходе переговоров "упоминалась такая сложная кризисная ситуация, которая возникла в связи с решением украинских властей фактически прервать авиасообщение с РФ". Упоминалась понятно кем — Путиным. Вряд ли Порошенко стал бы говорить о "кризисе", который обусловлен его собственным указом. Зато с украинской стороны, по словам Пескова, "высказывалась готовность задействовать рабочие механизмы для диалога, чтобы оперативно проговаривать последствия этих рукотворных кризисных проявлений". Но никаких шагов навстречу Москве из Киева не сделали. И стало ясно, что российские авиакомпании действительно в Киев не полетят.

И тогда Росавиация обратилась с письмом к украинским коллегам. Росавиация. Сама. Гордая и непоколебимая. Та, которая объясняла, что россиянам наплевать, а украинцы пострадают. Та, которая считала, что ее авиакомпании могут летать в Крым и не платить штрафы.

Потому что на этот раз речь шла о деньгах. О деньгах, которых будут терять российские перевозчики. А когда речь идет о деньгах — "русский мир" спускает флаги. Потому что, как точно когда-то написал, характеризуя дикий капитализм, Максим Горький, его настоящий бог — прибыль. Прибыль, а не "скрепы".

Именно потому, что Путин думает о деньгах, а не о "русском мире", он остановил войну на Донбассе и пытается оттянуть время усиления санкций против России. Именно потому, что главное — это бабло, в ДНР и ЛНР воюют за угольные потоки. Именно потому, что не хочется терять доходы от полетов в Киев и другие города Украины, Росавиация запросила о переговорах.

Не нужно их бояться. Нужно их бить. Рублем.