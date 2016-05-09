Оптимистический пессимизм: как оценить украинскую футбольную еврокампанию?

Второй сезон подряд украинские клубы доходят до "чемпионских раундов" (выражаясь боксерской терминологией) в Лиге Европы. Увы, "Шахтер" не смог пройти сквозь полуфинальное сито: "Севилья" оказалась сильнее. Но тем не менее, за два последних евросезона разные наши клубы сняли скальпы с именитых "Эвертона", "Брюгге", "Аякса", "Стяуа", "Олимпиакоса", "Наполи", "Рапида", "Фенербахче", "Порту".

Насколько успешным можно считать евросезон в целом для наших соотечественников? Как по мне, "Днепр", "Ворскла" и "Заря" выступили ниже своих возможностей, "Динамо" сыграло примерно в свою силу, при этом впервые за 17 лет преодолев групповое проклятие Лиги чемпионов, "Шахтер" также сыграл в свою силу, уступив "Реалу" и ПСЖ и доказав свое превосходство над "Шальке", "Андерлехтом" и "Брагой". Получается, вроде как без взлетов? Ну, хорошо уже то, что выход в полуфинал еврокубков стал для нас рядовым явлением, чем-то самим собой разумеющимся. А ведь дважды подряд в еврокубковые полуфиналы до настоящего времени украинские клубы выходили только в 1986–1987 годах. Тогда "Динамо" считалось без преувеличения еврограндом, и полуфинальную неудачу киевлян в противостоянии с "Порту" в футбольной Европе почитали чуть ли не за сенсацию.

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Украинские клубы набрали для таблицы коэффициентов УЕФА в нынешнем сезоне 9,8 балла. Этот показатель немного уступает прошлогодней "десятке", но в целом в общеисторическом рейтинге занимает 4-е место, что не так уж плохо. Впереди только триумфальный для Украины сезон-2008/09, когда по весне украинский клуб из Кубка УЕФА мог выбить только другой украинский клуб, а коэффициент (16,625) стал самым высоким в Европе (!), сезон-2010/11 с показателем 10,083 и уже упоминавшийся прошлогодний. 8-е место, на котором Украина расположилась ныне в таблице коэффициентов УЕФА, пожалуй, отвечает нашей истинной силе. Россия впереди? Все-таки стоит признать, что системный кризис в российской экономике, о котором говорят все громче, пока не затронул бюджеты богатейших клубов этой страны. Денег там по-прежнему достаточно. Собственно, футбольная составляющая финансовой, может, и уступает, но в целом северо-восточным соседям и игрового ресурса хватает, чтобы обретаться на 7-м месте.

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А вот что ждет футбольную Украину в грядущих европейских одиссеях? На первый взгляд, ничто не предвещает беды. Наши ближайшие преследователи — Бельгия и Нидерланды — сбросят груз успешного сезона-2011/12 (представительство в еврокубках определяется, напомню, по результатам пяти последних евросезонов), когда каждая из этих стран пополнила свою копилку пятизначным коэффициентом. Аналогично исхудают и коэффициенты двух стран, располагающихся выше Украины, — Португалии и России. У Украины же отпадет не самый успешный сезон. Таким образом, к старту следующей еврокампании мы подойдем на уверенном 8-м месте, при этом приблизимся к португальцам, россиянам и даже французам.

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Однако есть и весомое "но". Уж больно быстро бегут знаковые футболисты из украинского чемпионата. Каюсь, к антирекламе отечественной Премьер-лиги приложил руку и наш брат-журналист. И речь вовсе не о соловьевых-киселевых из Белокаменной. Стоны о повальной деградации, возвращении в 90-е, беспризорничестве донбасских клубов, обязательном сокращении элитного дивизиона, исчезновении с футбольных карт знаковых отечественных футбольных брендов, несущиеся из уст вполне патриотичных украинцев, достигают ушей потенциальных зарубежных новичков нашей лиги. И они, поддавшись информационному валу, предпочитают держаться подальше от чужих для себя украинских палестин.

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Вовсе не призываю по российскому примеру рядиться в тогу мнимой успешности. Кричать "украинское значит лучшее" как-то глуповато. Но давайте не будем усердствовать с самобичеванием. Украинское значит добротное. Уж эту-то теорему мы способны доказать!

Убежден, что качественных игроков в Украине хватит на 16 конкурентных команд элитного дивизиона. Финансирование? Далек от пиетета к государственному диктату, но в этом вопросе, думаю, нелишним будет социальный договор государства с сильными мира сего. Центральная или местная власть должна обязать большой бизнес содержать на приемлемом уровне профессиональные футбольные команды и детско-юношеские спортивные школы. Что это, как не социальная ответственность бизнеса!

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А в Европе мы еще пошумим, хотя, судя по всему, в следующем сезоне и сделаем шаг назад. В отношении ближайших футбольных еврореалий я, пожалуй, пессимист, но в более отдаленной перспективе (через три-пять лет) все-таки оптимист. Как там говорила героиня знакового перестроечного фильма "Курьер" Агнесса Ивановна, "у нас прекрасная молодежь!.. Я каждый день смотрю телевизор и, поверьте, очень хорошо знаю нашу молодежь". Но "познания" киногероини, почерпнутые из еще советского зомбоящика, вызывают скептические ухмылки, а вот результаты украинских юношеских и молодежных команд (к примеру, выход "Шахтера" в финал прошлогодней Юношеской Лиги чемпионов или ничья сборной Украины U-17 на стартовавшем в Азербайджане Euro в матче против сверстников из Германии) настраивают на мажорный лад. Перспектива есть!